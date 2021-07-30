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Наука
https://ria.ru/20210730/starliner-1743690824.html
В НАСА объяснили перенос пуска Starliner инцидентом с "Наукой"
В НАСА объяснили перенос пуска Starliner инцидентом с "Наукой" - РИА Новости, 30.07.2021
В НАСА объяснили перенос пуска Starliner инцидентом с "Наукой"
Все системы корабля Starliner были готовы к запуску в пятницу, дополнительное время необходимо для подготовки МКС к его прибытию после инцидента с модулем... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T19:08
2021-07-30T19:08
наука
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космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
канаверал
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Все системы корабля Starliner были готовы к запуску в пятницу, дополнительное время необходимо для подготовки МКС к его прибытию после инцидента с модулем "Наука", сообщил РИА Новости представитель НАСА Дэниел Хуот.Старт новейшего американского корабля Starliner с космодрома на мысе Канаверал был намечен на 30 июля. Утром в четверг НАСА в ходе предстартового брифинга заявило, что корабль готов к полету и единственным опасением для успешного старта является погода. Позднее в четверг на МКС произошел инцидент с внеплановым включением двигателей вновь прибывшего на орбиту российского многофункционального модуля "Наука", который привел к временному нарушению ориентации МКС. После инцидента НАСА приняло решение о переносе запуска Starliner на следующую неделю."НАСА и Boeing приняли решение отменить запуск в пятницу второй тестовой миссии (Orbital Flight Test, OFT-2). Сейчас самая ранняя резервная дата – 3 августа в 13:20 по времени Восточного побережья США. Команда Международной космической станции использует это время для продолжения проверок нового многофункционального модуля Роскосмоса "Наука" и обеспечения того, что станция будет готова к прибытию Starliner", - заявил Хуот.Комментируя заявление неназванного представителя российской космической отрасли о том, что в Роскосмосе отмену запуска связывают с технической неготовностью Starliner, представитель НАСА вновь подчеркнул, что все обслуживающие старт корабля "специалисты как в НАСА, так и в компании Boeing и United Launch Alliance (предоставляет ракету-носитель Atlas V – ред.) были готовы к старту в пятницу"."Как мы говорили вчера, наши партнеры в "Роскосмосе" будут руководить расследованием инцидента … и в рамках заведенной практики в случае нештатных ситуаций будут делиться информацией с НАСА и другими международными партнерами", - сказал агентству представитель НАСА."Дополнительных изменений в отношении контроля нормального положения станции не было", - сказал Хуот.В НАСА отказались комментировать дальнейшие действия "Роскосмоса" по интеграции "Науки" в МКС, в том числе продуву остатков топлива в модуле, которое проводится в пятницу.Комментируя возможный переход российского экипажа в американский сегмент станции, представитель НАСА отметил, что "это происходит часто, поскольку мы все еще делаем много совместной работы над различными экспериментами". Помимо этого, сказал он, россияне часто используют американский сегмент для видео- и аудиозаписи и совместных приемов пищи.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
https://ria.ru/20210730/modul-1743689833.html
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в мире, сша, наса, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), канаверал, united launch alliance
19:08 30.07.2021
 
В НАСА объяснили перенос пуска Starliner инцидентом с "Наукой"

Представитель НАСА Хуот: все системы корабля Starliner были готовы к запуску в пятницу

© NASA / BoeingКосмический корабль Boeing CST-100 Starliner
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© NASA / Boeing
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Все системы корабля Starliner были готовы к запуску в пятницу, дополнительное время необходимо для подготовки МКС к его прибытию после инцидента с модулем "Наука", сообщил РИА Новости представитель НАСА Дэниел Хуот.
Старт новейшего американского корабля Starliner с космодрома на мысе Канаверал был намечен на 30 июля. Утром в четверг НАСА в ходе предстартового брифинга заявило, что корабль готов к полету и единственным опасением для успешного старта является погода. Позднее в четверг на МКС произошел инцидент с внеплановым включением двигателей вновь прибывшего на орбиту российского многофункционального модуля "Наука", который привел к временному нарушению ориентации МКС. После инцидента НАСА приняло решение о переносе запуска Starliner на следующую неделю.
"НАСА и Boeing приняли решение отменить запуск в пятницу второй тестовой миссии (Orbital Flight Test, OFT-2). Сейчас самая ранняя резервная дата – 3 августа в 13:20 по времени Восточного побережья США. Команда Международной космической станции использует это время для продолжения проверок нового многофункционального модуля Роскосмоса "Наука" и обеспечения того, что станция будет готова к прибытию Starliner", - заявил Хуот.
Комментируя заявление неназванного представителя российской космической отрасли о том, что в Роскосмосе отмену запуска связывают с технической неготовностью Starliner, представитель НАСА вновь подчеркнул, что все обслуживающие старт корабля "специалисты как в НАСА, так и в компании Boeing и United Launch Alliance (предоставляет ракету-носитель Atlas V – ред.) были готовы к старту в пятницу".
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 18:59
На модуле "Наука" началась продувка топливной системы
"Как мы говорили вчера, наши партнеры в "Роскосмосе" будут руководить расследованием инцидента … и в рамках заведенной практики в случае нештатных ситуаций будут делиться информацией с НАСА и другими международными партнерами", - сказал агентству представитель НАСА.
"Дополнительных изменений в отношении контроля нормального положения станции не было", - сказал Хуот.
В НАСА отказались комментировать дальнейшие действия "Роскосмоса" по интеграции "Науки" в МКС, в том числе продуву остатков топлива в модуле, которое проводится в пятницу.
Комментируя возможный переход российского экипажа в американский сегмент станции, представитель НАСА отметил, что "это происходит часто, поскольку мы все еще делаем много совместной работы над различными экспериментами". Помимо этого, сказал он, россияне часто используют американский сегмент для видео- и аудиозаписи и совместных приемов пищи.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 14:23Наука
Названа причина внезапного включения двигателей модуля "Наука"
 
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