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Экс-замдиректора Росгвардии Милейко приговорили к шести годам колонии
Экс-замдиректора Росгвардии Милейко приговорили к шести годам колонии - РИА Новости, 30.07.2021
Экс-замдиректора Росгвардии Милейко приговорили к шести годам колонии
Реутовский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко за мошенничество с недвижимостью с ущербом... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T13:38
2021-07-30T16:25
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
московская область (подмосковье)
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
россия
сергей милейко
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РЕУТОВ (Московская обл.), 30 июл — РИА Новости. Реутовский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко за мошенничество с недвижимостью с ущербом почти на десять миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Также Милейко лишен звания генерал-лейтенант запаса и оштрафован на 600 тысяч рублей.Второй фигурант, бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилл Прокудин, приговорен к четырем годам колонии.Прокурор просил для Милейко восемь лет лишения свободы.Как следует из приговора, Милейко разработал преступный план и привлек для его реализации Кирилла Прокудина. Благодаря афере супруга Милейко по заниженной стоимости приобрела нежилое помещение в ведомственном доме в Балашихе — "Коммерсант" писал, что она открыла в нем парикмахерскую.Ущерб от аферы управлению Росимущества по Московской области составил девять миллионов 776 тысяч рублей, следует из текста приговора.Милейко был задержан в декабре прошлого года.Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщал, что Милейко был освобожден от должности еще летом 2019 года после служебной проверки. По его словам, материалы, которые, по всей видимости, и заинтересовали следственные органы, были первоначально собраны сотрудниками службы собственной безопасности Росгвардии и переданы в надзорные органы.
https://ria.ru/20201021/mileyko-1580918985.html
https://ria.ru/20210714/rosgvardiya-1741212332.html
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россия
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия, московская область (подмосковье), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), россия, сергей милейко
13:38 30.07.2021 (обновлено: 16:25 30.07.2021)
 
Экс-замдиректора Росгвардии Милейко приговорили к шести годам колонии

Суд дал шесть лет колонии экс-замдиректора Росгвардии Милейко за мошенничество с недвижимостью

© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиСергей Милейко
Сергей Милейко - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
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РЕУТОВ (Московская обл.), 30 июл — РИА Новости. Реутовский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко за мошенничество с недвижимостью с ущербом почти на десять миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначить наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — сказал судья Артем Филимонов.

Также Милейко лишен звания генерал-лейтенант запаса и оштрафован на 600 тысяч рублей.
Второй фигурант, бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилл Прокудин, приговорен к четырем годам колонии.
Сергей Милейко - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября 2020, 23:59
В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства Милейко
Прокурор просил для Милейко восемь лет лишения свободы.
Как следует из приговора, Милейко разработал преступный план и привлек для его реализации Кирилла Прокудина. Благодаря афере супруга Милейко по заниженной стоимости приобрела нежилое помещение в ведомственном доме в Балашихе — "Коммерсант" писал, что она открыла в нем парикмахерскую.
Ущерб от аферы управлению Росимущества по Московской области составил девять миллионов 776 тысяч рублей, следует из текста приговора.
Милейко был задержан в декабре прошлого года.
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщал, что Милейко был освобожден от должности еще летом 2019 года после служебной проверки. По его словам, материалы, которые, по всей видимости, и заинтересовали следственные органы, были первоначально собраны сотрудниками службы собственной безопасности Росгвардии и переданы в надзорные органы.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 12:09
В Астрахани приговорили бывшего и.о главы Росгвардии к условному сроку
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)РоссияСергей Милейко
 
 
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