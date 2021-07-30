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В Сочи открыли парк для реабилитации цирковых слонов
В Сочи открыли парк для реабилитации цирковых слонов - РИА Новости, 30.07.2021
В Сочи открыли парк для реабилитации цирковых слонов
В Сочи открыли первый в России парк-санаторий для реабилитации цирковых слонов, сообщила РИА Новости его главный организатор Екатерина Дементьева. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T15:47
2021-07-30T17:52
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СОЧИ, 30 июл — РИА Новости. В Сочи открыли первый в России парк-санаторий для реабилитации цирковых слонов, сообщила РИА Новости его главный организатор Екатерина Дементьева.Пансионат создали 24 июля в селе Ахштырь Адлерского района по инициативе дрессировщика Андрея Дементьева-Корнилова и Росгосцирка. Сейчас там отдыхают слонихи Претти и Марго."В наших планах оставаться в следующий сезон &lt;...&gt; и дальше обосноваться так, чтобы слоны были в одной точке, чтобы не переезжали, это прям был целый парк слонов, где мы бы не только привозили сюда еще слонов, но и занимались их размножением", — сказала Дементьева.Сейчас слоны принимают грязевые ванны, купаются в прудах, пробуют яблоки и местную алычу, рассказала она. Парк-санаторий открыт для посещения до 1 сентября.
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353
60
Санаторий для слонов: в Сочи открылся первый парк для реабилитации цирковых животных
В Сочи открыли первый в России парк-санаторий для реабилитации цирковых слонов, который может стать их постоянным домом в дальнейшем, в парке также планируется создать условия для их размножения.
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общество, сочи, росгосцирк, россия
15:47 30.07.2021 (обновлено: 17:52 30.07.2021)
 
В Сочи открыли парк для реабилитации цирковых слонов

В Сочи на территории села Ахштырь открыли первый в России парк-санаторий для цирковых слонов

Читать ria.ru в
СОЧИ, 30 июл — РИА Новости. В Сочи открыли первый в России парк-санаторий для реабилитации цирковых слонов, сообщила РИА Новости его главный организатор Екатерина Дементьева.
Пансионат создали 24 июля в селе Ахштырь Адлерского района по инициативе дрессировщика Андрея Дементьева-Корнилова и Росгосцирка. Сейчас там отдыхают слонихи Претти и Марго.
"В наших планах оставаться в следующий сезон <...> и дальше обосноваться так, чтобы слоны были в одной точке, чтобы не переезжали, это прям был целый парк слонов, где мы бы не только привозили сюда еще слонов, но и занимались их размножением", — сказала Дементьева.
Сейчас слоны принимают грязевые ванны, купаются в прудах, пробуют яблоки и местную алычу, рассказала она.
Парк-санаторий открыт для посещения до 1 сентября.
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