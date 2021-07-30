https://ria.ru/20210730/sud-1743554741.html

Москва надеется, что суд по делу MH17 учтет документы Минобороны

Москва надеется, что суд по делу MH17 учтет документы Минобороны - РИА Новости, 30.07.2021

Москва надеется, что суд по делу MH17 учтет документы Минобороны

Москва рассчитывает, что окружной суд Гааги примет к сведениюранее переданные российской стороной материалы, включая первичные радиолокационные данные и... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T09:11

2021-07-30T09:11

2021-07-30T09:57

гаага

москва

mh17. расследование

россия

в мире

нидерланды

александр шульгин

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ГААГА, 30 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Москва рассчитывает, что окружной суд Гааги примет к сведениюранее переданные российской стороной материалы, включая первичные радиолокационные данные и рассекреченные документы Минобороны России по делу о крушении рейса MH17 при вынесении решения, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.РФ надеется, отметил он, что суд также примет к сведению и иные ранее переданные российской стороной материалы, включая первичные радиолокационные данные и рассекреченные документы Минобороны России, согласно которым, ракета, предположительно сбившая малайзийский "Боинг", была передана в 1986 году воинской части на территории Украины, откуда в Россию больше не возвращалась.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

https://ria.ru/20210730/mh17-1743555611.html

гаага

москва

россия

нидерланды

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