https://ria.ru/20210730/simptomy-1743609334.html

В ВОЗ назвали три главных симптома затяжного COVID-19

В ВОЗ назвали три главных симптома затяжного COVID-19 - РИА Новости, 30.07.2021

В ВОЗ назвали три главных симптома затяжного COVID-19

Всемирной организации здравоохранения известно о более чем 200 симптомах затяжного коронавируса, самые распространенные из них - одышка, когнитивная дисфункция... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T13:09

2021-07-30T13:09

2021-07-30T13:12

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коронавирус covid-19

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ЖЕНЕВА, 30 июл - РИА Новости. Всемирной организации здравоохранения известно о более чем 200 симптомах затяжного коронавируса, самые распространенные из них - одышка, когнитивная дисфункция и усталость, сообщила представитель ВОЗ Джанет Диас.Она отметила, что, по некоторым данным, эти симптомы могут сохраняться в течение трех-девяти месяцев. По словам Диас, пациентами с постковидным синдромом необходима помощь специалистов по реабилитации, психологов и социальных работников."Что касается специального лечения, у нас его пока нет. Причина в том, что мы еще не понимаем, почему это происходит. Итак, по мере того, как мы узнаем больше о реальной причине или механизме развития болезни, мы надеемся получить специальное лечение", - пояснила представитель ВОЗ.

https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743604664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19