https://ria.ru/20210730/samara-1743675311.html

В Самаре опровергли сообщения о связи полицейского с убитой школьницей

В Самаре опровергли сообщения о связи полицейского с убитой школьницей - РИА Новости, 30.07.2021

В Самаре опровергли сообщения о связи полицейского с убитой школьницей

Экс-полицейский, подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы в поселке под Самарой, не состоял с ней в близких отношениях, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T17:49

2021-07-30T17:49

2021-07-30T17:49

происшествия

самарская область

самара

волжский район

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 30 июл - РИА Новости. Экс-полицейский, подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы в поселке под Самарой, не состоял с ней в близких отношениях, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК по региону.Ранее СУСК по Самарской области сообщило, что вечером 29 июля в районе жилого дома в поселке Петра Дубрава Волжского района было обнаружено тело 15-летней девушки с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений. Следователи возбудили дело об убийстве, подозреваемым оказался сотрудник полиции. Он задержан, следствие будет ходатайствовать о его аресте. В пятницу подозреваемый был уволен из полиции.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, следователи считают в качестве основной версии, что полицейский сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом. По другой версии, полицейский мог убить школьницу, так как испугался, что она предаст огласке их связь."По предварительным данным, сведения о наличии у них близких отношений не соответствуют действительности", - сказала представитель СК.

https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743660991.html

самарская область

самара

волжский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самарская область, самара, волжский район, следственный комитет россии (ск рф)