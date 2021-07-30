https://ria.ru/20210730/temperatura-1743530716.html

Гидрометцентр спрогнозировал повышение температуры в Москве

Гидрометцентр спрогнозировал повышение температуры в Москве - РИА Новости, 30.07.2021

Гидрометцентр спрогнозировал повышение температуры в Москве

Температура снова растет в центре Европейской России в субботу, по-прежнему будут очень теплые ночи, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T00:08

2021-07-30T00:08

2021-07-30T00:08

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Температура снова растет в центре Европейской России в субботу, по-прежнему будут очень теплые ночи, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он добавил, что в центре столицы прогнозируется до 21 градуса тепла."Такой температурный фон сохранится до конца недели и даже в понедельник. Ночи будут 16-18 градусов, что даст среднюю температуру за сутки на пару градусов выше нормы. Дальше прогнозируется небольшое повышение температуры 26-28 градусов и небольшие кратковременные дожди. Небольшие дожди в воскресенье", - сказал Вильфанд.Он уточнил, что прогноз для столичного региона можно применить ко всему центру Европейской России.

https://ria.ru/20210728/pogoda-1743240088.html

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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество