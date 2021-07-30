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В США пилот заметил в небе мужчину с реактивным ранцем, сообщили СМИ
В США пилот заметил в небе мужчину с реактивным ранцем, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.07.2021
В США пилот заметил в небе мужчину с реактивным ранцем, сообщили СМИ
ФБР начало расследование в связи с сообщением о мужчине с реактивным ранцем, замеченном на высоте 1,5 тысячи метров близ международного аэропорта Лос-Анджелеса, РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:16
2021-07-30T17:16
в мире
лос-анджелес
фбр
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. ФБР начало расследование в связи с сообщением о мужчине с реактивным ранцем, замеченном на высоте 1,5 тысячи метров близ международного аэропорта Лос-Анджелеса, сообщило местное издание Los Angeles Times.По сообщению издания, пилот лайнера Boeing 747 сообщил, что в его поле зрения попал "предполагаемый человек с реактивным ранцем" в минувшую среду, 28 июля. Об этом, как отмечается, свидетельствуют данные на сайте LiveATC, который предоставляет переговоры авиадиспетчеров.Представитель федерального управления гражданской авиации (FAA) заявил, что объект, напоминающий реактивный ранец, был замечен пилотом в 15 милях (около 24 километров) к востоку от аэропорта на высоте 5 тысяч футов (1,5 тысячи метров). Авиадиспетчеры направили предупреждение другим пилотам, находящимся поблизости.Пресс-секретарь ФБР Лаура Эймиллер заявила, что ведомство будет взаимодействовать с FAA в расследовании сообщения о мужчине с реактивным ранцем.Это уже не первый инцидент с предполагаемым появлением в районе Лос-Анджелеса человека с реактивным ранцем.
https://ria.ru/20200902/ranets-1576607526.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201227/dzhetpak-1591139229.html
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в мире, лос-анджелес, фбр
17:16 30.07.2021
 
В США пилот заметил в небе мужчину с реактивным ранцем, сообщили СМИ

Los Angeles Times: в США пилот заметил в небе мужчину с реактивным ранцем, ФБР начало расследование

© Фото : THE MARTIN JETPACKРеактивный ранец Jetpack
Реактивный ранец Jetpack - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Фото : THE MARTIN JETPACK
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. ФБР начало расследование в связи с сообщением о мужчине с реактивным ранцем, замеченном на высоте 1,5 тысячи метров близ международного аэропорта Лос-Анджелеса, сообщило местное издание Los Angeles Times.
По сообщению издания, пилот лайнера Boeing 747 сообщил, что в его поле зрения попал "предполагаемый человек с реактивным ранцем" в минувшую среду, 28 июля. Об этом, как отмечается, свидетельствуют данные на сайте LiveATC, который предоставляет переговоры авиадиспетчеров.
Центр организации воздушного движения - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября 2020, 03:46
В США на почти километровой высоте заметили мужчину с реактивным ранцем
Представитель федерального управления гражданской авиации (FAA) заявил, что объект, напоминающий реактивный ранец, был замечен пилотом в 15 милях (около 24 километров) к востоку от аэропорта на высоте 5 тысяч футов (1,5 тысячи метров). Авиадиспетчеры направили предупреждение другим пилотам, находящимся поблизости.
Пресс-секретарь ФБР Лаура Эймиллер заявила, что ведомство будет взаимодействовать с FAA в расследовании сообщения о мужчине с реактивным ранцем.
Это уже не первый инцидент с предполагаемым появлением в районе Лос-Анджелеса человека с реактивным ранцем.
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В миреЛос-АнджелесФБР
 
 
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