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Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в Берлине

Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в Берлине - РИА Новости, 30.07.2021

Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в Берлине

В берлинском районе Вединг в результате стрельбы пострадали четыре человека, пишет газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T20:44

2021-07-30T20:44

2021-07-30T21:57

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БЕРЛИН, 30 июл — РИА Новости. В берлинском районе Вединг в результате стрельбы пострадали четыре человека, пишет газета Berliner Zeitung."Речь о четырех мужчинах. <...> У них огнестрельные и ножевые ранения. Трое ранены тяжело, один — легко", — уточнили РИА Новости в полиции города. Пострадавших направили в больницы.По данным Berliner Zeitung, конфликт произошел на стоянке возле хозяйственного супермаркета. Преступник выстрелил один раз, ему удалось скрыться.В пресс-службе полиции не стали отвечать на вопрос, установлен ли подозреваемый. По словам одной из сотрудниц, "участие каждого пострадавшего изучается". Ведется опрос свидетелей.Полицейские проводят спецоперацию. В ведомстве не исключили версию теракта.

https://ria.ru/20210617/strelba-1737432422.html

берлин (город)

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берлин (город), в мире, германия