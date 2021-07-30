https://ria.ru/20210730/putin-1743609465.html

Путин встретится с гендиректором АНО "Россия — страна возможностей"

Путин встретится с гендиректором АНО "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 30.07.2021

Путин встретится с гендиректором АНО "Россия — страна возможностей"

Президент Владимир Путин в пятницу примет гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T13:09

2021-07-30T13:09

2021-07-30T13:15

общество

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент Владимир Путин в пятницу примет гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня у президента день спокойной внутренней работы, особо публичных мероприятий нет. Из открытых встреч - он примет сегодня гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова", - рассказал Песков журналистам.Комиссаров, по словам пресс-секретаря главы государства, доложит президенту о работе "по подготовке и совершенствованию компетенций, выращиванию кадров, заинтересованных людей", конкурсе "Лидеры России" и других направлениях работы."Направление работы важное, ибо очень много людей уже вовлечены, собственно, в эти процессы. Это люди, которые действительно проявляют живой интерес. Количество этих людей растет. И поэтому президент тоже хочет получить детальную информацию, (как) там все работает. Вы знаете, что сам президент неоднократно встречался с участниками этих программ", - отметил Песков.

https://ria.ru/20210611/granty-1736614645.html

https://ria.ru/20210714/sirius-1741229327.html

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общество, владимир путин, дмитрий песков