13:38 30.07.2021 (обновлено: 16:25 30.07.2021)
Экс-замдиректора Росгвардии Милейко приговорили к шести годам колонии
Суд дал шесть лет колонии экс-замдиректора Росгвардии Милейко за мошенничество с недвижимостью
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиСергей Милейко
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
РЕУТОВ (Московская обл.), 30 июл — РИА Новости. Реутовский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко за мошенничество с недвижимостью с ущербом почти на десять миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — сказал судья Артем Филимонов.
Также Милейко лишен звания генерал-лейтенант запаса и оштрафован на 600 тысяч рублей.
Второй фигурант, бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилл Прокудин, приговорен к четырем годам колонии.
21 октября 2020, 23:59В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства Милейко
Прокурор просил для Милейко восемь лет лишения свободы.
Как следует из приговора, Милейко разработал преступный план и привлек для его реализации Кирилла Прокудина. Благодаря афере супруга Милейко по заниженной стоимости приобрела нежилое помещение в ведомственном доме в Балашихе — "Коммерсант" писал, что она открыла в нем парикмахерскую.
Ущерб от аферы управлению Росимущества по Московской области составил девять миллионов 776 тысяч рублей, следует из текста приговора.
Милейко был задержан в декабре прошлого года.
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщал, что Милейко был освобожден от должности еще летом 2019 года после служебной проверки. По его словам, материалы, которые, по всей видимости, и заинтересовали следственные органы, были первоначально собраны сотрудниками службы собственной безопасности Росгвардии и переданы в надзорные органы.