13:09 30.07.2021 (обновлено: 13:12 30.07.2021)
В ВОЗ назвали три главных симптома затяжного COVID-19
Представитель ВОЗ Диас назвала одышку, усталость и "мозговой туман" главными симптомами COVID-19
ЖЕНЕВА, 30 июл - РИА Новости. Всемирной организации здравоохранения известно о более чем 200 симптомах затяжного коронавируса, самые распространенные из них - одышка, когнитивная дисфункция и усталость, сообщила представитель ВОЗ Джанет Диас.
"Некоторые из наиболее распространенных симптомов постковидного состояния или, как вы сказали, затяжного COVID, включают одышку, когнитивную дисфункцию, которую люди называют "мозговым туманом", а также усталость. Это три наиболее распространенных. Однако на самом деле у пациентов было зарегистрировано более 200 симптомов. Так что список довольно длинный", - сказала Диас в онлайн-программе организации "Наука за 5 минут".
Она отметила, что, по некоторым данным, эти симптомы могут сохраняться в течение трех-девяти месяцев. По словам Диас, пациентами с постковидным синдромом необходима помощь специалистов по реабилитации, психологов и социальных работников.
"Что касается специального лечения, у нас его пока нет. Причина в том, что мы еще не понимаем, почему это происходит. Итак, по мере того, как мы узнаем больше о реальной причине или механизме развития болезни, мы надеемся получить специальное лечение", - пояснила представитель ВОЗ.