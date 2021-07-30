https://ria.ru/20210730/sanktsii-1743587482.html

Лукашенко назвал цели санкций, преследуемые Западом

Лукашенко назвал цели санкций, преследуемые Западом - РИА Новости, 30.07.2021

Лукашенко назвал цели санкций, преследуемые Западом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад своими поэтапными санкциями против республики "нащупывает болевые точки", цель этих мер - оставить... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T11:45

2021-07-30T11:45

2021-07-30T12:00

белоруссия

в мире

сша

минск

евросоюз

александр лукашенко

санкции

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МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад своими поэтапными санкциями против республики "нащупывает болевые точки", цель этих мер - оставить людей без пенсий и зарплат.Лукашенко в пятницу проводит встречу с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки."С таким размахом ограничительных мер мы еще не сталкивались, хотя мы это не драматизируем. Да, Запад понимает ущербность санкционной тактики для самого себя. Поэтому и вводит санкции поэтапно - пакетно. Они как бы нащупывают наши болевые точки. Бьют прежде всего по экспортным отраслям белорусской экономики: нефтехимия, машиностроение, калийная отрасль и прочее. Но главная цель - оставить народ без пенсий, зарплат, пособий, образования, медицинского обслуживания и вызвать недовольство белорусов", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции. В частности, ограничивается торговля с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий.Ранее премьер Роман Головченко говорил, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших по отношению к ней враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. По словам Головченко, правительством по поручению Лукашенко подготовлен комплекс специальных защитных мер. Кроме того, премьер говорил, что ущерб от финансовых и торговых санкций Запада против Минска вряд ли будет выше 3% ВВП.

https://ria.ru/20210729/tikhanovskaya-1743526561.html

https://ria.ru/20210724/sanktsii-1742731672.html

белоруссия

сша

минск

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белоруссия, в мире, сша, минск, евросоюз, александр лукашенко, санкции