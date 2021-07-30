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В Северной Осетии спасатель погиб при поисках упавшего в каньон мужчины
В Северной Осетии спасатель погиб при поисках упавшего в каньон мужчины - РИА Новости, 30.07.2021
В Северной Осетии спасатель погиб при поисках упавшего в каньон мужчины
Спасатель погиб во время поисков упавшего в каньон водителя экскаватора в Северной Осетии, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:19
2021-07-30T17:19
происшествия
республика северная осетия - алания
россия
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ПЯТИГОРСК, 30 июл - РИА Новости. Спасатель погиб во время поисков упавшего в каньон водителя экскаватора в Северной Осетии, сообщили в ГУМЧС по региону.В понедельник в ведомстве сообщили, что экскаватор с водителем упал в каньон глубиной 40 метров в Северной Осетии, водителя ищут."Вчера при проведении поисковых работ на реке Урух перевернулся рафт, на котором находилось пять спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда. Тут же были организованы поиски пятого. Четверо спасателей самостоятельно выплыли на берег. Сегодня его тело было найдено в 400 метрах от места падения", - говорится в сообщении.В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшего спасателя.
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происшествия, республика северная осетия - алания, россия
17:19 30.07.2021
 
В Северной Осетии спасатель погиб при поисках упавшего в каньон мужчины

В Северной Осетии спасатель погиб при поисках упавшего в каньон водителя экскаватора

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПЯТИГОРСК, 30 июл - РИА Новости. Спасатель погиб во время поисков упавшего в каньон водителя экскаватора в Северной Осетии, сообщили в ГУМЧС по региону.
В понедельник в ведомстве сообщили, что экскаватор с водителем упал в каньон глубиной 40 метров в Северной Осетии, водителя ищут.
"Вчера при проведении поисковых работ на реке Урух перевернулся рафт, на котором находилось пять спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда. Тут же были организованы поиски пятого. Четверо спасателей самостоятельно выплыли на берег. Сегодня его тело было найдено в 400 метрах от места падения", - говорится в сообщении.
В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшего спасателя.
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