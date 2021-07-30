Лукашенко подтвердил сроки проведения референдума по конституции
Президент Белоруссии Лукашенко: референдум по поправкам в конституцию пройдет до февраля 2022 года
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Референдум по поправкам в конституцию Белоруссии пройдет не позднее февраля 2022 года, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко.
Как передает агентство Sputnik Беларусь, Лукашенко проводит встречу с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.
"Сейчас очень много пытаются травить разных фейков на этой почве (планов провести референдум – ред). Еще раз подчеркиваю: мы приняли, обсуждая на Всебелорусском народном собрании, решение, что референдум должен пройти не позже февраля будущего года. Так и будет", - заявил Лукашенко.
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. На Всебелорусском народном собрании, которое проходило в Минске, Лукашенко говорил, что референдум пройдет в январе-феврале 2022 года. Президент 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занималась выработкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.
В частности, среди предложений - наделить Всебелорусское народное собрание правом объявлять импичмент президенту в случае совершения им государственной измены или иного тяжкого преступления. Статус ВНС как высшего представительного органа народовластия планируется закрепить в конституции. Кроме того, комиссия считает необходимым расширить полномочия премьер-министра, усилить его роль в формировании правительства и в бюджетной сфере. Предлагается также ограничить двумя число президентских сроков для одного человека и повысить возрастной ценз для занятия высшего государственного поста с 35 до 40 лет. Среди прочего комиссия считает, что необходимо законодательно закрепить в качестве требования к главе государства его постоянное проживание в Белоруссии не менее 20 лет непосредственно перед выборами и отсутствие иностранного гражданства.