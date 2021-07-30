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Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в Берлине
Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в Берлине - РИА Новости, 30.07.2021
Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в Берлине
В берлинском районе Вединг в результате стрельбы пострадали четыре человека, пишет газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T20:44
2021-07-30T21:57
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БЕРЛИН, 30 июл — РИА Новости. В берлинском районе Вединг в результате стрельбы пострадали четыре человека, пишет газета Berliner Zeitung."Речь о четырех мужчинах. &lt;...&gt; У них огнестрельные и ножевые ранения. Трое ранены тяжело, один — легко", — уточнили РИА Новости в полиции города. Пострадавших направили в больницы.По данным Berliner Zeitung, конфликт произошел на стоянке возле хозяйственного супермаркета. Преступник выстрелил один раз, ему удалось скрыться.В пресс-службе полиции не стали отвечать на вопрос, установлен ли подозреваемый. По словам одной из сотрудниц, "участие каждого пострадавшего изучается". Ведется опрос свидетелей.Полицейские проводят спецоперацию. В ведомстве не исключили версию теракта.
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берлин (город), в мире, германия
20:44 30.07.2021 (обновлено: 21:57 30.07.2021)
 

Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в Берлине

© AP Photo / Michael SohnОфицер полиции в Германии
Офицер полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© AP Photo / Michael Sohn
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БЕРЛИН, 30 июл — РИА Новости. В берлинском районе Вединг в результате стрельбы пострадали четыре человека, пишет газета Berliner Zeitung.
"Речь о четырех мужчинах. <...> У них огнестрельные и ножевые ранения. Трое ранены тяжело, один — легко", — уточнили РИА Новости в полиции города. Пострадавших направили в больницы.
По данным Berliner Zeitung, конфликт произошел на стоянке возле хозяйственного супермаркета. Преступник выстрелил один раз, ему удалось скрыться.
В пресс-службе полиции не стали отвечать на вопрос, установлен ли подозреваемый. По словам одной из сотрудниц, "участие каждого пострадавшего изучается". Ведется опрос свидетелей.
Полицейские проводят спецоперацию. В ведомстве не исключили версию теракта.
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Случаи стрельбы по людям в общественных местах в Европе в 2021 году
 
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