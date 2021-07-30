https://ria.ru/20210730/shtraf-1743566572.html

Жительницу Курганской области оштрафовали за фейк о прививке от COVID-19

Жительницу Курганской области оштрафовали за фейк о прививке от COVID-19 - РИА Новости, 30.07.2021

Жительницу Курганской области оштрафовали за фейк о прививке от COVID-19

Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жительнице Курганской области, опубликовавшей в соцсети недостоверную информацию о последствиях вакцинации от... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T10:20

2021-07-30T10:20

2021-07-30T10:20

распространение коронавируса

происшествия

курганская область

кетовский район

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл – РИА Новости. Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жительнице Курганской области, опубликовавшей в соцсети недостоверную информацию о последствиях вакцинации от COVID-19, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД России по региону.Сотрудники полиции выявили факт размещения в сети 52-летней жительницей Кетовского района фейковой информации о последствиях после прививки от коронавируса."Решением Кетовского районного суда злоумышленница признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей", - говорится в сообщении.УМВД России по Курганской области предупреждает об ответственности за распространение недостоверной информации в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210719/shtraf-1741816179.html

https://ria.ru/20210720/vaktsinatsiya-1742024325.html

курганская область

кетовский район

россия

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