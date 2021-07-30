https://ria.ru/20210730/siriya-1743658009.html

Власти Москвы привезли русские книги для сирийских школ

Власти Москвы привезли русские книги для сирийских школ - РИА Новости, 30.07.2021

Власти Москвы привезли русские книги для сирийских школ

Делегация московских властей передала во время визита в Сирию учебные пособия по русскому языку, художественную литературу и портфели с канцелярией для школ и... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T16:41

2021-07-30T16:41

2021-07-30T16:41

в мире

сирия

хомс (город)

москва

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Делегация московских властей передала во время визита в Сирию учебные пособия по русскому языку, художественную литературу и портфели с канцелярией для школ и детских домов, поможет оборудовать компьютерные классы для изучения русского языка в школах, сообщает пресс-служба департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы."Московская делегация в лице департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы в период с 24 по 29 июля 2021 нанесла в Сирию визит, в ходе которого передала гуманитарную помощь сирийским школьникам. Гуманитарная помощь Сирийской Арабской Республике от правительства Москвы выделена в рамках столичной программы по поддержке соотечественников и популяризации русского языка за рубежом", - говорится в сообщении.Отмечается, что учебные пособия по русскому языку, художественная литература и портфели с канцелярией были отправлены в школы и детские дома провинций Хомс, Тартус, а также в Дамасский университет для дальнейшего распределения в школы Сирии. Учителя русского языка, работающие в Сирии, выразили благодарность московским властям и попросили правительство Москвы дополнительно поддержать их учебной и художественной литературой, так как многие местные школы и библиотеки разрушены.Уточняется, что власти столицы занимаются поставкой учебников по русскому языку и другим предметам, а также художественной литературы в школы, библиотеки и другие государственные учреждения стран-партнеров по всему миру. Каждый год по инициативе столичных властей проводятся курсы повышения квалификации для учителей русского языка из разных стран, в том числе в режиме онлайн.

https://ria.ru/20210728/issledovanie-1743247896.html

https://ria.ru/20210606/siriya-1735846608.html

сирия

хомс (город)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сирия, хомс (город), москва