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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210730/shtraf-1743566572.html
Жительницу Курганской области оштрафовали за фейк о прививке от COVID-19
Жительницу Курганской области оштрафовали за фейк о прививке от COVID-19 - РИА Новости, 30.07.2021
Жительницу Курганской области оштрафовали за фейк о прививке от COVID-19
Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жительнице Курганской области, опубликовавшей в соцсети недостоверную информацию о последствиях вакцинации от... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T10:20
2021-07-30T10:20
распространение коронавируса
происшествия
курганская область
кетовский район
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл – РИА Новости. Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жительнице Курганской области, опубликовавшей в соцсети недостоверную информацию о последствиях вакцинации от COVID-19, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД России по региону.Сотрудники полиции выявили факт размещения в сети 52-летней жительницей Кетовского района фейковой информации о последствиях после прививки от коронавируса."Решением Кетовского районного суда злоумышленница признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей", - говорится в сообщении.УМВД России по Курганской области предупреждает об ответственности за распространение недостоверной информации в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20210719/shtraf-1741816179.html
https://ria.ru/20210720/vaktsinatsiya-1742024325.html
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происшествия, курганская область, кетовский район, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:20 30.07.2021
 
Жительницу Курганской области оштрафовали за фейк о прививке от COVID-19

Жительницу Курганской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о прививке от COVID-19

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл – РИА Новости. Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жительнице Курганской области, опубликовавшей в соцсети недостоверную информацию о последствиях вакцинации от COVID-19, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД России по региону.
Сотрудники полиции выявили факт размещения в сети 52-летней жительницей Кетовского района фейковой информации о последствиях после прививки от коронавируса.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 11:28
Жителя Курганской области оштрафовали за фейки о вакцинации от COVID-19
"Решением Кетовского районного суда злоумышленница признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей", - говорится в сообщении.
УМВД России по Курганской области предупреждает об ответственности за распространение недостоверной информации в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях, уточняется в сообщении.
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 13:37Распространение коронавируса
Совфед обратился к МВД и Роскомнадзору за данными о фейках про вакцинацию
 
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