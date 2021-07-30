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Венедиктов рассказал о результатах тестирования дистанционного голосования

Венедиктов рассказал о результатах тестирования дистанционного голосования - РИА Новости, 30.07.2021

Венедиктов рассказал о результатах тестирования дистанционного голосования

Около 10% участвовавших в тестировании московской платформы для голосования воспользовались функцией переголосования, сообщил руководитель общественного штаба... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T21:15

2021-07-30T21:15

2021-07-30T21:15

политика

технологии

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Около 10% участвовавших в тестировании московской платформы для голосования воспользовались функцией переголосования, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов."Около 10% участвующих в тестировании московской системы для выборов воспользовались функцией отложенного выбора (или переголосования). На мой взгляд, это хорошая цифра", - сообщил Венедиктов.Онлайн-голосование завершилось, всего за два дня тестирования было выдано 146 593 бюллетеней, проголосовали 142 907 человек.Как ранее рассказывал журналистам начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, в ходе тестирования планируется проверить несколько новых функций: отложенное решение, перелистывание бюллетеней и версию для слабовидящих. Если при тестировании будут выявлены ошибки, их устранят до сентября. Всего система прошла шесть публичных тестирований и приняла участие в четырех голосованиях.Инициативу провести тестирование системы онлайн-голосования с учетом инноваций поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

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политика, технологии, севастополь, москва, алексей венедиктов (журналист), сергей собянин, московская городская дума, госдума рф, выборы в государственную думу, россия