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Бывшая американская разведчица заявила, что США превращаются в СССР 2.0

Бывшая американская разведчица заявила, что США превращаются в СССР 2.0 - РИА Новости, 30.07.2021

Бывшая американская разведчица заявила, что США превращаются в СССР 2.0

Бывший офицер военной разведки США Ребекка Коффлер заявила, что Америка превращается в тоталитарную страну и напоминает ей СССР, из которого она эмигрировала... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T16:40

2021-07-30T16:40

2021-07-30T19:06

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Бывший офицер военной разведки США Ребекка Коффлер заявила, что Америка превращается в тоталитарную страну и напоминает ей СССР, из которого она эмигрировала. Ее цитирует Fox News.По словам Коффлер, за критику советских лидеров, государственного контроля или социалистической системы могли исключить из школы или уволить с работы. Для нее было неожиданностью, что то же самое происходит и в США: она стала следить за тем, что и кому говорит.В стране в последнее время появилось "правильное" мнение — позиция правящего класса и приличного общества, считает она. А американцев, чьи взгляды противоречат идеологическим догмам либералов, увольняют и бойкотируют, им запрещают выступать в студенческих городках, а технологические гиганты прогоняют их из социальных сетей, жалуется бывшая разведчица.Как утверждает Коффлер, в Соединенных Штатах все громче звучат призывы к социализму и обещания "халявы". Она призвала американцев остерегаться ситуации, при которой государство сулит бесплатную медицину, образование и другие материальные блага. По ее словам, при социализме товары массового потребления были в дефиците, а партийная номенклатура получала все — лечилась в лучших больницах, приобретала автомобили, телевизоры и другие удобства. Аналогичная ситуация возникла и в США, где во время пандемии политики ели в дорогих ресторанах, ходили как ни в чем не бывало в парикмахерские и закатывали роскошные отпуска, а остальные сидели взаперти и ничего не могли себе позволить.Все это в совокупности со слежкой, которую организовали спецслужбы США за гражданами страны, свидетельствует о приближении новой эры тотального контроля в Америке, считает экс-разведчица."Чтобы не допустить СССР 2.0 и спасти американскую свободу, мы должны действовать незамедлительно", — подытожила она.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://radiosputnik.ria.ru/20200619/1573211213.html

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