https://ria.ru/20210730/sud-1743616663.html

Экс-замдиректора Росгвардии Милейко приговорили к шести годам колонии

Экс-замдиректора Росгвардии Милейко приговорили к шести годам колонии - РИА Новости, 30.07.2021

Экс-замдиректора Росгвардии Милейко приговорили к шести годам колонии

Реутовский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко за мошенничество с недвижимостью с ущербом... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T13:38

2021-07-30T13:38

2021-07-30T16:25

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

московская область (подмосковье)

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

россия

сергей милейко

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РЕУТОВ (Московская обл.), 30 июл — РИА Новости. Реутовский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко за мошенничество с недвижимостью с ущербом почти на десять миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Также Милейко лишен звания генерал-лейтенант запаса и оштрафован на 600 тысяч рублей.Второй фигурант, бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилл Прокудин, приговорен к четырем годам колонии.Прокурор просил для Милейко восемь лет лишения свободы.Как следует из приговора, Милейко разработал преступный план и привлек для его реализации Кирилла Прокудина. Благодаря афере супруга Милейко по заниженной стоимости приобрела нежилое помещение в ведомственном доме в Балашихе — "Коммерсант" писал, что она открыла в нем парикмахерскую.Ущерб от аферы управлению Росимущества по Московской области составил девять миллионов 776 тысяч рублей, следует из текста приговора.Милейко был задержан в декабре прошлого года.Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщал, что Милейко был освобожден от должности еще летом 2019 года после служебной проверки. По его словам, материалы, которые, по всей видимости, и заинтересовали следственные органы, были первоначально собраны сотрудниками службы собственной безопасности Росгвардии и переданы в надзорные органы.

https://ria.ru/20201021/mileyko-1580918985.html

https://ria.ru/20210714/rosgvardiya-1741212332.html

московская область (подмосковье)

россия

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия, московская область (подмосковье), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), россия, сергей милейко