https://ria.ru/20210730/seks-1743531459.html

Врач рассказал, кому запрещен секс из-за погодных аномалий

Врач рассказал, кому запрещен секс из-за погодных аномалий - РИА Новости, 30.07.2021

Врач рассказал, кому запрещен секс из-за погодных аномалий

Температура воздуха 30 градусов и выше — это серьезный фактор риска, особенно для людей пожилых и страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врач-кардиолог, РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T04:15

2021-07-30T04:15

2021-07-30T04:16

филипп кузьменко

россия

погода

секс

здоровье

общество

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Температура воздуха 30 градусов и выше — это серьезный фактор риска, особенно для людей пожилых и страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врач-кардиолог, медицинский блогер Филипп Кузьменко в интервью радио Sputnik посоветовал и тем, и другим ограничить занятия сексом в жаркую погоду.Половой акт — это тоже физическая активность, отметил он. А людям в возрасте или людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями такую активность следует дозировать. Если вдруг человек с больным сердцем побежит марафон, сердце у него может не выдержать, пояснил Кузьменко.Людям старше 40 лет, которые не жалуются на самочувствие и ведут активную половую жизнь, врач-кардиолог также рекомендовал в жару умерить сексуальные аппетиты и на всякий случай проверить здоровье."Если человек привык активно заниматься сексом, а тут жара, да еще он выпил алкоголь на фоне стресса, то тут лучше поберечься. Рекомендация стандартная — секс без фанатизма, он всегда должен быть комфортным. Если вам жарко, то купите кондиционер или вентилятор. Если вы делаете это в жару, несмотря ни на что, убедитесь, что вы здоровы", — посоветовал Кузьменко.По его словам, секс "на повышенных оборотах" для людей после сорока безопасен только если они абсолютно здоровы, в противном случае они также попадают в зону риска.

https://rsport.ria.ru/20210725/leto-1742794127.html

https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740567148.html

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филипп кузьменко, россия, погода, секс, здоровье, общество