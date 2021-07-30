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Суд в Испании отказался экстрадировать доктора Евгения Блюма в Россию
Суд в Испании отказался экстрадировать доктора Евгения Блюма в Россию - РИА Новости, 30.07.2021
Суд в Испании отказался экстрадировать доктора Евгения Блюма в Россию
Национальный суд Испании отказал экстрадировать доктора Евгения Блюма в Россию, следует из судебного постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T14:18
2021-07-30T15:29
в мире
происшествия
испания
россия
мадрид (город)
москва
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МАДРИД, 30 июл – РИА Новости, Елена Шестернина. Национальный суд Испании отказал экстрадировать доктора Евгения Блюма в Россию, следует из судебного постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости.Слушания по делу об экстрадиции Блюма в Россию, где против него возбуждено уголовное дело в связи с иском фристайлистки Марии Комиссаровой (после замужества Чаадаевой), состоялись в Национальном суде Испании в Мадриде во вторник.В своем вердикте, обнародованном в пятницу, судьи ссылаются на то, что это дело уже рассматривали следственный суд Марбельи и провинциальный Малаги оно было закрыто, поскольку не были найдены доказательства совершения преступления, так как отсутствовали "признаки преднамеренного обмана, который предполагает преступление мошенничества", сообщил суд. Он также напомнил, что сама Комиссарова признала компетенцию испанских судов, поскольку изначально обратилась именно в эти инстанции.Судебное решение может быть обжаловано в течение трех дней. В ходе слушаний против экстрадиции, состоявшихся несколько дней назад, выступила прокуратура. По ее мнению, деньги Комиссарова выплатила согласно договору, лечение было проведено, а также напомнила, что спортсменка уже подавала иск против Блюма в испанский суд. Этот иск был отклонен, поскольку "было понятно, что при такой степени тяжести травм позвоночника выздоровление было невозможно".Адвокат в ходе судебного заседания также заявил, что "неуместно снова судить за события, которые уже рассматривались". Кроме того, по его мнению, это дело может относиться только к ведению гражданского, а не уголовного суда.Сам Блюм, который имеет гражданство России и Литвы, живет в Испании в течение последних десяти лет и ведет здесь врачебную практику в собственной клинике в Марбелье, в заключительном слове заявил, что "будет очень благодарен", если его не экстрадируют.Уголовное дело в отношении Блюма в России было возбуждено в сентябре 2019 года. Следствие считает, что он незаконно взял деньги у Комиссаровой, получившей перелом позвоночника со смещением во время Олимпиады в 2014 году в Сочи, заключив контракт на проведение оздоровительной программы на сумму 27,8 миллиона рублей. Следствие считает, что врач знал, что при полученной травме восстановление функций спинного мозга невозможно.Комиссарова подписала договор на оказание услуг в мае 2014 года и передала Блюму предусмотренную соглашением сумму денег. Спортсменка лечилась в клинике доктора Блюма в Испании по 2016 год. В 2018 году она подала в суд на клинику, потому что занятия не привели к обещанному восстановлению двигательных функций ног.В июне 2020 года Блюм был объявлен в международный розыск по делу о хищении почти 28 миллионов рублей, полученных от Комиссаровой, а Басманный суд Москвы заочно его арестовал "на два месяца с момента экстрадиции или с момента пересечения границы Российской Федерации".В феврале 2021 года Блюма задержала Национальная полиция Испании. Врач дал показания судье, заявил, что отказывается от добровольной экстрадиции в Россию, поскольку живет в Испании и у него здесь клиника, и его отпустили до рассмотрения дела об экстрадиции Национальным судом.
https://rsport.ria.ru/20210301/blyum-1599383847.html
https://rsport.ria.ru/20200609/1572687441.html
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в мире, происшествия, испания, россия, мадрид (город), москва
14:18 30.07.2021 (обновлено: 15:29 30.07.2021)
 
Суд в Испании отказался экстрадировать доктора Евгения Блюма в Россию

Национальный суд Испании отказался экстрадировать доктора Евгения Блюма в Россию

© Fotolia / Ingo BartussekПлощадь в Мадриде
Площадь в Мадриде - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Fotolia / Ingo Bartussek
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МАДРИД, 30 июл – РИА Новости, Елена Шестернина. Национальный суд Испании отказал экстрадировать доктора Евгения Блюма в Россию, следует из судебного постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Слушания по делу об экстрадиции Блюма в Россию, где против него возбуждено уголовное дело в связи с иском фристайлистки Марии Комиссаровой (после замужества Чаадаевой), состоялись в Национальном суде Испании в Мадриде во вторник.
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РФ потребовала у Испании выдачи врача Блюма, обвиняемого в хищении денег
В своем вердикте, обнародованном в пятницу, судьи ссылаются на то, что это дело уже рассматривали следственный суд Марбельи и провинциальный Малаги оно было закрыто, поскольку не были найдены доказательства совершения преступления, так как отсутствовали "признаки преднамеренного обмана, который предполагает преступление мошенничества", сообщил суд. Он также напомнил, что сама Комиссарова признала компетенцию испанских судов, поскольку изначально обратилась именно в эти инстанции.
Судебное решение может быть обжаловано в течение трех дней. В ходе слушаний против экстрадиции, состоявшихся несколько дней назад, выступила прокуратура. По ее мнению, деньги Комиссарова выплатила согласно договору, лечение было проведено, а также напомнила, что спортсменка уже подавала иск против Блюма в испанский суд. Этот иск был отклонен, поскольку "было понятно, что при такой степени тяжести травм позвоночника выздоровление было невозможно".
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Адвокат в ходе судебного заседания также заявил, что "неуместно снова судить за события, которые уже рассматривались". Кроме того, по его мнению, это дело может относиться только к ведению гражданского, а не уголовного суда.
Сам Блюм, который имеет гражданство России и Литвы, живет в Испании в течение последних десяти лет и ведет здесь врачебную практику в собственной клинике в Марбелье, в заключительном слове заявил, что "будет очень благодарен", если его не экстрадируют.
Уголовное дело в отношении Блюма в России было возбуждено в сентябре 2019 года. Следствие считает, что он незаконно взял деньги у Комиссаровой, получившей перелом позвоночника со смещением во время Олимпиады в 2014 году в Сочи, заключив контракт на проведение оздоровительной программы на сумму 27,8 миллиона рублей. Следствие считает, что врач знал, что при полученной травме восстановление функций спинного мозга невозможно.
Комиссарова подписала договор на оказание услуг в мае 2014 года и передала Блюму предусмотренную соглашением сумму денег. Спортсменка лечилась в клинике доктора Блюма в Испании по 2016 год. В 2018 году она подала в суд на клинику, потому что занятия не привели к обещанному восстановлению двигательных функций ног.
В июне 2020 года Блюм был объявлен в международный розыск по делу о хищении почти 28 миллионов рублей, полученных от Комиссаровой, а Басманный суд Москвы заочно его арестовал "на два месяца с момента экстрадиции или с момента пересечения границы Российской Федерации".
В феврале 2021 года Блюма задержала Национальная полиция Испании. Врач дал показания судье, заявил, что отказывается от добровольной экстрадиции в Россию, поскольку живет в Испании и у него здесь клиника, и его отпустили до рассмотрения дела об экстрадиции Национальным судом.
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