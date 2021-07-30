https://ria.ru/20210730/shestun-1743572581.html

Шестуна этапировали в СИЗО Ногинска

Шестуна этапировали в СИЗО Ногинска - РИА Новости, 30.07.2021

Шестуна этапировали в СИЗО Ногинска

Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна этапировали в СИЗО Ногинска по требованию СК, расследующего дело в отношении экс-чиновника об... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T10:46

2021-07-30T10:46

2021-07-30T10:46

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московский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

александр шестун

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна этапировали в СИЗО Ногинска по требованию СК, расследующего дело в отношении экс-чиновника об оскорблении судьи, сообщила РИА Новости его супруга Юлия Шестун.Вчера она заявила, что ее мужа этапировали из тюремной больницы Торжка "в неизвестном направлении". Семья опасалась, что состояние здоровья Шестуна не позволяет перевозить его на дальние расстояния."Его помещение в СИЗО Ногинска произошло по запросу следователей подмосковного управления СК России, которое рассматривают дело об оскорблении подольской судьи Татьяны Юферовой. В Ногинске Александр продолжает свою голодовку, требуя отмены постановки на учет как склонного к побегу и улучшения бытовых условий для всех заключенных", - рассказала собеседница агентства.Ранее Шестун заявляла, что ее мужа избили в тюремной больнице в Торжке. По утверждению Юлии, его били "на глазах свидетелей сразу три человека", включая врио начальника медсанчасти. УФСИН по Тверской области опровергло информацию об избиении Шестуна. В то же время, как сообщила женщина, СК начал доследственную проверку по заявлению осужденного.Шестун продолжает воздерживаться от пищи из-за постановки на учёт как склонного к побегу, ранее он отказывался и от воды.Подольский городской суд Подмосковья под председательством судьи Юферовой в конце декабря 2020 года приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Мособлсуд признал приговор законным.

https://ria.ru/20210729/shestun-1743380090.html

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происшествия, московская область (подмосковье), тверская область, московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), александр шестун, россия