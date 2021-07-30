Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210730/rossiya-1743557400.html
Постпред России оценил работу ОЗХО
Постпред России оценил работу ОЗХО - РИА Новости, 30.07.2021
Постпред России оценил работу ОЗХО
Об урезанном участии России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не может быть и речи, хотя ее работа в последнее время вызывает все больше... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T09:27
2021-07-30T09:27
в мире
сша
нидерланды
организация по запрещению химического оружия
александр шульгин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007077_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_de4b651504495bfec5d8ed2ccbbb9e5a.jpg
ГААГА, 30 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Об урезанном участии России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не может быть и речи, хотя ее работа в последнее время вызывает все больше вопросов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Нидерландах и постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин."В последние годы работа на гаагской площадке вызывает все больше вопросов и нареканий. Не только с нашей стороны. И это относится не к ОЗХО как таковой, а к ее Техническому секретариату (ТС) и группе западных активистов во главе с США, стремящихся переформатировать организацию под свои геополитические интересы, подменяя международное право своими выдуманными правилами", - сказал Шульгин.В то же время, по его словам, нельзя забывать о немаловажной роли, особенно для развивающихся стран, которую играет ОЗХО в содействии экономическому и технологическому развитию государств в области использования химии в мирных целях."Однако – и это, безусловно, вызывает сожаление – многие развитые государства не спешат делиться своими наработками и оборудованием в этой области, а также практикуют санкции и другие ограничительные меры. Словом, ОЗХО до сих пор востребована, и мы намерены предпринимать все возможное для исправления положения. Поэтому ни о каком урезанном участии России в организации не может быть и речи", - отметил постпред.Россия, по его словам, продолжает работу в ОЗХО, направленную на защиту международного права, соблюдение положений КЗХО, защиту законных интересов РФ и других участников КЗХО.
https://ria.ru/20201127/ozkho-1586588808.html
https://ria.ru/20201112/ozkho-1584223911.html
сша
нидерланды
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007077_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_f7c4a836d483e8b412b9d27958aa8771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, нидерланды, организация по запрещению химического оружия, александр шульгин, россия
09:27 30.07.2021
 
Постпред России оценил работу ОЗХО

Постпред при ОЗХО Шульгин: об урезанном участии России в организации не может быть и речи

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ГААГА, 30 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Об урезанном участии России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не может быть и речи, хотя ее работа в последнее время вызывает все больше вопросов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Нидерландах и постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
"В последние годы работа на гаагской площадке вызывает все больше вопросов и нареканий. Не только с нашей стороны. И это относится не к ОЗХО как таковой, а к ее Техническому секретариату (ТС) и группе западных активистов во главе с США, стремящихся переформатировать организацию под свои геополитические интересы, подменяя международное право своими выдуманными правилами", - сказал Шульгин.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября 2020, 12:22
Захарова обвинила Запад в подрыве репутации ОЗХО
В то же время, по его словам, нельзя забывать о немаловажной роли, особенно для развивающихся стран, которую играет ОЗХО в содействии экономическому и технологическому развитию государств в области использования химии в мирных целях.
"Однако – и это, безусловно, вызывает сожаление – многие развитые государства не спешат делиться своими наработками и оборудованием в этой области, а также практикуют санкции и другие ограничительные меры. Словом, ОЗХО до сих пор востребована, и мы намерены предпринимать все возможное для исправления положения. Поэтому ни о каком урезанном участии России в организации не может быть и речи", - отметил постпред.
Россия, по его словам, продолжает работу в ОЗХО, направленную на защиту международного права, соблюдение положений КЗХО, защиту законных интересов РФ и других участников КЗХО.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
12 ноября 2020, 09:47
Небензя назвал главную цель использования ОЗХО западными странами
 
В миреСШАНидерландыОрганизация по запрещению химического оружияАлександр ШульгинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:36СМИ: водителей с серьезными заболеваниями автоматически лишат прав
07:04В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров
06:21Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
06:18Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля
06:12Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
06:09Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
05:53Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
05:50Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
04:45AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров
04:10В России набирает популярность смертельно опасный тренд
03:27Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
03:22Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
03:14Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
03:12Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
03:06Минтранс: беспилотные автомобили помогут снизить число погибших в ДТП
02:28Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
02:13Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
02:10Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
01:57На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
01:38Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами
Лента новостейМолния