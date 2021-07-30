https://ria.ru/20210730/starliner-1743628350.html

"Роскосмос" и НАСА разошлись в причинах отсрочки запуска Starliner к МКС

"Роскосмос" и НАСА разошлись в причинах отсрочки запуска Starliner к МКС - РИА Новости, 30.07.2021

"Роскосмос" и НАСА разошлись в причинах отсрочки запуска Starliner к МКС

"Роскосмос" сообщил, что запуск беспилотного корабля Starliner к Международной космической станции (МКС), планировавшийся в пятницу, отложен из-за погодных... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T14:29

2021-07-30T14:29

2021-07-30T14:29

наса

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Роскосмос" сообщил, что запуск беспилотного корабля Starliner к Международной космической станции (МКС), планировавшийся в пятницу, отложен из-за погодных условий.Ранее НАСА рассказало, что старт Starliner пришлось перенести с 30 июля на 3 августа из-за ситуации с внезапно включившимися двигателями российского модуля "Наука" на МКС. Космическое агентство отметило, что отсрочка позволит специалистам продолжить работы по проверке "Науки" и гарантировать, что МКС готова к прибытию Starliner."Запуск миссии Orbital Flight Test-2 к МКС был запланирован на вечер пятницы, однако был перенесен на резервную дату из-за погодных условий", - говорится в сообщении "Роскосмоса" в Telegram.Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля. Спустя три часа на нем самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 45 градусов. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было. "Роскосмос" при этом сообщил, что "Наука" интегрируется в МКС и проводится работа с остатками топлива в модуле.Starliner - новейший американский корабль, который Boeing строит по контракту с НАСА, ему предстоит второй беспилотный тестовый полет. В 2019 году корабль уже отправлялся в беспилотное испытание, но не смог состыковаться с МКС из-за сбоя бортового оборудования. По информации Boeing, после второго тестового полета Starliner может быть допущен до пилотируемых испытаний, которые ожидаются до конца года.

https://ria.ru/20210730/nauka-1743584908.html

https://ria.ru/20210729/rogozin-1743527584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наса, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)