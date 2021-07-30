https://ria.ru/20210730/ssha-1743666652.html

В США пилот заметил в небе мужчину с реактивным ранцем, сообщили СМИ

В США пилот заметил в небе мужчину с реактивным ранцем, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.07.2021

В США пилот заметил в небе мужчину с реактивным ранцем, сообщили СМИ

ФБР начало расследование в связи с сообщением о мужчине с реактивным ранцем, замеченном на высоте 1,5 тысячи метров близ международного аэропорта Лос-Анджелеса, РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T17:16

2021-07-30T17:16

2021-07-30T17:16

в мире

лос-анджелес

фбр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/21337/37/213373782_0:0:373:211_1920x0_80_0_0_e1e24bc96f6e0a64bdc41b1880cf4c10.jpg

ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. ФБР начало расследование в связи с сообщением о мужчине с реактивным ранцем, замеченном на высоте 1,5 тысячи метров близ международного аэропорта Лос-Анджелеса, сообщило местное издание Los Angeles Times.По сообщению издания, пилот лайнера Boeing 747 сообщил, что в его поле зрения попал "предполагаемый человек с реактивным ранцем" в минувшую среду, 28 июля. Об этом, как отмечается, свидетельствуют данные на сайте LiveATC, который предоставляет переговоры авиадиспетчеров.Представитель федерального управления гражданской авиации (FAA) заявил, что объект, напоминающий реактивный ранец, был замечен пилотом в 15 милях (около 24 километров) к востоку от аэропорта на высоте 5 тысяч футов (1,5 тысячи метров). Авиадиспетчеры направили предупреждение другим пилотам, находящимся поблизости.Пресс-секретарь ФБР Лаура Эймиллер заявила, что ведомство будет взаимодействовать с FAA в расследовании сообщения о мужчине с реактивным ранцем.Это уже не первый инцидент с предполагаемым появлением в районе Лос-Анджелеса человека с реактивным ранцем.

https://ria.ru/20200902/ranets-1576607526.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201227/dzhetpak-1591139229.html

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, лос-анджелес, фбр