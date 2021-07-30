https://ria.ru/20210730/spasatel-1743667447.html
В Северной Осетии спасатель погиб при поисках упавшего в каньон мужчины
В Северной Осетии спасатель погиб при поисках упавшего в каньон мужчины - РИА Новости, 30.07.2021
В Северной Осетии спасатель погиб при поисках упавшего в каньон мужчины
Спасатель погиб во время поисков упавшего в каньон водителя экскаватора в Северной Осетии, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:19
2021-07-30T17:19
2021-07-30T17:19
происшествия
республика северная осетия - алания
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568798980_0:127:2332:1438_1920x0_80_0_0_95409fd414de90647d64d98672a5e9f1.jpg
ПЯТИГОРСК, 30 июл - РИА Новости. Спасатель погиб во время поисков упавшего в каньон водителя экскаватора в Северной Осетии, сообщили в ГУМЧС по региону.В понедельник в ведомстве сообщили, что экскаватор с водителем упал в каньон глубиной 40 метров в Северной Осетии, водителя ищут."Вчера при проведении поисковых работ на реке Урух перевернулся рафт, на котором находилось пять спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда. Тут же были организованы поиски пятого. Четверо спасателей самостоятельно выплыли на берег. Сегодня его тело было найдено в 400 метрах от места падения", - говорится в сообщении.В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшего спасателя.
https://ria.ru/20200921/kanon-1577572441.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568798980_37:0:2294:1693_1920x0_80_0_0_e3f96fc8e858e28a6fd13ec43600eee1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика северная осетия - алания, россия
В Северной Осетии спасатель погиб при поисках упавшего в каньон мужчины
В Северной Осетии спасатель погиб при поисках упавшего в каньон водителя экскаватора