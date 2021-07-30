https://ria.ru/20210730/ssora-1743561044.html

В Туве младенца убили во время ссоры из-за ревности

В Туве младенца убили во время ссоры из-за ревности - РИА Новости, 30.07.2021

В Туве младенца убили во время ссоры из-за ревности

Десятимесячный мальчик скончался в Туве в результате полученного ножевого ранения, которое ему нанес сожитель няни во время пьяной ссоры на почве ревности,... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T09:45

2021-07-30T09:45

2021-07-30T09:45

происшествия

республика тыва

улуг-хемский район

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 30 июл - РИА Новости. Десятимесячный мальчик скончался в Туве в результате полученного ножевого ранения, которое ему нанес сожитель няни во время пьяной ссоры на почве ревности, сообщает СУСК по республике.По версии следствия, 29 июля 2021 года родители, выехав в Улуг-Хемский район, оставили 10-месячного ребенка под присмотром няни, которая начала распивать спиртное с 31-летним сожителем."В ходе распития спиртного между сожителями возникла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина замахнувшись ножом в сторону сожительницы, намеревался ее ударить, но удар пришелся в спину ребенка. В настоящее время мужчина задержан, в ближайшее время планируется предъявление обвинения и возбуждение перед судом ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает СК.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".По данным МВД по Туве, родители помимо погибшего 10-месячного мальчика воспитывают еще двоих детей, семья на профилактических учетах не состояла. Также по данным МВД, няня является родственницей родителей ребенка и ранее судима за тяжкое преступление против личности. Данная семья взята на контроль сотрудников по делам несовершеннолетних.

https://ria.ru/20210212/mladenets-1597161192.html

https://ria.ru/20210216/otravlenie-1597729227.html

республика тыва

улуг-хемский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика тыва, улуг-хемский район, следственный комитет россии (ск рф)