https://ria.ru/20210730/spasatel-1743667447.html

В Северной Осетии спасатель погиб при поисках упавшего в каньон мужчины

В Северной Осетии спасатель погиб при поисках упавшего в каньон мужчины - РИА Новости, 30.07.2021

В Северной Осетии спасатель погиб при поисках упавшего в каньон мужчины

Спасатель погиб во время поисков упавшего в каньон водителя экскаватора в Северной Осетии, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T17:19

2021-07-30T17:19

2021-07-30T17:19

происшествия

республика северная осетия - алания

россия

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ПЯТИГОРСК, 30 июл - РИА Новости. Спасатель погиб во время поисков упавшего в каньон водителя экскаватора в Северной Осетии, сообщили в ГУМЧС по региону.В понедельник в ведомстве сообщили, что экскаватор с водителем упал в каньон глубиной 40 метров в Северной Осетии, водителя ищут."Вчера при проведении поисковых работ на реке Урух перевернулся рафт, на котором находилось пять спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда. Тут же были организованы поиски пятого. Четверо спасателей самостоятельно выплыли на берег. Сегодня его тело было найдено в 400 метрах от места падения", - говорится в сообщении.В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшего спасателя.

https://ria.ru/20200921/kanon-1577572441.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика северная осетия - алания, россия