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США ввели санкции против начальника полиции Кубы
США ввели санкции против начальника полиции Кубы - РИА Новости, 30.07.2021
США ввели санкции против начальника полиции Кубы
Соединенные Штаты в пятницу ввели санкции в отношении полиции Кубы, а также начальника полиции и его заместителя, говорится в опубликованном на сайте минфина... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T22:27
2021-07-30T22:54
в мире
сша
куба
вашингтон (город)
джо байден
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты в пятницу ввели санкции в отношении полиции Кубы, а также начальника полиции и его заместителя, говорится в опубликованном на сайте минфина сообщении.Согласно этим данным, под новые ограничения США, введенные в рамках "закона Магнитского", попали начальник кубинской полиции Оскар Кальехас Валькарсе и его заместитель Эдди Сиерра Ариас.Планируется, что в пятницу в Белом доме президент США Джо Байден примет бизнесмена кубинского происхождения и активиста Фелисе Городо, бывшего мэра Майами Манни Диаза, солиста кубинской группы Orishas Йотуэля Ромеро и известную правозащитницу Анну Софию Пелаез. Как сообщали ранее СМИ, они обсудят "введение санкций против кубинского режима", а также усилия администрации по поиску возможности предоставления кубинцам доступа к интернету.На прошлой неделе США в рамках "закона Магнитского" ввели санкции в отношении министра революционных вооруженных сил (министра обороны) Кубы Альваро Лопеса Миеры и Национальной специальной бригады, входящей в состав МВД островного государства.Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих - "свободные выборы" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой". Власти США завили, что протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике США в отношении этой страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20210722/kuba-1742448651.html
https://ria.ru/20210727/kuba-1743165707.html
сша
куба
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в мире, сша, куба, вашингтон (город), джо байден
22:27 30.07.2021 (обновлено: 22:54 30.07.2021)
 
США ввели санкции против начальника полиции Кубы

США ввели санкции против полиции Кубы, ее начальника и заместителя

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты в пятницу ввели санкции в отношении полиции Кубы, а также начальника полиции и его заместителя, говорится в опубликованном на сайте минфина сообщении.
Согласно этим данным, под новые ограничения США, введенные в рамках "закона Магнитского", попали начальник кубинской полиции Оскар Кальехас Валькарсе и его заместитель Эдди Сиерра Ариас.
Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 22:45В мире
Байден: давление со стороны США на Кубу продолжится
Планируется, что в пятницу в Белом доме президент США Джо Байден примет бизнесмена кубинского происхождения и активиста Фелисе Городо, бывшего мэра Майами Манни Диаза, солиста кубинской группы Orishas Йотуэля Ромеро и известную правозащитницу Анну Софию Пелаез. Как сообщали ранее СМИ, они обсудят "введение санкций против кубинского режима", а также усилия администрации по поиску возможности предоставления кубинцам доступа к интернету.
На прошлой неделе США в рамках "закона Магнитского" ввели санкции в отношении министра революционных вооруженных сил (министра обороны) Кубы Альваро Лопеса Миеры и Национальной специальной бригады, входящей в состав МВД островного государства.
Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих - "свободные выборы" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой". Власти США завили, что протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике США в отношении этой страны.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 19:24
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В миреСШАКубаВашингтон (город)Джо Байден
 
 
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