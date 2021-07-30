https://ria.ru/20210730/sud-1743584539.html

Суд признал экс-замдиректора Росгвардии виновным в мошенничестве

Суд признал экс-замдиректора Росгвардии виновным в мошенничестве - РИА Новости, 30.07.2021

Суд признал экс-замдиректора Росгвардии виновным в мошенничестве

Реутовский гарнизонный военный суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко, передает... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T11:33

2021-07-30T11:33

2021-07-30T12:00

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

балашиха

валерий грибакин

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РЕУТОВ (Московская обл.), 30 июл — РИА Новости. Реутовский гарнизонный военный суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко, передает корреспондент РИА Новости."Милейко организовал хищение чужого имущества", — констатировал, оглашая приговор, судья Артем Филимонов.В прениях сторон прокурор просил приговорить Милейко к восьми годам колонии, а также лишить его звания генерал-лейтенанта, наград и оштрафовать на 800 тысяч рублей.В итоге суд постановил, что ущерб от его действий управлению Росимущества составил около десяти миллионов рублей.Милейко задержали в декабре прошлого года. По версии следствия, в 2012 году жена генерала незаконно получила по заниженной стоимости в доме для военных в подмосковной Балашихе нежилое помещение, где открыла парикмахерскую.Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что фигуранта дела освободили от должности еще летом 2019 года после служебной проверки. По его словам, материалы, которые, по всей видимости, и заинтересовали следственные органы, были первоначально собраны сотрудниками службы собственной безопасности.

https://ria.ru/20210728/srok-1743269405.html

https://ria.ru/20210713/delo-1741018830.html

балашиха

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происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), балашиха, валерий грибакин