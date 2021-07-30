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Наука
https://ria.ru/20210730/starliner-1743558590.html
Источник объяснил перенос запуска американского корабля Starliner
Источник объяснил перенос запуска американского корабля Starliner - РИА Новости, 30.07.2021
Источник объяснил перенос запуска американского корабля Starliner
Перенос запуска американского космического корабля Starliner связан с его технической неготовностью к старту, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T09:33
2021-07-30T11:06
наука
сша
роскосмос
космос - риа наука
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
россия
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Перенос запуска американского космического корабля Starliner связан с его технической неготовностью к старту, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Ранее сообщалось, что дело в незапланированном включении двигателей модуля "Наука". Инцидент с "Наукой"О нештатной ситуации стало известно из переговоров Центра управления полетами с экипажем МКС.Станция потеряла ориентацию и для компенсации возмущений от двигателей "Науки" пришлось включить двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". После этого НАСА анонсировало совместное расследование, которое возглавит "Роскосмос".При этом источник РИА Новости опроверг информацию о создании американцами спецкомиссии по этому эпизоду.
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сша, роскосмос, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), россия
09:33 30.07.2021 (обновлено: 11:06 30.07.2021)
 
Источник объяснил перенос запуска американского корабля Starliner

Источник: перенос запуска американского корабля Starliner отложили из-за его неготовности

© AFP 2021 / Joel KowskyРакета United Launch Alliance Atlas V с космическим кораблем Boeing CST-100 Starliner на борту на стартовой площадке космического стартового комплекса
Ракета United Launch Alliance Atlas V с космическим кораблем Boeing CST-100 Starliner на борту на стартовой площадке космического стартового комплекса - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© AFP 2021 / Joel Kowsky
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Перенос запуска американского космического корабля Starliner связан с его технической неготовностью к старту, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее сообщалось, что дело в незапланированном включении двигателей модуля "Наука".

Инцидент с "Наукой"

О нештатной ситуации стало известно из переговоров Центра управления полетами с экипажем МКС.
Станция потеряла ориентацию и для компенсации возмущений от двигателей "Науки" пришлось включить двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс".
После этого НАСА анонсировало совместное расследование, которое возглавит "Роскосмос".
При этом источник РИА Новости опроверг информацию о создании американцами спецкомиссии по этому эпизоду.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 06:59Наука
Российские космонавты могут временно перейти в американский сегмент МКС
 
НаукаСШАРоскосмосКосмос - РИА НаукаЦентр управления полетамиМеждународная космическая станция (МКС)Россия
 
 
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