https://ria.ru/20210730/starliner-1743558590.html
Источник объяснил перенос запуска американского корабля Starliner
Источник объяснил перенос запуска американского корабля Starliner - РИА Новости, 30.07.2021
Источник объяснил перенос запуска американского корабля Starliner
Перенос запуска американского космического корабля Starliner связан с его технической неготовностью к старту, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T09:33
2021-07-30T09:33
2021-07-30T11:06
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центр управления полетами
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россия
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Перенос запуска американского космического корабля Starliner связан с его технической неготовностью к старту, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Ранее сообщалось, что дело в незапланированном включении двигателей модуля "Наука". Инцидент с "Наукой"О нештатной ситуации стало известно из переговоров Центра управления полетами с экипажем МКС.Станция потеряла ориентацию и для компенсации возмущений от двигателей "Науки" пришлось включить двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". После этого НАСА анонсировало совместное расследование, которое возглавит "Роскосмос".При этом источник РИА Новости опроверг информацию о создании американцами спецкомиссии по этому эпизоду.
https://ria.ru/20210730/kosmonavty-1743544171.html
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сша, роскосмос, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), россия
09:33 30.07.2021 (обновлено: 11:06 30.07.2021)
Источник объяснил перенос запуска американского корабля Starliner
Источник: перенос запуска американского корабля Starliner отложили из-за его неготовности