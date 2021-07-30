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Пушков высмеял обещания Украины про встречу Зеленского с Байденом
Пушков высмеял обещания Украины про встречу Зеленского с Байденом - РИА Новости, 30.07.2021
Пушков высмеял обещания Украины про встречу Зеленского с Байденом
Сенатор Алексей Пушков в ироничной форме прокомментировал в Telegram предстоящую встречу американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T01:29
2021-07-30T06:06
германия
россия
северный поток — 2
дженнифер псаки
верховная рада украины
алексей пушков
владимир зеленский
джо байден
сша
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в ироничной форме прокомментировал в Telegram предстоящую встречу американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского.Ранее председатель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского будет проходить на "повышенных тонах" после соглашения США и Германии по "Северному потоку — 2".Представитель Совфеда выразил сожаление, что мир не увидит, как Зеленский "устроит выволочку" Байдену и заставит его "каяться" за позицию по российскому газопроводу.Однако, по его мнению, этого не произойдет, поскольку Киеву "некуда больше податься".Сенатор заключил, что такие высказывания направлены на доверчивую украинскую публику.Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сообщила, что США ожидает визита Зеленского 30 августа.
https://ria.ru/20210705/zelenskiy-1739816172.html
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германия, россия, северный поток — 2, дженнифер псаки, верховная рада украины, алексей пушков, владимир зеленский, джо байден, сша, киев, украина, в мире
01:29 30.07.2021 (обновлено: 06:06 30.07.2021)
 
Пушков высмеял обещания Украины про встречу Зеленского с Байденом

Сенатор Пушков: Зеленский потребует от Байдена "каяться" за "Северный поток — 2"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в ироничной форме прокомментировал в Telegram предстоящую встречу американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского.
Ранее председатель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского будет проходить на "повышенных тонах" после соглашения США и Германии по "Северному потоку — 2".
Представитель Совфеда выразил сожаление, что мир не увидит, как Зеленский "устроит выволочку" Байдену и заставит его "каяться" за позицию по российскому газопроводу.

"Перед лицом собирающегося в США грозного Зеленского у Байдена есть только один выход: еще раз перенести визит, то есть бежать прочь от его гнева. Пока Зеленский не успокоится. Иначе Байден рискует отношениями с Украиной!" — пошутил Пушков.

Однако, по его мнению, этого не произойдет, поскольку Киеву "некуда больше податься".
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ГерманияРоссияСеверный поток — 2Дженнифер ПсакиВерховная Рада УкраиныАлексей ПушковВладимир ЗеленскийДжо БайденСШАКиевУкраинаВ мире
 
 
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