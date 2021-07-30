https://ria.ru/20210730/spisok-1743698176.html
"Новые люди" представили в ЦИК документы для регистрации списка партии
"Новые люди" представили в ЦИК документы для регистрации списка партии - РИА Новости, 30.07.2021
"Новые люди" представили в ЦИК документы для регистрации списка партии
Партия "Новые люди" представила в ЦИК документы для регистрации федерального списка кандидатов, сообщил РИА Новости член Центризбиркома Евгений Шевченко. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T19:58
2021-07-30T19:58
2021-07-30T19:58
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
партия "новые люди"
алексей нечаев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Партия "Новые люди" представила в ЦИК документы для регистрации федерального списка кандидатов, сообщил РИА Новости член Центризбиркома Евгений Шевченко.Ранее ЦИК заверил федеральный список кандидатов от партии "Новые люди" и список кандидатов по одномандатным избирательным округам. Федеральную часть списка возглавили председатель "Новых людей" Алексей Нечаев и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Как сообщил Нечаев, в федеральном списке партии 239 кандидатов, по одномандатным округам - 214."Партия "Новые люди" представила в ЦИК документы на регистрацию федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы", - сказал Шевченко.Ранее ЦИК зарегистрировал федеральные списки партий ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", КПРФ, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", РПСС, "Родина" и российский экологической партии "Зелёные".Подача документов на регистрацию списков партий продлится до 4 августа. Ранее ЦИК РФ заверил список кандидатов от 15 политических партий.Согласно установленному порядку, партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, кандидаты по одномандатным округам подают документы для регистрации в окружные избирательные комиссии. Принять решение о регистрации комиссия должна в течение 10 дней после получения документов.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210704/partiya-1739826831.html
https://ria.ru/20210714/vybory-1741211646.html
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, партия "новые люди", алексей нечаев
"Новые люди" представили в ЦИК документы для регистрации списка партии
Член ЦИК Шевченко: "Новые люди" представили документы для регистрации списка на выборы в Госдуму
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Партия "Новые люди" представила в ЦИК документы для регистрации федерального списка кандидатов, сообщил РИА Новости член Центризбиркома Евгений Шевченко.
Ранее ЦИК заверил федеральный список кандидатов от партии "Новые люди" и список кандидатов по одномандатным избирательным округам. Федеральную часть списка возглавили председатель "Новых людей" Алексей Нечаев
и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева
. Как сообщил Нечаев, в федеральном списке партии 239 кандидатов, по одномандатным округам - 214.
"Партия "Новые люди
" представила в ЦИК документы на регистрацию федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы
", - сказал Шевченко.
Ранее ЦИК зарегистрировал федеральные списки партий ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", КПРФ, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", РПСС, "Родина" и российский экологической партии "Зелёные".
Подача документов на регистрацию списков партий продлится до 4 августа. Ранее ЦИК РФ
заверил список кандидатов от 15 политических партий.
Согласно установленному порядку, партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, кандидаты по одномандатным округам подают документы для регистрации в окружные избирательные комиссии. Принять решение о регистрации комиссия должна в течение 10 дней после получения документов.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.