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В Самаре опровергли сообщения о связи полицейского с убитой школьницей
В Самаре опровергли сообщения о связи полицейского с убитой школьницей - РИА Новости, 30.07.2021
В Самаре опровергли сообщения о связи полицейского с убитой школьницей
Экс-полицейский, подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы в поселке под Самарой, не состоял с ней в близких отношениях, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:49
2021-07-30T17:49
происшествия
самарская область
самара
волжский район
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 30 июл - РИА Новости. Экс-полицейский, подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы в поселке под Самарой, не состоял с ней в близких отношениях, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК по региону.Ранее СУСК по Самарской области сообщило, что вечером 29 июля в районе жилого дома в поселке Петра Дубрава Волжского района было обнаружено тело 15-летней девушки с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений. Следователи возбудили дело об убийстве, подозреваемым оказался сотрудник полиции. Он задержан, следствие будет ходатайствовать о его аресте. В пятницу подозреваемый был уволен из полиции.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, следователи считают в качестве основной версии, что полицейский сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом. По другой версии, полицейский мог убить школьницу, так как испугался, что она предаст огласке их связь."По предварительным данным, сведения о наличии у них близких отношений не соответствуют действительности", - сказала представитель СК.
https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743660991.html
самарская область
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происшествия, самарская область, самара, волжский район, следственный комитет россии (ск рф)
17:49 30.07.2021
 
В Самаре опровергли сообщения о связи полицейского с убитой школьницей

СУСК по Самарской области опроверг сообщения о близких отношениях полицейского с убитой школьницей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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САМАРА, 30 июл - РИА Новости. Экс-полицейский, подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы в поселке под Самарой, не состоял с ней в близких отношениях, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК по региону.
Ранее СУСК по Самарской области сообщило, что вечером 29 июля в районе жилого дома в поселке Петра Дубрава Волжского района было обнаружено тело 15-летней девушки с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений. Следователи возбудили дело об убийстве, подозреваемым оказался сотрудник полиции. Он задержан, следствие будет ходатайствовать о его аресте. В пятницу подозреваемый был уволен из полиции.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, следователи считают в качестве основной версии, что полицейский сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом. По другой версии, полицейский мог убить школьницу, так как испугался, что она предаст огласке их связь.
"По предварительным данным, сведения о наличии у них близких отношений не соответствуют действительности", - сказала представитель СК.
Сотрудник Следственного комитета у дома подозреваемого в убийстве девушки в поселке Петра Дубрава - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 16:54
Появилось видео с места убийства школьницы в Самарской области
 
ПроисшествияСамарская областьСамараВолжский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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