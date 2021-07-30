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https://ria.ru/20210730/starliner-1743628350.html
"Роскосмос" и НАСА разошлись в причинах отсрочки запуска Starliner к МКС
"Роскосмос" и НАСА разошлись в причинах отсрочки запуска Starliner к МКС - РИА Новости, 30.07.2021
"Роскосмос" и НАСА разошлись в причинах отсрочки запуска Starliner к МКС
"Роскосмос" сообщил, что запуск беспилотного корабля Starliner к Международной космической станции (МКС), планировавшийся в пятницу, отложен из-за погодных... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T14:29
2021-07-30T14:29
наса
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Роскосмос" сообщил, что запуск беспилотного корабля Starliner к Международной космической станции (МКС), планировавшийся в пятницу, отложен из-за погодных условий.Ранее НАСА рассказало, что старт Starliner пришлось перенести с 30 июля на 3 августа из-за ситуации с внезапно включившимися двигателями российского модуля "Наука" на МКС. Космическое агентство отметило, что отсрочка позволит специалистам продолжить работы по проверке "Науки" и гарантировать, что МКС готова к прибытию Starliner."Запуск миссии Orbital Flight Test-2 к МКС был запланирован на вечер пятницы, однако был перенесен на резервную дату из-за погодных условий", - говорится в сообщении "Роскосмоса" в Telegram.Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля. Спустя три часа на нем самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 45 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было. "Роскосмос" при этом сообщил, что "Наука" интегрируется в МКС и проводится работа с остатками топлива в модуле.Starliner - новейший американский корабль, который Boeing строит по контракту с НАСА, ему предстоит второй беспилотный тестовый полет. В 2019 году корабль уже отправлялся в беспилотное испытание, но не смог состыковаться с МКС из-за сбоя бортового оборудования. По информации Boeing, после второго тестового полета Starliner может быть допущен до пилотируемых испытаний, которые ожидаются до конца года.
https://ria.ru/20210730/nauka-1743584908.html
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наса, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
14:29 30.07.2021
 
"Роскосмос" и НАСА разошлись в причинах отсрочки запуска Starliner к МКС

"Роскосмос" и НАСА разошлись в причинах отсрочки запуска беспилотного корабля Starliner к МКС

© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© NASA / Roscosmos
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Роскосмос" сообщил, что запуск беспилотного корабля Starliner к Международной космической станции (МКС), планировавшийся в пятницу, отложен из-за погодных условий.
Ранее НАСА рассказало, что старт Starliner пришлось перенести с 30 июля на 3 августа из-за ситуации с внезапно включившимися двигателями российского модуля "Наука" на МКС. Космическое агентство отметило, что отсрочка позволит специалистам продолжить работы по проверке "Науки" и гарантировать, что МКС готова к прибытию Starliner.
Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 11:34
Космонавт на МКС призвал не беспокоиться из-за ситуации с модулем "Наука"
"Запуск миссии Orbital Flight Test-2 к МКС был запланирован на вечер пятницы, однако был перенесен на резервную дату из-за погодных условий", - говорится в сообщении "Роскосмоса" в Telegram.
Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля. Спустя три часа на нем самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 45 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было. "Роскосмос" при этом сообщил, что "Наука" интегрируется в МКС и проводится работа с остатками топлива в модуле.
Starliner - новейший американский корабль, который Boeing строит по контракту с НАСА, ему предстоит второй беспилотный тестовый полет. В 2019 году корабль уже отправлялся в беспилотное испытание, но не смог состыковаться с МКС из-за сбоя бортового оборудования. По информации Boeing, после второго тестового полета Starliner может быть допущен до пилотируемых испытаний, которые ожидаются до конца года.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 23:08Наука
Следующий российский модуль полетит к МКС в ноябре
 
НАСАРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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