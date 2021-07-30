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В Госдуме оценили новую стратегию внешней политики Украины
В Госдуме оценили новую стратегию внешней политики Украины - РИА Новости, 30.07.2021
В Госдуме оценили новую стратегию внешней политики Украины
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя утверждение Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины стратегии внешней политики, заявил, что... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T20:38
2021-07-30T20:38
в мире
украина
виктор ющенко
руслан бальбек
дмитрий кулеба
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя утверждение Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины стратегии внешней политики, заявил, что страна еще после первого майдана "начала топтаться у дверей НАТО".Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что СНБО Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс страны в ЕС и НАТО и противодействие "агрессивной российской политике"."А до сегодняшнего дня разве Украина стояла в размышлениях, куда ей пойти? Только Кулеба сегодня определил путь национального развития? Это сказка для обывателя. Украина ещё после первого майдана начала топтаться у дверей НАТО", - сказал Бальбек РИА Новости.По мнению депутата, в то время Украина не враждовала открыто с Россией, а в остальном ничего не поменялось. Бальбек считает, что Кулеба "примерил новый пиджак на старое тело" и ни на что другое, кроме вранья, популистики и обвинения РФ во всех бедах не способен.Так называемый "первый майдан", который еще называют "оранжевой революцией", развернулся на Украине в 2004 году, когда сторонники экс-президента Украины Виктора Ющенко, тогда еще кандидата от оппозиции на президентских выборах, вышли на протест, считая итоги этих выборов сфальсифицированными. Символом, под которым объединились сторонники оппозиции, стал оранжевый цвет, который присутствовал в элементах одежды или аксессуарах.В ноябре 2013 года, после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".
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в мире, украина, виктор ющенко, руслан бальбек, дмитрий кулеба, россия
20:38 30.07.2021
 
В Госдуме оценили новую стратегию внешней политики Украины

Депутат Госдумы Бальбек: Украина еще после первого майдана "начала топтаться у дверей НАТО"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя утверждение Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины стратегии внешней политики, заявил, что страна еще после первого майдана "начала топтаться у дверей НАТО".
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что СНБО Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс страны в ЕС и НАТО и противодействие "агрессивной российской политике".
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Вчера, 19:54Сказано в эфире
На Украине утвердили новую внешнюю стратегию. Что в ней нового?
"А до сегодняшнего дня разве Украина стояла в размышлениях, куда ей пойти? Только Кулеба сегодня определил путь национального развития? Это сказка для обывателя. Украина ещё после первого майдана начала топтаться у дверей НАТО", - сказал Бальбек РИА Новости.
По мнению депутата, в то время Украина не враждовала открыто с Россией, а в остальном ничего не поменялось. Бальбек считает, что Кулеба "примерил новый пиджак на старое тело" и ни на что другое, кроме вранья, популистики и обвинения РФ во всех бедах не способен.
Так называемый "первый майдан", который еще называют "оранжевой революцией", развернулся на Украине в 2004 году, когда сторонники экс-президента Украины Виктора Ющенко, тогда еще кандидата от оппозиции на президентских выборах, вышли на протест, считая итоги этих выборов сфальсифицированными. Символом, под которым объединились сторонники оппозиции, стал оранжевый цвет, который присутствовал в элементах одежды или аксессуарах.
В ноябре 2013 года, после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".
 
В миреУкраинаВиктор ЮщенкоРуслан БальбекДмитрий КулебаРоссия
 
 
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