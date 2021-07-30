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Дельта-штамма коронавируса выявили в 132 странах
Дельта-штамма коронавируса выявили в 132 странах - РИА Новости, 30.07.2021
Дельта-штамма коронавируса выявили в 132 странах
Вариант "дельта" COVID-19 был выявлен в 132 странах, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:39
2021-07-30T17:41
распространение коронавируса
в мире
воз
тедрос адханом гебрейесус
коронавирус covid-19
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ЖЕНЕВА, 30 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Вариант "дельта" COVID-19 был выявлен в 132 странах, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус."Вариант "дельта" был выявлен уже в 132 странах", - сказал он.По его словам, в пяти из шести регионов ВОЗ уровень заражений COVID-19 увеличился на 80% или почти вдвое за последний месяц. В Африке за тот же период смертность выросла на 80%."На прошлой неделе ВОЗ сообщила о 4 миллионах случаев COVID-19, и с нынешней скоростью мы ожидаем, что в ближайшие две недели общее количество заражений превысит 200 миллионов. И мы знаем, что недооцениваем цифры", - добавил гендиректор ВОЗ.
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в мире, воз, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19
17:39 30.07.2021 (обновлено: 17:41 30.07.2021)
 
Дельта-штамма коронавируса выявили в 132 странах

Гендиректор ВОЗ Гебрейесус: дельта-штамм коронавируса выявили в 132 странах

© REUTERS / Kim Kyung-HoonЛюди переходят дорогу в Токио
Люди переходят дорогу в Токио - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
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ЖЕНЕВА, 30 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Вариант "дельта" COVID-19 был выявлен в 132 странах, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Вариант "дельта" был выявлен уже в 132 странах", - сказал он.
По его словам, в пяти из шести регионов ВОЗ уровень заражений COVID-19 увеличился на 80% или почти вдвое за последний месяц. В Африке за тот же период смертность выросла на 80%.
"На прошлой неделе ВОЗ сообщила о 4 миллионах случаев COVID-19, и с нынешней скоростью мы ожидаем, что в ближайшие две недели общее количество заражений превысит 200 миллионов. И мы знаем, что недооцениваем цифры", - добавил гендиректор ВОЗ.
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Распространение коронавирусаВ миреВОЗТедрос Адханом ГебрейесусКоронавирус COVID-19
 
 
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