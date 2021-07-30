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Бывшая американская разведчица заявила, что США превращаются в СССР 2.0
Бывшая американская разведчица заявила, что США превращаются в СССР 2.0 - РИА Новости, 30.07.2021
Бывшая американская разведчица заявила, что США превращаются в СССР 2.0
Бывший офицер военной разведки США Ребекка Коффлер заявила, что Америка превращается в тоталитарную страну и напоминает ей СССР, из которого она эмигрировала... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T16:40
2021-07-30T19:06
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Бывший офицер военной разведки США Ребекка Коффлер заявила, что Америка превращается в тоталитарную страну и напоминает ей СССР, из которого она эмигрировала. Ее цитирует Fox News.По словам Коффлер, за критику советских лидеров, государственного контроля или социалистической системы могли исключить из школы или уволить с работы. Для нее было неожиданностью, что то же самое происходит и в США: она стала следить за тем, что и кому говорит.В стране в последнее время появилось "правильное" мнение — позиция правящего класса и приличного общества, считает она. А американцев, чьи взгляды противоречат идеологическим догмам либералов, увольняют и бойкотируют, им запрещают выступать в студенческих городках, а технологические гиганты прогоняют их из социальных сетей, жалуется бывшая разведчица.Как утверждает Коффлер, в Соединенных Штатах все громче звучат призывы к социализму и обещания "халявы". Она призвала американцев остерегаться ситуации, при которой государство сулит бесплатную медицину, образование и другие материальные блага. По ее словам, при социализме товары массового потребления были в дефиците, а партийная номенклатура получала все — лечилась в лучших больницах, приобретала автомобили, телевизоры и другие удобства. Аналогичная ситуация возникла и в США, где во время пандемии политики ели в дорогих ресторанах, ходили как ни в чем не бывало в парикмахерские и закатывали роскошные отпуска, а остальные сидели взаперти и ничего не могли себе позволить.Все это в совокупности со слежкой, которую организовали спецслужбы США за гражданами страны, свидетельствует о приближении новой эры тотального контроля в Америке, считает экс-разведчица."Чтобы не допустить СССР 2.0 и спасти американскую свободу, мы должны действовать незамедлительно", — подытожила она.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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в мире, сша, ссср
16:40 30.07.2021 (обновлено: 19:06 30.07.2021)
 

Бывшая американская разведчица заявила, что США превращаются в СССР 2.0

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Бывший офицер военной разведки США Ребекка Коффлер заявила, что Америка превращается в тоталитарную страну и напоминает ей СССР, из которого она эмигрировала. Ее цитирует Fox News.

"Я родилась и выросла в тоталитарном государстве и знаю не понаслышке, как правительство шпионит за обычными гражданами. Недавние разоблачения о слежке со стороны АНБ вернули меня на 30 лет назад в страну моего рождения, которой больше нет, — Союз Советских Социалистических Республик", — сказала она.

По словам Коффлер, за критику советских лидеров, государственного контроля или социалистической системы могли исключить из школы или уволить с работы. Для нее было неожиданностью, что то же самое происходит и в США: она стала следить за тем, что и кому говорит.
В стране в последнее время появилось "правильное" мнение — позиция правящего класса и приличного общества, считает она. А американцев, чьи взгляды противоречат идеологическим догмам либералов, увольняют и бойкотируют, им запрещают выступать в студенческих городках, а технологические гиганты прогоняют их из социальных сетей, жалуется бывшая разведчица.
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Как утверждает Коффлер, в Соединенных Штатах все громче звучат призывы к социализму и обещания "халявы". Она призвала американцев остерегаться ситуации, при которой государство сулит бесплатную медицину, образование и другие материальные блага. По ее словам, при социализме товары массового потребления были в дефиците, а партийная номенклатура получала все — лечилась в лучших больницах, приобретала автомобили, телевизоры и другие удобства. Аналогичная ситуация возникла и в США, где во время пандемии политики ели в дорогих ресторанах, ходили как ни в чем не бывало в парикмахерские и закатывали роскошные отпуска, а остальные сидели взаперти и ничего не могли себе позволить.
"Помните дефицит элементарных вещей в начале пандемии — масок, дезинфекции для рук, бумажных салфеток? Помните, как тяжело было их достать? А теперь представьте себе Америку будущего, где туалетная бумага достается элитам", — размышляет Коффлер.
Все это в совокупности со слежкой, которую организовали спецслужбы США за гражданами страны, свидетельствует о приближении новой эры тотального контроля в Америке, считает экс-разведчица.
"Чтобы не допустить СССР 2.0 и спасти американскую свободу, мы должны действовать незамедлительно", — подытожила она.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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