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Москва надеется, что суд по делу MH17 учтет документы Минобороны
Москва надеется, что суд по делу MH17 учтет документы Минобороны - РИА Новости, 30.07.2021
Москва надеется, что суд по делу MH17 учтет документы Минобороны
Москва рассчитывает, что окружной суд Гааги примет к сведениюранее переданные российской стороной материалы, включая первичные радиолокационные данные и... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T09:11
2021-07-30T09:57
гаага
москва
mh17. расследование
россия
в мире
нидерланды
александр шульгин
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ГААГА, 30 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Москва рассчитывает, что окружной суд Гааги примет к сведениюранее переданные российской стороной материалы, включая первичные радиолокационные данные и рассекреченные документы Минобороны России по делу о крушении рейса MH17 при вынесении решения, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.РФ надеется, отметил он, что суд также примет к сведению и иные ранее переданные российской стороной материалы, включая первичные радиолокационные данные и рассекреченные документы Минобороны России, согласно которым, ракета, предположительно сбившая малайзийский "Боинг", была передана в 1986 году воинской части на территории Украины, откуда в Россию больше не возвращалась.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
https://ria.ru/20210730/mh17-1743555611.html
гаага
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гаага, москва, mh17. расследование, россия, в мире, нидерланды, александр шульгин
09:11 30.07.2021 (обновлено: 09:57 30.07.2021)
 
Москва надеется, что суд по делу MH17 учтет документы Минобороны

Москва надеется, что суд по делу MH17 примет к сведению рассекреченные документы Минобороны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаседание суда в комплексе правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020
Заседание суда в комплексе правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020 - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ГААГА, 30 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Москва рассчитывает, что окружной суд Гааги примет к сведениюранее переданные российской стороной материалы, включая первичные радиолокационные данные и рассекреченные документы Минобороны России по делу о крушении рейса MH17 при вынесении решения, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.
РФ надеется, отметил он, что суд также примет к сведению и иные ранее переданные российской стороной материалы, включая первичные радиолокационные данные и рассекреченные документы Минобороны России, согласно которым, ракета, предположительно сбившая малайзийский "Боинг", была передана в 1986 году воинской части на территории Украины, откуда в Россию больше не возвращалась.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 09:18
Эксперты проигнорировали действия Киева в день крушения MH17, заявил посол
 
ГаагаМоскваMH17. РасследованиеРоссияВ миреНидерландыАлександр Шульгин
 
 
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