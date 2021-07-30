https://ria.ru/20210730/sledstvie-1743627897.html
СК завершил следствие по второму делу бизнесмена Анатолия Быкова
СК завершил следствие по второму делу бизнесмена Анатолия Быкова - РИА Новости, 30.07.2021
СК завершил следствие по второму делу бизнесмена Анатолия Быкова
Завершено предварительное следствие по второму делу "авторитетного" бизнесмена Анатолия Быкова из Красноярска, обвиняемого на этот раз в подстрекательстве к... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T14:28
2021-07-30T14:28
2021-07-30T14:28
происшествия
красноярск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский алюминиевый завод
анатолий быков
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Завершено предварительное следствие по второму делу "авторитетного" бизнесмена Анатолия Быкова из Красноярска, обвиняемого на этот раз в подстрекательстве к убийству и покушению, сообщает в пятницу СК РФ.Сам Быков все обвинения отвергает. Параллельно его сейчас уже судят по другому делу – об организации убийства двух членов его преступной группировки в июле 1994 года. В рамках третьего же дела ему вменяют уклонение от уплаты налогов более чем на 60 миллионов рублей."Окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Анатолия Быкова, обвиняемого в совершении преступлений... "подстрекательство к совершению убийства по найму", "подстрекательство к покушению на совершение убийства двух лиц по найму", - говорится в сообщении.В частности, по данным следствия, в сентябре-октябре 2004 года Быков встретился со знакомым в своем доме в поселке Удачный (относится к Красноярскому) и предложил ему за 50 тысяч долларов убить одного из местных коммерсантов. Тот согласился.В тех же числах обвиняемый, считает СК РФ, решил умертвить и другого красноярского бизнесмена, который вел дела "под его покровительством и контролем". В исполнители он взял того же киллера, причем "дал указание перенести убийство первого коммерсанта", назначив целью №1 второго. Мотивом в обоих случаях выступила "личная неприязнь", полагает следствие.В результате 1 ноября 2004 года на проезжей части улицы Становая в Красноярске киллер выпустил семь пуль из автомата Калашникова в одного из бизнесменов, но не попал ни разу. Покушение на второго в январе 2005-го оказалось более результативным: коммерсант был застрелен из пистолета ТТ у гаражного кооператива.В итоге Быков заплатил за убийство лишь 10 тысяч долларов, кратно снизив сумму из-за того, что киллер не смог убить первого бизнесмена и "слишком долго занимался подготовкой и совершением убийства второго".Анатолий Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него не впервой: в 2000-2002 годы он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, но отделался условным сроком.
https://ria.ru/20210723/arest-1742557240.html
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происшествия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), красноярский алюминиевый завод, анатолий быков, россия
СК завершил следствие по второму делу бизнесмена Анатолия Быкова
СК завершил следствие по второму делу бизнесмена Анатолия Быкова о подстрекательстве к убийству
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Завершено предварительное следствие по второму делу "авторитетного" бизнесмена Анатолия Быкова из Красноярска, обвиняемого на этот раз в подстрекательстве к убийству и покушению, сообщает в пятницу СК РФ
.
Сам Быков все обвинения отвергает. Параллельно его сейчас уже судят по другому делу – об организации убийства двух членов его преступной группировки в июле 1994 года. В рамках третьего же дела ему вменяют уклонение от уплаты налогов более чем на 60 миллионов рублей.
"Окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Анатолия Быкова, обвиняемого в совершении преступлений... "подстрекательство к совершению убийства по найму", "подстрекательство к покушению на совершение убийства двух лиц по найму", - говорится в сообщении.
В частности, по данным следствия, в сентябре-октябре 2004 года Быков встретился со знакомым в своем доме в поселке Удачный (относится к Красноярскому) и предложил ему за 50 тысяч долларов убить одного из местных коммерсантов. Тот согласился.
В тех же числах обвиняемый, считает СК РФ, решил умертвить и другого красноярского бизнесмена, который вел дела "под его покровительством и контролем". В исполнители он взял того же киллера, причем "дал указание перенести убийство первого коммерсанта", назначив целью №1 второго. Мотивом в обоих случаях выступила "личная неприязнь", полагает следствие.
В результате 1 ноября 2004 года на проезжей части улицы Становая в Красноярске
киллер выпустил семь пуль из автомата Калашникова в одного из бизнесменов, но не попал ни разу. Покушение на второго в январе 2005-го оказалось более результативным: коммерсант был застрелен из пистолета ТТ у гаражного кооператива.
В итоге Быков заплатил за убийство лишь 10 тысяч долларов, кратно снизив сумму из-за того, что киллер не смог убить первого бизнесмена и "слишком долго занимался подготовкой и совершением убийства второго".
Анатолий Быков
, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода
, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края
. Проблемы с законом у него не впервой: в 2000-2002 годы он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, но отделался условным сроком.