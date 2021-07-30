https://ria.ru/20210730/sevastopol-1743626353.html

Севастополю дополнительно выделят два миллиарда рублей

Севастополю дополнительно выделят два миллиарда рублей - РИА Новости, 30.07.2021

Севастополю дополнительно выделят два миллиарда рублей

около 2 миллиардов рублей будет дополнительно направлено Севастополю, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T14:21

2021-07-30T14:21

2021-07-30T14:55

общество

севастополь

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. около 2 миллиардов рублей будет дополнительно направлено Севастополю, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Около 2 миллиардов рублей направим на обеспечение сбалансированности бюджета Севастополя. Средства пойдут, в том числе, на оплату труда работников здравоохранения и ряд других необходимых расходов", - отметил Мишустин.

https://ria.ru/20210730/voda-1743631323.html

севастополь

россия

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общество, севастополь, россия, михаил мишустин