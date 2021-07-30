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На руднике "Норникеля" в Норильске погиб рабочий

На руднике "Норникеля" в Норильске погиб рабочий - РИА Новости, 30.07.2021

На руднике "Норникеля" в Норильске погиб рабочий

Рабочий погиб на руднике "Комсомольский" компании "Норникель" в Норильске. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T08:12

2021-07-30T08:12

2021-07-30T11:54

происшествия

норильск

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

гмк "норильский никель"

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КРАСНОЯРСК, 30 июл — РИА Новости. Рабочий погиб на руднике "Комсомольский" компании "Норникель" в Норильске. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края.По предварительным данным, примерно в 07:25 во время работ по заряжению забоя отслоилась горная масса. В результате от травм погиб взрывник ШПУ-4 ООО "Заполярная строительная компания".На месте работает следственно-оперативная группа.Проверки ведут региональные управления СК и прокуратуры.

https://ria.ru/20210619/delo-1737672155.html

норильск

красноярский край

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2021

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происшествия, норильск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), гмк "норильский никель"