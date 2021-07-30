https://ria.ru/20210730/sochi-1743644600.html

В Сочи открыли парк для реабилитации цирковых слонов

В Сочи открыли парк для реабилитации цирковых слонов - РИА Новости, 30.07.2021

В Сочи открыли парк для реабилитации цирковых слонов

В Сочи открыли первый в России парк-санаторий для реабилитации цирковых слонов, сообщила РИА Новости его главный организатор Екатерина Дементьева. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T15:47

2021-07-30T15:47

2021-07-30T17:52

общество

сочи

росгосцирк

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743649575_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_7c0acfcbe8ef67bb5a27f9552341d80c.jpg

СОЧИ, 30 июл — РИА Новости. В Сочи открыли первый в России парк-санаторий для реабилитации цирковых слонов, сообщила РИА Новости его главный организатор Екатерина Дементьева.Пансионат создали 24 июля в селе Ахштырь Адлерского района по инициативе дрессировщика Андрея Дементьева-Корнилова и Росгосцирка. Сейчас там отдыхают слонихи Претти и Марго."В наших планах оставаться в следующий сезон <...> и дальше обосноваться так, чтобы слоны были в одной точке, чтобы не переезжали, это прям был целый парк слонов, где мы бы не только привозили сюда еще слонов, но и занимались их размножением", — сказала Дементьева.Сейчас слоны принимают грязевые ванны, купаются в прудах, пробуют яблоки и местную алычу, рассказала она. Парк-санаторий открыт для посещения до 1 сентября.

https://ria.ru/20210418/slony-1728825910.html

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Санаторий для слонов: в Сочи открылся первый парк для реабилитации цирковых животных В Сочи открыли первый в России парк-санаторий для реабилитации цирковых слонов, который может стать их постоянным домом в дальнейшем, в парке также планируется создать условия для их размножения. 2021-07-30T15:47 true PT0M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сочи, росгосцирк, россия