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Конгресс США принял законопроект, затрагивающий "Северный поток — 2"
Конгресс США принял законопроект, затрагивающий "Северный поток — 2" - РИА Новости, 30.07.2021
Конгресс США принял законопроект, затрагивающий "Северный поток — 2"
Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году, сообщил в Twitter журналист Bloomberg Government Джек... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T23:02
2021-07-30T23:21
в мире
украина
сша
германия
джо байден
конгресс сша
евросоюз
северный поток — 2
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году, сообщил в Twitter журналист Bloomberg Government Джек Фитцпатрик.Документ предлагает в том числе лишить президента США Джо Байдена права на отказ от санкций против газопровода "Северный поток — 2". Автор этой поправки — представитель Демократической партии от штата Огайо Марси Каптур."Мы рассчитываем, что администрация президента услышит наш сигнал и сделает приоритетным вопросом европейскую энергетическую безопасность", — заявила она.За проект проголосовали 217 конгрессменов, против — 212. Теперь законопроект должен принять сенат, а затем его передадут на подпись президенту.Проект о финансировании Госдепа подразумевает среди прочего увеличение финансовой помощи Киеву до 481,5 миллиона долларов. Об этом сообщили в посольстве Украины в Вашингтоне."Северный поток — 2""Северный поток — 2" — почти достроенный газопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, рассчитывающие продвигать в Евросоюз свой СПГ, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.Вашингтон четыре раза вводил санкции, пытаясь помешать реализации проекта, однако строительство вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.На прошлой неделе США и Германия достигли соглашения: в частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят проект, а Берлин обязался добиваться сохранения транзита российского газа через Украину.Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210730/manevr-1743544799.html
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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в мире, украина, сша, германия, джо байден, конгресс сша, евросоюз, северный поток — 2, россия
23:02 30.07.2021 (обновлено: 23:21 30.07.2021)
 
Конгресс США принял законопроект, затрагивающий "Северный поток — 2"

Конгресс США принял проект, лишающий Байдена права на отказ от санкций против "Северного потока — 2"

© AP Photo / Julio CortezКапитолий
Капитолий - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© AP Photo / Julio Cortez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году, сообщил в Twitter журналист Bloomberg Government Джек Фитцпатрик.
Документ предлагает в том числе лишить президента США Джо Байдена права на отказ от санкций против газопровода "Северный поток — 2". Автор этой поправки — представитель Демократической партии от штата Огайо Марси Каптур.
"Мы рассчитываем, что администрация президента услышит наш сигнал и сделает приоритетным вопросом европейскую энергетическую безопасность", — заявила она.
За проект проголосовали 217 конгрессменов, против — 212. Теперь законопроект должен принять сенат, а затем его передадут на подпись президенту.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
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NI испугался "маневра" России для открытия "Северного потока — 2"
Проект о финансировании Госдепа подразумевает среди прочего увеличение финансовой помощи Киеву до 481,5 миллиона долларов. Об этом сообщили в посольстве Украины в Вашингтоне.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" — почти достроенный газопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, рассчитывающие продвигать в Евросоюз свой СПГ, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.
Вашингтон четыре раза вводил санкции, пытаясь помешать реализации проекта, однако строительство вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
На прошлой неделе США и Германия достигли соглашения: в частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят проект, а Берлин обязался добиваться сохранения транзита российского газа через Украину.
Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.
 
В миреУкраинаСШАГерманияДжо БайденКонгресс СШАЕвросоюзСеверный поток — 2Россия
 
 
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