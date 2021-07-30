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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210730/subsidii-1743596671.html
Собянин выделил пять миллиардов рублей на помощь бизнесу из-за COVID-19
Собянин выделил пять миллиардов рублей на помощь бизнесу из-за COVID-19 - РИА Новости, 30.07.2021
Собянин выделил пять миллиардов рублей на помощь бизнесу из-за COVID-19
Мэр Москвы Сергей выделил 5 миллиардов рублей на субсидии малому и среднему бизнесу для борьбы с распространением COVID и для получения льготных кредитов,... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:20
2021-07-30T12:35
распространение коронавируса
экономика
москва
сергей собянин
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей выделил 5 миллиардов рублей на субсидии малому и среднему бизнесу для борьбы с распространением COVID и для получения льготных кредитов, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы."Из бюджета города Москвы выделен 1 миллиард рублей на субсидии малому и среднему бизнесу для борьбы с распространением COVID-19 в 2021 году. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе.В мэрии уточнили, что речь идёт о субсидиях на компенсацию затрат на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции (не более 15 тысяч рублей на организацию или ИП) и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (не более 6,5 тысячи рублей на 1 сотрудника).Отмечается, что субсидии смогут получить предприятия общественного питания и других пострадавших от пандемии отраслей, перечень которых определит департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы."Получатели субсидий обязаны выполнять требование главного государственного санитарного врача по Москве о проведении обязательной вакцинации персонала, а также соблюдать ограничения, установленные соответствующим указом мэра Москвы", - добавили в мэрии.Кроме того, из бюджета Москвы выделено 4 миллиарда рублей на льготные кредиты малому и среднему бизнесу."В рамках программы предприятия МСП, осуществляющие деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, могут получить кредит с максимальной ставкой для заёмщика 7%. Размер компенсации по недополученным доходам банка составляет до 8%. Кредиты выдаются на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели", - рассказали в мэрии.Максимальный размер кредита был увеличен до 100 миллионов рублей, а срок субсидирования процентной ставки – до 24 месяцев.Заявку на получение субсидии нужно будет направить в Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Это можно сделать, начиная с 1 сентября 2021 года.В 2020-2021 годах в рамках указанной программы льготные кредиты на сумму свыше 132 миллиардов рублей получили более 18 тысяч компаний из различных отраслей, в которых работают порядка 127 тысяч человек.
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экономика, москва, сергей собянин, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:20 30.07.2021 (обновлено: 12:35 30.07.2021)
 
Собянин выделил пять миллиардов рублей на помощь бизнесу из-за COVID-19

Мэр Москвы Собянин выделил пять миллиардов рублей на помощь малому и среднему бизнесу из-за COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе "Лужники" в Москве.
Мэр Москвы Сергей Собянин в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе Лужники в Москве. - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей выделил 5 миллиардов рублей на субсидии малому и среднему бизнесу для борьбы с распространением COVID и для получения льготных кредитов, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
"Из бюджета города Москвы выделен 1 миллиард рублей на субсидии малому и среднему бизнесу для борьбы с распространением COVID-19 в 2021 году. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе.
В мэрии уточнили, что речь идёт о субсидиях на компенсацию затрат на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции (не более 15 тысяч рублей на организацию или ИП) и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (не более 6,5 тысячи рублей на 1 сотрудника).
Отмечается, что субсидии смогут получить предприятия общественного питания и других пострадавших от пандемии отраслей, перечень которых определит департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
"Получатели субсидий обязаны выполнять требование главного государственного санитарного врача по Москве о проведении обязательной вакцинации персонала, а также соблюдать ограничения, установленные соответствующим указом мэра Москвы", - добавили в мэрии.
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Кроме того, из бюджета Москвы выделено 4 миллиарда рублей на льготные кредиты малому и среднему бизнесу.
"В рамках программы предприятия МСП, осуществляющие деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, могут получить кредит с максимальной ставкой для заёмщика 7%. Размер компенсации по недополученным доходам банка составляет до 8%. Кредиты выдаются на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели", - рассказали в мэрии.
Максимальный размер кредита был увеличен до 100 миллионов рублей, а срок субсидирования процентной ставки – до 24 месяцев.
Заявку на получение субсидии нужно будет направить в Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Это можно сделать, начиная с 1 сентября 2021 года.
В 2020-2021 годах в рамках указанной программы льготные кредиты на сумму свыше 132 миллиардов рублей получили более 18 тысяч компаний из различных отраслей, в которых работают порядка 127 тысяч человек.
 
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