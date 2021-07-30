https://ria.ru/20210730/sanktsii-1743711707.html

США ввели санкции против начальника полиции Кубы

США ввели санкции против начальника полиции Кубы - РИА Новости, 30.07.2021

США ввели санкции против начальника полиции Кубы

Соединенные Штаты в пятницу ввели санкции в отношении полиции Кубы, а также начальника полиции и его заместителя, говорится в опубликованном на сайте минфина... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T22:27

2021-07-30T22:27

2021-07-30T22:54

в мире

сша

куба

вашингтон (город)

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg

ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты в пятницу ввели санкции в отношении полиции Кубы, а также начальника полиции и его заместителя, говорится в опубликованном на сайте минфина сообщении.Согласно этим данным, под новые ограничения США, введенные в рамках "закона Магнитского", попали начальник кубинской полиции Оскар Кальехас Валькарсе и его заместитель Эдди Сиерра Ариас.Планируется, что в пятницу в Белом доме президент США Джо Байден примет бизнесмена кубинского происхождения и активиста Фелисе Городо, бывшего мэра Майами Манни Диаза, солиста кубинской группы Orishas Йотуэля Ромеро и известную правозащитницу Анну Софию Пелаез. Как сообщали ранее СМИ, они обсудят "введение санкций против кубинского режима", а также усилия администрации по поиску возможности предоставления кубинцам доступа к интернету.На прошлой неделе США в рамках "закона Магнитского" ввели санкции в отношении министра революционных вооруженных сил (министра обороны) Кубы Альваро Лопеса Миеры и Национальной специальной бригады, входящей в состав МВД островного государства.Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих - "свободные выборы" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой". Власти США завили, что протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике США в отношении этой страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210722/kuba-1742448651.html

https://ria.ru/20210727/kuba-1743165707.html

сша

куба

вашингтон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, куба, вашингтон (город), джо байден