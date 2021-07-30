https://ria.ru/20210730/spisok-1743698176.html

"Новые люди" представили в ЦИК документы для регистрации списка партии

"Новые люди" представили в ЦИК документы для регистрации списка партии - РИА Новости, 30.07.2021

"Новые люди" представили в ЦИК документы для регистрации списка партии

Партия "Новые люди" представила в ЦИК документы для регистрации федерального списка кандидатов, сообщил РИА Новости член Центризбиркома Евгений Шевченко. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T19:58

2021-07-30T19:58

2021-07-30T19:58

политика

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

партия "новые люди"

алексей нечаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739822764_0:51:3137:1815_1920x0_80_0_0_d3d0dd045a78f7e016728c4cbf679756.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Партия "Новые люди" представила в ЦИК документы для регистрации федерального списка кандидатов, сообщил РИА Новости член Центризбиркома Евгений Шевченко.Ранее ЦИК заверил федеральный список кандидатов от партии "Новые люди" и список кандидатов по одномандатным избирательным округам. Федеральную часть списка возглавили председатель "Новых людей" Алексей Нечаев и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Как сообщил Нечаев, в федеральном списке партии 239 кандидатов, по одномандатным округам - 214."Партия "Новые люди" представила в ЦИК документы на регистрацию федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы", - сказал Шевченко.Ранее ЦИК зарегистрировал федеральные списки партий ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", КПРФ, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", РПСС, "Родина" и российский экологической партии "Зелёные".Подача документов на регистрацию списков партий продлится до 4 августа. Ранее ЦИК РФ заверил список кандидатов от 15 политических партий.Согласно установленному порядку, партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, кандидаты по одномандатным округам подают документы для регистрации в окружные избирательные комиссии. Принять решение о регистрации комиссия должна в течение 10 дней после получения документов.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210704/partiya-1739826831.html

https://ria.ru/20210714/vybory-1741211646.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, партия "новые люди", алексей нечаев