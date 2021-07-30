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На руднике "Норникеля" в Норильске погиб рабочий
На руднике "Норникеля" в Норильске погиб рабочий - РИА Новости, 30.07.2021
На руднике "Норникеля" в Норильске погиб рабочий
Рабочий погиб на руднике "Комсомольский" компании "Норникель" в Норильске. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T08:12
2021-07-30T08:12
2021-07-30T11:54
происшествия
норильск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
гмк "норильский никель"
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КРАСНОЯРСК, 30 июл — РИА Новости. Рабочий погиб на руднике "Комсомольский" компании "Норникель" в Норильске. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края.По предварительным данным, примерно в 07:25 во время работ по заряжению забоя отслоилась горная масса. В результате от травм погиб взрывник ШПУ-4 ООО "Заполярная строительная компания".На месте работает следственно-оперативная группа.Проверки ведут региональные управления СК и прокуратуры.
https://ria.ru/20210619/delo-1737672155.html
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происшествия, норильск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), гмк "норильский никель"
08:12 30.07.2021 (обновлено: 11:54 30.07.2021)
На руднике "Норникеля" в Норильске погиб рабочий
На руднике "Норникеля" в Норильске из-за отслоения горной массы погиб рабочий