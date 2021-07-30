Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210730/test-1743706758.html
Венедиктов рассказал о результатах тестирования дистанционного голосования
Венедиктов рассказал о результатах тестирования дистанционного голосования - РИА Новости, 30.07.2021
Венедиктов рассказал о результатах тестирования дистанционного голосования
Около 10% участвовавших в тестировании московской платформы для голосования воспользовались функцией переголосования, сообщил руководитель общественного штаба... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T21:15
2021-07-30T21:15
политика
технологии
севастополь
москва
алексей венедиктов (журналист)
сергей собянин
московская городская дума
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155178/83/1551788323_0:203:2920:1846_1920x0_80_0_0_6fe00e9770c50a71b00b9c12b8c5b9d5.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Около 10% участвовавших в тестировании московской платформы для голосования воспользовались функцией переголосования, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов."Около 10% участвующих в тестировании московской системы для выборов воспользовались функцией отложенного выбора (или переголосования). На мой взгляд, это хорошая цифра", - сообщил Венедиктов.Онлайн-голосование завершилось, всего за два дня тестирования было выдано 146 593 бюллетеней, проголосовали 142 907 человек.Как ранее рассказывал журналистам начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, в ходе тестирования планируется проверить несколько новых функций: отложенное решение, перелистывание бюллетеней и версию для слабовидящих. Если при тестировании будут выявлены ошибки, их устранят до сентября. Всего система прошла шесть публичных тестирований и приняла участие в четырех голосованиях.Инициативу провести тестирование системы онлайн-голосования с учетом инноваций поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
https://ria.ru/20210730/nablyudateli-1743620315.html
севастополь
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155178/83/1551788323_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_216292768e5909c61c704552f7cccd9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, технологии, севастополь, москва, алексей венедиктов (журналист), сергей собянин, московская городская дума, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
21:15 30.07.2021
 
Венедиктов рассказал о результатах тестирования дистанционного голосования

Главред "Эха Москвы" Венедиктов: функцией переголосования воспользовалось около 10% москвичей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВыборы главного редактора радиостанции "Эхо Москвы"
Выборы главного редактора радиостанции Эхо Москвы - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Около 10% участвовавших в тестировании московской платформы для голосования воспользовались функцией переголосования, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.
"Около 10% участвующих в тестировании московской системы для выборов воспользовались функцией отложенного выбора (или переголосования). На мой взгляд, это хорошая цифра", - сообщил Венедиктов.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 13:55
Россия готова принять международных наблюдателей на выборах в Госдуму
Онлайн-голосование завершилось, всего за два дня тестирования было выдано 146 593 бюллетеней, проголосовали 142 907 человек.
Как ранее рассказывал журналистам начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, в ходе тестирования планируется проверить несколько новых функций: отложенное решение, перелистывание бюллетеней и версию для слабовидящих. Если при тестировании будут выявлены ошибки, их устранят до сентября. Всего система прошла шесть публичных тестирований и приняла участие в четырех голосованиях.
Инициативу провести тестирование системы онлайн-голосования с учетом инноваций поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
 
ПолитикаТехнологииСевастопольМоскваАлексей Венедиктов (журналист)Сергей СобянинМосковская городская думаГосдума РФВыборы в Государственную думуРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45На территории военного госпиталя в Хабаровске произошел пожар
07:36СМИ: водителей с серьезными заболеваниями автоматически лишат прав
07:04В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров
06:21Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
06:18Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля
06:12Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
06:09Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
05:53Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
05:50Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
04:45AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров
04:10В России набирает популярность смертельно опасный тренд
03:27Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
03:22Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
03:14Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
03:12Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
03:06Минтранс: беспилотные автомобили помогут снизить число погибших в ДТП
02:28Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
02:13Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
02:10Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
01:57На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
Лента новостейМолния