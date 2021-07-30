22:27 30.07.2021 (обновлено: 22:54 30.07.2021)
США ввели санкции против начальника полиции Кубы
США ввели санкции против полиции Кубы, ее начальника и заместителя
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты в пятницу ввели санкции в отношении полиции Кубы, а также начальника полиции и его заместителя, говорится в опубликованном на сайте минфина сообщении.
Согласно этим данным, под новые ограничения США, введенные в рамках "закона Магнитского", попали начальник кубинской полиции Оскар Кальехас Валькарсе и его заместитель Эдди Сиерра Ариас.
Планируется, что в пятницу в Белом доме президент США Джо Байден примет бизнесмена кубинского происхождения и активиста Фелисе Городо, бывшего мэра Майами Манни Диаза, солиста кубинской группы Orishas Йотуэля Ромеро и известную правозащитницу Анну Софию Пелаез. Как сообщали ранее СМИ, они обсудят "введение санкций против кубинского режима", а также усилия администрации по поиску возможности предоставления кубинцам доступа к интернету.
На прошлой неделе США в рамках "закона Магнитского" ввели санкции в отношении министра революционных вооруженных сил (министра обороны) Кубы Альваро Лопеса Миеры и Национальной специальной бригады, входящей в состав МВД островного государства.
Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих - "свободные выборы" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой". Власти США завили, что протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике США в отношении этой страны.