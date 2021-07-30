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СК завершил следствие по второму делу бизнесмена Анатолия Быкова
СК завершил следствие по второму делу бизнесмена Анатолия Быкова - РИА Новости, 30.07.2021
СК завершил следствие по второму делу бизнесмена Анатолия Быкова
Завершено предварительное следствие по второму делу "авторитетного" бизнесмена Анатолия Быкова из Красноярска, обвиняемого на этот раз в подстрекательстве к... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T14:28
2021-07-30T14:28
происшествия
красноярск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский алюминиевый завод
анатолий быков
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Завершено предварительное следствие по второму делу "авторитетного" бизнесмена Анатолия Быкова из Красноярска, обвиняемого на этот раз в подстрекательстве к убийству и покушению, сообщает в пятницу СК РФ.Сам Быков все обвинения отвергает. Параллельно его сейчас уже судят по другому делу – об организации убийства двух членов его преступной группировки в июле 1994 года. В рамках третьего же дела ему вменяют уклонение от уплаты налогов более чем на 60 миллионов рублей."Окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Анатолия Быкова, обвиняемого в совершении преступлений... "подстрекательство к совершению убийства по найму", "подстрекательство к покушению на совершение убийства двух лиц по найму", - говорится в сообщении.В частности, по данным следствия, в сентябре-октябре 2004 года Быков встретился со знакомым в своем доме в поселке Удачный (относится к Красноярскому) и предложил ему за 50 тысяч долларов убить одного из местных коммерсантов. Тот согласился.В тех же числах обвиняемый, считает СК РФ, решил умертвить и другого красноярского бизнесмена, который вел дела "под его покровительством и контролем". В исполнители он взял того же киллера, причем "дал указание перенести убийство первого коммерсанта", назначив целью №1 второго. Мотивом в обоих случаях выступила "личная неприязнь", полагает следствие.В результате 1 ноября 2004 года на проезжей части улицы Становая в Красноярске киллер выпустил семь пуль из автомата Калашникова в одного из бизнесменов, но не попал ни разу. Покушение на второго в январе 2005-го оказалось более результативным: коммерсант был застрелен из пистолета ТТ у гаражного кооператива.В итоге Быков заплатил за убийство лишь 10 тысяч долларов, кратно снизив сумму из-за того, что киллер не смог убить первого бизнесмена и "слишком долго занимался подготовкой и совершением убийства второго".Анатолий Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него не впервой: в 2000-2002 годы он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, но отделался условным сроком.
https://ria.ru/20210723/arest-1742557240.html
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происшествия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), красноярский алюминиевый завод, анатолий быков, россия
14:28 30.07.2021
 
СК завершил следствие по второму делу бизнесмена Анатолия Быкова

СК завершил следствие по второму делу бизнесмена Анатолия Быкова о подстрекательстве к убийству

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время судебного заседания в Красноярске
Бизнесмен Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время судебного заседания в Красноярске - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Завершено предварительное следствие по второму делу "авторитетного" бизнесмена Анатолия Быкова из Красноярска, обвиняемого на этот раз в подстрекательстве к убийству и покушению, сообщает в пятницу СК РФ.
Сам Быков все обвинения отвергает. Параллельно его сейчас уже судят по другому делу – об организации убийства двух членов его преступной группировки в июле 1994 года. В рамках третьего же дела ему вменяют уклонение от уплаты налогов более чем на 60 миллионов рублей.
Бизнесмен Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время судебного заседания в Красноярске - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 14:52
На имущество красноярского бизнесмена Быкова наложен новый арест на 49 млн
"Окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Анатолия Быкова, обвиняемого в совершении преступлений... "подстрекательство к совершению убийства по найму", "подстрекательство к покушению на совершение убийства двух лиц по найму", - говорится в сообщении.
В частности, по данным следствия, в сентябре-октябре 2004 года Быков встретился со знакомым в своем доме в поселке Удачный (относится к Красноярскому) и предложил ему за 50 тысяч долларов убить одного из местных коммерсантов. Тот согласился.
В тех же числах обвиняемый, считает СК РФ, решил умертвить и другого красноярского бизнесмена, который вел дела "под его покровительством и контролем". В исполнители он взял того же киллера, причем "дал указание перенести убийство первого коммерсанта", назначив целью №1 второго. Мотивом в обоих случаях выступила "личная неприязнь", полагает следствие.
В результате 1 ноября 2004 года на проезжей части улицы Становая в Красноярске киллер выпустил семь пуль из автомата Калашникова в одного из бизнесменов, но не попал ни разу. Покушение на второго в январе 2005-го оказалось более результативным: коммерсант был застрелен из пистолета ТТ у гаражного кооператива.
В итоге Быков заплатил за убийство лишь 10 тысяч долларов, кратно снизив сумму из-за того, что киллер не смог убить первого бизнесмена и "слишком долго занимался подготовкой и совершением убийства второго".
Анатолий Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него не впервой: в 2000-2002 годы он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, но отделался условным сроком.
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 12:57
Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение
 
ПроисшествияКрасноярскКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский алюминиевый заводАнатолий БыковРоссия
 
 
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