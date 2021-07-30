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https://ria.ru/20210730/simptomy-1743609334.html
В ВОЗ назвали три главных симптома затяжного COVID-19
В ВОЗ назвали три главных симптома затяжного COVID-19 - РИА Новости, 30.07.2021
В ВОЗ назвали три главных симптома затяжного COVID-19
Всемирной организации здравоохранения известно о более чем 200 симптомах затяжного коронавируса, самые распространенные из них - одышка, когнитивная дисфункция... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T13:09
2021-07-30T13:12
распространение коронавируса
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воз
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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ЖЕНЕВА, 30 июл - РИА Новости. Всемирной организации здравоохранения известно о более чем 200 симптомах затяжного коронавируса, самые распространенные из них - одышка, когнитивная дисфункция и усталость, сообщила представитель ВОЗ Джанет Диас.Она отметила, что, по некоторым данным, эти симптомы могут сохраняться в течение трех-девяти месяцев. По словам Диас, пациентами с постковидным синдромом необходима помощь специалистов по реабилитации, психологов и социальных работников."Что касается специального лечения, у нас его пока нет. Причина в том, что мы еще не понимаем, почему это происходит. Итак, по мере того, как мы узнаем больше о реальной причине или механизме развития болезни, мы надеемся получить специальное лечение", - пояснила представитель ВОЗ.
https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743604664.html
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в мире, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19
13:09 30.07.2021 (обновлено: 13:12 30.07.2021)
 
В ВОЗ назвали три главных симптома затяжного COVID-19

Представитель ВОЗ Диас назвала одышку, усталость и "мозговой туман" главными симптомами COVID-19

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 30 июл - РИА Новости. Всемирной организации здравоохранения известно о более чем 200 симптомах затяжного коронавируса, самые распространенные из них - одышка, когнитивная дисфункция и усталость, сообщила представитель ВОЗ Джанет Диас.
"Некоторые из наиболее распространенных симптомов постковидного состояния или, как вы сказали, затяжного COVID, включают одышку, когнитивную дисфункцию, которую люди называют "мозговым туманом", а также усталость. Это три наиболее распространенных. Однако на самом деле у пациентов было зарегистрировано более 200 симптомов. Так что список довольно длинный", - сказала Диас в онлайн-программе организации "Наука за 5 минут".
Она отметила, что, по некоторым данным, эти симптомы могут сохраняться в течение трех-девяти месяцев. По словам Диас, пациентами с постковидным синдромом необходима помощь специалистов по реабилитации, психологов и социальных работников.
"Что касается специального лечения, у нас его пока нет. Причина в том, что мы еще не понимаем, почему это происходит. Итак, по мере того, как мы узнаем больше о реальной причине или механизме развития болезни, мы надеемся получить специальное лечение", - пояснила представитель ВОЗ.
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