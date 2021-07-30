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В "Бродвей Москва" рассказали о планах на театральный сезон 2021-2022 годов
В "Бродвей Москва" рассказали о планах на театральный сезон 2021-2022 годов - РИА Новости, 30.07.2021
В "Бродвей Москва" рассказали о планах на театральный сезон 2021-2022 годов
Грандиозная музыкальная драма о любви, спорте и политике – мюзикл "Шахматы" вернулся на сцену Театра МДМ, чтобы открыть в столице новый театральный сезон, а в... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T15:41
2021-07-30T15:45
пресс-релизы
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МОСКВА, 30 июл - Пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва". Грандиозная музыкальная драма о любви, спорте и политике – мюзикл "Шахматы" вернулся на сцену Театра МДМ, чтобы открыть в столице новый театральный сезон, а в сентябре компания именитого продюсера Дмитрия Богачева "Бродвей Москва" представит в Москве и Санкт-Петербурге популярную британскую пьесу "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК".В сложнейших условиях пандемии за первый сезон мюзикл "Шахматы" удалось показать более 200 раз для аудитории свыше 200 000 зрителей, постановка стала одной из самых продаваемых спектаклей на билетных витринах. В центре сюжета мюзикла "Шахматы" - драма о двух великих шахматистах и большой игре, любви и холодном расчете, победах и одиночестве. Режиссером постановки стал заслуженный артист России, художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев, а главные роли исполняют абсолютные звезды российских мюзиклов: Анастасия Стоцкая, Юлия Ива, Александр Казьмин, Кирилл Гордеев, Александр Маракулин и другие.Также Театр МДМ продолжает показы мюзиклов в формате "за столиками" - "Первое свидание" и "День влюбленных". Действие разворачивается в импровизированном баре, на расстоянии вытянутой руки под аккомпанемент настоящего джаз-бэнда. Зрителей ждут полтора часа трогательных моментов, запоминающихся шуток и зажигательных песен.Компания "Бродвей Москва" совместно со своими партнерами продолжает развиваться не только в сфере мюзиклов, наполняя культурную афишу интересными событиями и шоу в Москве и Санкт-Петербурге. Одним из таких ярких событий станет эксклюзивный показ абсолютного хита - пьесы "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК".Спектакль можно будет посмотреть в Театре МДМ с 21 по 26 сентября, после чего постановка переедет в Санкт-Петербург, где звезды московских театров во главе с Сергеем Епишевым и Анастасией Стоцкой сыграют еще 7 спектаклей с 29 сентября по 3 октября во Дворце искусств Ленинградской области."Мы благодарны инвесторам и партнерам за поддержку наших проектов в такое сложное для коммерческого театра время. Наша жизнь действительно похожа на "…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" - даже если вокруг все рушится, мы стараемся приспособиться и с достоинством выйти из самых абсурдных ситуаций. В этом нам помогает юмор и умение смеяться над собой. Именно эту простую истину в легкой и развлекательной форме доносит до зрителя "…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК"", - рассказал Дмитрий Богачев, генеральный продюсер театральной компании "Бродвей Москва".Премьера комедии "…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" британских авторов комедии Генри Льюиса, Генри Шилдса и Джонатана Сэйера прошла в России в 2018 году. За все это время спектакль увидели более 300 000 российских зрителей.Билеты уже доступны на сайте театральной компании "Бродвей Москва".Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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96
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пресс-релизы
15:41 30.07.2021 (обновлено: 15:45 30.07.2021)
 

В "Бродвей Москва" рассказали о планах на театральный сезон 2021-2022 годов

© Фото предоставлено пресс-службой "Бродвей Москва"Мюзикл "Шахматы"
Мюзикл Шахматы
© Фото предоставлено пресс-службой "Бродвей Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - Пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва". Грандиозная музыкальная драма о любви, спорте и политике – мюзикл "Шахматы" вернулся на сцену Театра МДМ, чтобы открыть в столице новый театральный сезон, а в сентябре компания именитого продюсера Дмитрия Богачева "Бродвей Москва" представит в Москве и Санкт-Петербурге популярную британскую пьесу "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК".
В сложнейших условиях пандемии за первый сезон мюзикл "Шахматы" удалось показать более 200 раз для аудитории свыше 200 000 зрителей, постановка стала одной из самых продаваемых спектаклей на билетных витринах. В центре сюжета мюзикла "Шахматы" - драма о двух великих шахматистах и большой игре, любви и холодном расчете, победах и одиночестве. Режиссером постановки стал заслуженный артист России, художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев, а главные роли исполняют абсолютные звезды российских мюзиклов: Анастасия Стоцкая, Юлия Ива, Александр Казьмин, Кирилл Гордеев, Александр Маракулин и другие.
Также Театр МДМ продолжает показы мюзиклов в формате "за столиками" - "Первое свидание" и "День влюбленных". Действие разворачивается в импровизированном баре, на расстоянии вытянутой руки под аккомпанемент настоящего джаз-бэнда. Зрителей ждут полтора часа трогательных моментов, запоминающихся шуток и зажигательных песен.
Компания "Бродвей Москва" совместно со своими партнерами продолжает развиваться не только в сфере мюзиклов, наполняя культурную афишу интересными событиями и шоу в Москве и Санкт-Петербурге. Одним из таких ярких событий станет эксклюзивный показ абсолютного хита - пьесы "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК".
Спектакль можно будет посмотреть в Театре МДМ с 21 по 26 сентября, после чего постановка переедет в Санкт-Петербург, где звезды московских театров во главе с Сергеем Епишевым и Анастасией Стоцкой сыграют еще 7 спектаклей с 29 сентября по 3 октября во Дворце искусств Ленинградской области.
"Мы благодарны инвесторам и партнерам за поддержку наших проектов в такое сложное для коммерческого театра время. Наша жизнь действительно похожа на "…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" - даже если вокруг все рушится, мы стараемся приспособиться и с достоинством выйти из самых абсурдных ситуаций. В этом нам помогает юмор и умение смеяться над собой. Именно эту простую истину в легкой и развлекательной форме доносит до зрителя "…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК"", - рассказал Дмитрий Богачев, генеральный продюсер театральной компании "Бродвей Москва".
© Фото предоставлено пресс-службой "Бродвей Москва"Пьеса "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК"
Пьеса Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК
© Фото предоставлено пресс-службой "Бродвей Москва"
Пьеса "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК"
Премьера комедии "…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" британских авторов комедии Генри Льюиса, Генри Шилдса и Джонатана Сэйера прошла в России в 2018 году. За все это время спектакль увидели более 300 000 российских зрителей.
Билеты уже доступны на сайте театральной компании "Бродвей Москва".
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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