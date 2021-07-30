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Эксперты: США не помешают "Северному потоку — 2", несмотря на конгресс
Эксперты: США не помешают "Северному потоку — 2", несмотря на конгресс - РИА Новости, 30.07.2021
Эксперты: США не помешают "Северному потоку — 2", несмотря на конгресс
США не смогут помешать "Северному потоку — 2", несмотря на угрозы в конгрессе, считают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T01:20
2021-07-30T01:20
россия
allseas
северный поток — 2
балтийское море
министерство финансов сша
газпром
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. США не смогут помешать "Северному потоку — 2", несмотря на угрозы в конгрессе, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Группа американских сенаторов-республиканцев грозит блокировать назначения в министерство финансов США, если администрация президента Джо Байдена не введет новые санкции против газопровода "Северный поток — 2"."У Вашингтона два интереса: прежде всего, ослабить Россию, а также продавать более дорогой полученный в США сжиженный природный газ по экономическим и политическим причинам. Поэтому мы так навязываем СПГ по всему региону, используя давление, шантаж и прочее", - заявил Бреннер.При этом он напомнил, что проект "Северный поток — 2" инициировала Германия, которой нужен российский газ после решения остановить работу АЭС в Германии."Существующий трубопровод через Украину недостаточен, ненадежен из-за нестабильности страны и более дорог. Ни один германский канцлер не может даже подумать о том, чтобы остановить законченный трубопровод", - сказал Бреннер.Финансовый аналитик и бывший банкир Мартин Хатчинсон заявил, что сомневается в том, что призыв сенаторов сможет добиться успеха."Эта чертова штука практически закончена. Вероятно, это изначально было тщетной попыткой. США, как обычно, слишком резко реагируют", - сказал Хатчинсон о трубопроводе.В среду оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что "Северный поток — 2" построен на 99%, судно "Академик Черский" полностью завершило свои работы."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
https://ria.ru/20210729/sanktsii-1743437956.html
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россия
балтийское море
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россия, allseas, северный поток — 2, балтийское море, министерство финансов сша, газпром, джо байден, сша, в мире
01:20 30.07.2021
 
Эксперты: США не помешают "Северному потоку — 2", несмотря на конгресс

Эксперты: США не помешают "Северному потоку — 2", несмотря на угрозы в конгрессе

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. США не смогут помешать "Северному потоку — 2", несмотря на угрозы в конгрессе, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Группа американских сенаторов-республиканцев грозит блокировать назначения в министерство финансов США, если администрация президента Джо Байдена не введет новые санкции против газопровода "Северный поток — 2".
"Конгресс может бушевать сколько угодно, но ни он, ни Байден (не смогут остановить строительство - ред.)", - сказал профессор международных дел Университета Питтсбурга Майкл Бреннер. По его словам, это будет "пустой тратой времени".
Вашингтона два интереса: прежде всего, ослабить Россию, а также продавать более дорогой полученный в США сжиженный природный газ по экономическим и политическим причинам. Поэтому мы так навязываем СПГ по всему региону, используя давление, шантаж и прочее", - заявил Бреннер.
При этом он напомнил, что проект "Северный поток — 2" инициировала Германия, которой нужен российский газ после решения остановить работу АЭС в Германии.
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"Существующий трубопровод через Украину недостаточен, ненадежен из-за нестабильности страны и более дорог. Ни один германский канцлер не может даже подумать о том, чтобы остановить законченный трубопровод", - сказал Бреннер.
Финансовый аналитик и бывший банкир Мартин Хатчинсон заявил, что сомневается в том, что призыв сенаторов сможет добиться успеха.
"Эта чертова штука практически закончена. Вероятно, это изначально было тщетной попыткой. США, как обычно, слишком резко реагируют", - сказал Хатчинсон о трубопроводе.
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В среду оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что "Северный поток — 2" построен на 99%, судно "Академик Черский" полностью завершило свои работы.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
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РоссияAllseasСеверный поток — 2Балтийское мореМинистерство финансов СШАГазпромДжо БайденСШАВ мире
 
 
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