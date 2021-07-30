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Власти Москвы привезли русские книги для сирийских школ
Власти Москвы привезли русские книги для сирийских школ - РИА Новости, 30.07.2021
Власти Москвы привезли русские книги для сирийских школ
Делегация московских властей передала во время визита в Сирию учебные пособия по русскому языку, художественную литературу и портфели с канцелярией для школ и... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T16:41
2021-07-30T16:41
в мире
сирия
хомс (город)
москва
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Делегация московских властей передала во время визита в Сирию учебные пособия по русскому языку, художественную литературу и портфели с канцелярией для школ и детских домов, поможет оборудовать компьютерные классы для изучения русского языка в школах, сообщает пресс-служба департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы."Московская делегация в лице департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы в период с 24 по 29 июля 2021 нанесла в Сирию визит, в ходе которого передала гуманитарную помощь сирийским школьникам. Гуманитарная помощь Сирийской Арабской Республике от правительства Москвы выделена в рамках столичной программы по поддержке соотечественников и популяризации русского языка за рубежом", - говорится в сообщении.Отмечается, что учебные пособия по русскому языку, художественная литература и портфели с канцелярией были отправлены в школы и детские дома провинций Хомс, Тартус, а также в Дамасский университет для дальнейшего распределения в школы Сирии. Учителя русского языка, работающие в Сирии, выразили благодарность московским властям и попросили правительство Москвы дополнительно поддержать их учебной и художественной литературой, так как многие местные школы и библиотеки разрушены.Уточняется, что власти столицы занимаются поставкой учебников по русскому языку и другим предметам, а также художественной литературы в школы, библиотеки и другие государственные учреждения стран-партнеров по всему миру. Каждый год по инициативе столичных властей проводятся курсы повышения квалификации для учителей русского языка из разных стран, в том числе в режиме онлайн.
https://ria.ru/20210728/issledovanie-1743247896.html
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в мире, сирия, хомс (город), москва
16:41 30.07.2021
 
Власти Москвы привезли русские книги для сирийских школ

Власти Москвы привезли русские книги для сирийских школ и помогут им с оборудованием классов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкШкольники в классе открывшейся в районе Барза в Дамаске школы, отремонтированной на собранные в России средства
Школьники в классе открывшейся в районе Барза в Дамаске школы, отремонтированной на собранные в России средства - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Делегация московских властей передала во время визита в Сирию учебные пособия по русскому языку, художественную литературу и портфели с канцелярией для школ и детских домов, поможет оборудовать компьютерные классы для изучения русского языка в школах, сообщает пресс-служба департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы.
"Московская делегация в лице департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы в период с 24 по 29 июля 2021 нанесла в Сирию визит, в ходе которого передала гуманитарную помощь сирийским школьникам. Гуманитарная помощь Сирийской Арабской Республике от правительства Москвы выделена в рамках столичной программы по поддержке соотечественников и популяризации русского языка за рубежом", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что учебные пособия по русскому языку, художественная литература и портфели с канцелярией были отправлены в школы и детские дома провинций Хомс, Тартус, а также в Дамасский университет для дальнейшего распределения в школы Сирии. Учителя русского языка, работающие в Сирии, выразили благодарность московским властям и попросили правительство Москвы дополнительно поддержать их учебной и художественной литературой, так как многие местные школы и библиотеки разрушены.
"Москва также поможет сирийским коллегам оборудовать компьютерные классы для изучения русского языка в школах и предоставит оргтехнику, интерактивные доски и необходимое программное обеспечение. 26 июля на круглом столе по вопросам продвижения русского языка и русской культуры в Сирии состоялось выступление местных школьников, которые прочитали стихотворения А.С. Пушкина на русском языке. На встрече присутствовали учителя русского языка как иностранного различных школ и университетов Сирии, представители Ассоциации "Русское слово", члены московской делегации и локального правительства. В ходе встречи обсуждалась, в том числе, возможность публикации книги "Русский язык в Сирии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что власти столицы занимаются поставкой учебников по русскому языку и другим предметам, а также художественной литературы в школы, библиотеки и другие государственные учреждения стран-партнеров по всему миру. Каждый год по инициативе столичных властей проводятся курсы повышения квалификации для учителей русского языка из разных стран, в том числе в режиме онлайн.
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