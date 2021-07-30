https://ria.ru/20210730/rossiya-1743557400.html

Постпред России оценил работу ОЗХО

Постпред России оценил работу ОЗХО - РИА Новости, 30.07.2021

Постпред России оценил работу ОЗХО

Об урезанном участии России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не может быть и речи, хотя ее работа в последнее время вызывает все больше... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T09:27

2021-07-30T09:27

2021-07-30T09:27

в мире

сша

нидерланды

организация по запрещению химического оружия

александр шульгин

россия

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ГААГА, 30 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Об урезанном участии России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не может быть и речи, хотя ее работа в последнее время вызывает все больше вопросов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Нидерландах и постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин."В последние годы работа на гаагской площадке вызывает все больше вопросов и нареканий. Не только с нашей стороны. И это относится не к ОЗХО как таковой, а к ее Техническому секретариату (ТС) и группе западных активистов во главе с США, стремящихся переформатировать организацию под свои геополитические интересы, подменяя международное право своими выдуманными правилами", - сказал Шульгин.В то же время, по его словам, нельзя забывать о немаловажной роли, особенно для развивающихся стран, которую играет ОЗХО в содействии экономическому и технологическому развитию государств в области использования химии в мирных целях."Однако – и это, безусловно, вызывает сожаление – многие развитые государства не спешат делиться своими наработками и оборудованием в этой области, а также практикуют санкции и другие ограничительные меры. Словом, ОЗХО до сих пор востребована, и мы намерены предпринимать все возможное для исправления положения. Поэтому ни о каком урезанном участии России в организации не может быть и речи", - отметил постпред.Россия, по его словам, продолжает работу в ОЗХО, направленную на защиту международного права, соблюдение положений КЗХО, защиту законных интересов РФ и других участников КЗХО.

https://ria.ru/20201127/ozkho-1586588808.html

https://ria.ru/20201112/ozkho-1584223911.html

сша

нидерланды

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, нидерланды, организация по запрещению химического оружия, александр шульгин, россия