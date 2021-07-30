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Врач рассказал, кому запрещен секс из-за погодных аномалий
Врач рассказал, кому запрещен секс из-за погодных аномалий - РИА Новости, 30.07.2021
Врач рассказал, кому запрещен секс из-за погодных аномалий
Температура воздуха 30 градусов и выше — это серьезный фактор риска, особенно для людей пожилых и страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врач-кардиолог, РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T04:15
2021-07-30T04:16
филипп кузьменко
россия
погода
секс
здоровье
общество
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Температура воздуха 30 градусов и выше — это серьезный фактор риска, особенно для людей пожилых и страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врач-кардиолог, медицинский блогер Филипп Кузьменко в интервью радио Sputnik посоветовал и тем, и другим ограничить занятия сексом в жаркую погоду.Половой акт — это тоже физическая активность, отметил он. А людям в возрасте или людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями такую активность следует дозировать. Если вдруг человек с больным сердцем побежит марафон, сердце у него может не выдержать, пояснил Кузьменко.Людям старше 40 лет, которые не жалуются на самочувствие и ведут активную половую жизнь, врач-кардиолог также рекомендовал в жару умерить сексуальные аппетиты и на всякий случай проверить здоровье."Если человек привык активно заниматься сексом, а тут жара, да еще он выпил алкоголь на фоне стресса, то тут лучше поберечься. Рекомендация стандартная — секс без фанатизма, он всегда должен быть комфортным. Если вам жарко, то купите кондиционер или вентилятор. Если вы делаете это в жару, несмотря ни на что, убедитесь, что вы здоровы", — посоветовал Кузьменко.По его словам, секс "на повышенных оборотах" для людей после сорока безопасен только если они абсолютно здоровы, в противном случае они также попадают в зону риска.
https://rsport.ria.ru/20210725/leto-1742794127.html
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филипп кузьменко, россия, погода, секс, здоровье, общество
04:15 30.07.2021 (обновлено: 04:16 30.07.2021)
 

Врач рассказал, кому запрещен секс из-за погодных аномалий

© Depositphotos / IgorVetushkoМолодая пара на кухне
Молодая пара на кухне - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Depositphotos / IgorVetushko
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Температура воздуха 30 градусов и выше — это серьезный фактор риска, особенно для людей пожилых и страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врач-кардиолог, медицинский блогер Филипп Кузьменко в интервью радио Sputnik посоветовал и тем, и другим ограничить занятия сексом в жаркую погоду.

"Тело человека в среднем состоит на 60 процентов из воды. Когда мы потеем в жару, то пот берется из тела и уменьшает этот процент, то есть мы теряем воду. Когда мы теряем воду, то кровь становится гуще. Данное свойство крови для людей, у которых уже есть проблемы с сердцем или сосудами, может быть даже фатальным. Случаи, когда пожилые люди во время секса получают инфаркт, не просто бывают, а бывают часто", — предупредил кардиолог.

Половой акт — это тоже физическая активность, отметил он. А людям в возрасте или людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями такую активность следует дозировать. Если вдруг человек с больным сердцем побежит марафон, сердце у него может не выдержать, пояснил Кузьменко.
Людям старше 40 лет, которые не жалуются на самочувствие и ведут активную половую жизнь, врач-кардиолог также рекомендовал в жару умерить сексуальные аппетиты и на всякий случай проверить здоровье.
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"Если человек привык активно заниматься сексом, а тут жара, да еще он выпил алкоголь на фоне стресса, то тут лучше поберечься. Рекомендация стандартная — секс без фанатизма, он всегда должен быть комфортным. Если вам жарко, то купите кондиционер или вентилятор. Если вы делаете это в жару, несмотря ни на что, убедитесь, что вы здоровы", — посоветовал Кузьменко.
По его словам, секс "на повышенных оборотах" для людей после сорока безопасен только если они абсолютно здоровы, в противном случае они также попадают в зону риска.
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Филипп КузьменкоРоссияПогодаСексЗдоровьеОбщество
 
 
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