https://ria.ru/20210730/sevastopol-1743626353.html
Севастополю дополнительно выделят два миллиарда рублей
Севастополю дополнительно выделят два миллиарда рублей - РИА Новости, 30.07.2021
Севастополю дополнительно выделят два миллиарда рублей
около 2 миллиардов рублей будет дополнительно направлено Севастополю, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T14:21
2021-07-30T14:21
2021-07-30T14:55
общество
севастополь
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. около 2 миллиардов рублей будет дополнительно направлено Севастополю, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Около 2 миллиардов рублей направим на обеспечение сбалансированности бюджета Севастополя. Средства пойдут, в том числе, на оплату труда работников здравоохранения и ряд других необходимых расходов", - отметил Мишустин.
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общество, севастополь, россия, михаил мишустин
14:21 30.07.2021 (обновлено: 14:55 30.07.2021)
Севастополю дополнительно выделят два миллиарда рублей
Премьер Михаил Мишустин: Севастополю дополнительно выделят два миллиарда рублей