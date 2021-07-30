https://ria.ru/20210730/reshenie-1743712516.html

В Госдуме оценили создание комиссии по историческому просвещению

В Госдуме оценили создание комиссии по историческому просвещению - РИА Новости, 30.07.2021

В Госдуме оценили создание комиссии по историческому просвещению

Создание межведомственной комиссии по историческому просвещению является своевременным шагом по защите суверенитета и исторического наследия, заявил... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T22:53

2021-07-30T22:53

2021-07-30T22:53

владимир путин

госдума рф

василий пискарев

россия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Создание межведомственной комиссии по историческому просвещению является своевременным шагом по защите суверенитета и исторического наследия, заявил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.Ранее президент России Владимир Путин поручил образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.Пискарев отметил, что создание комиссии по историческому просвещению – это "своевременный шаг по защите суверенитета и исторического наследия" России. Его слова приводит официальный Telegram-канал комиссии ГД."Комиссия Госдумы регулярно фиксирует деструктивную деятельность в исторической сфере со стороны различных зарубежных структур. Соответствующая законодательная база для защиты наших национальных интересов уже создана, и она должна работать", - заявил парламентарий.

https://ria.ru/20210730/prosveschenie-1743700635.html

россия

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владимир путин, госдума рф, василий пискарев, россия