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В США пилот заметил в небе мужчину с реактивным ранцем, сообщили СМИ
В США пилот заметил в небе мужчину с реактивным ранцем, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.07.2021
В США пилот заметил в небе мужчину с реактивным ранцем, сообщили СМИ
ФБР начало расследование в связи с сообщением о мужчине с реактивным ранцем, замеченном на высоте 1,5 тысячи метров близ международного аэропорта Лос-Анджелеса, РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:16
2021-07-30T17:16
2021-07-30T17:16
в мире
лос-анджелес
фбр
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. ФБР начало расследование в связи с сообщением о мужчине с реактивным ранцем, замеченном на высоте 1,5 тысячи метров близ международного аэропорта Лос-Анджелеса, сообщило местное издание Los Angeles Times.По сообщению издания, пилот лайнера Boeing 747 сообщил, что в его поле зрения попал "предполагаемый человек с реактивным ранцем" в минувшую среду, 28 июля. Об этом, как отмечается, свидетельствуют данные на сайте LiveATC, который предоставляет переговоры авиадиспетчеров.Представитель федерального управления гражданской авиации (FAA) заявил, что объект, напоминающий реактивный ранец, был замечен пилотом в 15 милях (около 24 километров) к востоку от аэропорта на высоте 5 тысяч футов (1,5 тысячи метров). Авиадиспетчеры направили предупреждение другим пилотам, находящимся поблизости.Пресс-секретарь ФБР Лаура Эймиллер заявила, что ведомство будет взаимодействовать с FAA в расследовании сообщения о мужчине с реактивным ранцем.Это уже не первый инцидент с предполагаемым появлением в районе Лос-Анджелеса человека с реактивным ранцем.
https://ria.ru/20200902/ranets-1576607526.html
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в мире, лос-анджелес, фбр
В США пилот заметил в небе мужчину с реактивным ранцем, сообщили СМИ
Los Angeles Times: в США пилот заметил в небе мужчину с реактивным ранцем, ФБР начало расследование
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. ФБР
начало расследование в связи с сообщением о мужчине с реактивным ранцем, замеченном на высоте 1,5 тысячи метров близ международного аэропорта Лос-Анджелеса
, сообщило местное издание Los Angeles Times
.
По сообщению издания, пилот лайнера Boeing 747 сообщил, что в его поле зрения попал "предполагаемый человек с реактивным ранцем" в минувшую среду, 28 июля. Об этом, как отмечается, свидетельствуют данные на сайте LiveATC, который предоставляет переговоры авиадиспетчеров.
Представитель федерального управления гражданской авиации (FAA) заявил, что объект, напоминающий реактивный ранец, был замечен пилотом в 15 милях (около 24 километров) к востоку от аэропорта на высоте 5 тысяч футов (1,5 тысячи метров). Авиадиспетчеры направили предупреждение другим пилотам, находящимся поблизости.
Пресс-секретарь ФБР Лаура Эймиллер заявила, что ведомство будет взаимодействовать с FAA в расследовании сообщения о мужчине с реактивным ранцем.
Это уже не первый инцидент с предполагаемым появлением в районе Лос-Анджелеса человека с реактивным ранцем.