Венедиктов рассказал о результатах тестирования дистанционного голосования
Главред "Эха Москвы" Венедиктов: функцией переголосования воспользовалось около 10% москвичей
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВыборы главного редактора радиостанции "Эхо Москвы"
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Около 10% участвовавших в тестировании московской платформы для голосования воспользовались функцией переголосования, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.
"Около 10% участвующих в тестировании московской системы для выборов воспользовались функцией отложенного выбора (или переголосования). На мой взгляд, это хорошая цифра", - сообщил Венедиктов.
Онлайн-голосование завершилось, всего за два дня тестирования было выдано 146 593 бюллетеней, проголосовали 142 907 человек.
Как ранее рассказывал журналистам начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, в ходе тестирования планируется проверить несколько новых функций: отложенное решение, перелистывание бюллетеней и версию для слабовидящих. Если при тестировании будут выявлены ошибки, их устранят до сентября. Всего система прошла шесть публичных тестирований и приняла участие в четырех голосованиях.
Инициативу провести тестирование системы онлайн-голосования с учетом инноваций поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.