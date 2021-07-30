https://ria.ru/20210730/sboy-1743626955.html

Названа причина внезапного включения двигателей модуля "Наука"

Названа причина внезапного включения двигателей модуля "Наука" - РИА Новости, 30.07.2021

Названа причина внезапного включения двигателей модуля "Наука"

Внезапное включение двигателей многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" на Международной космической станции произошло из-за сбоя программного... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T14:23

2021-07-30T14:23

2021-07-30T15:50

наука

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космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Внезапное включение двигателей многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" на Международной космической станции произошло из-за сбоя программного обеспечения, объяснил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.Он рассказал, что механика стыковки отработала без замечаний и привела к закрытию станции и модуля."Из-за кратковременного сбоя <...> была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом", — добавил Соловьев.По его словам, с ситуацией быстро справились с помощью двигателей модуля "Звезда"."В настоящий момент станция находится в штатной ориентации, все системы МКС и МЛМ работают нормально. Создан надежный внутренний силовой и командный интерфейс, а также интерфейс энергопитания, которые связали модуль со станцией", — добавил Соловьев."Наука" причалила к МКС 29 июля после восьмисуточного полета. Через три часа после стыковки, когда экипаж открыл люк модуля, на нем самопроизвольно включились двигатели. Из-за этого станция развернулась на 45 градусов. Для стабилизации задействовали двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу не было."Роскосмос" при этом сообщил, что "Наука" интегрируется в МКС и проводится работа с остатками топлива в модуле.Сейчас на станции работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.

https://ria.ru/20210730/nauka-1743598696.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)