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Пушков высмеял обещания Украины про встречу Зеленского с Байденом
Пушков высмеял обещания Украины про встречу Зеленского с Байденом - РИА Новости, 30.07.2021
Пушков высмеял обещания Украины про встречу Зеленского с Байденом
Сенатор Алексей Пушков в ироничной форме прокомментировал в Telegram предстоящую встречу американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T01:29
2021-07-30T01:29
2021-07-30T06:06
германия
россия
северный поток — 2
дженнифер псаки
верховная рада украины
алексей пушков
владимир зеленский
джо байден
сша
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в ироничной форме прокомментировал в Telegram предстоящую встречу американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского.Ранее председатель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского будет проходить на "повышенных тонах" после соглашения США и Германии по "Северному потоку — 2".Представитель Совфеда выразил сожаление, что мир не увидит, как Зеленский "устроит выволочку" Байдену и заставит его "каяться" за позицию по российскому газопроводу.Однако, по его мнению, этого не произойдет, поскольку Киеву "некуда больше податься".Сенатор заключил, что такие высказывания направлены на доверчивую украинскую публику.Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сообщила, что США ожидает визита Зеленского 30 августа.
https://ria.ru/20210705/zelenskiy-1739816172.html
https://ria.ru/20210728/potok-1743329800.html
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германия, россия, северный поток — 2, дженнифер псаки, верховная рада украины, алексей пушков, владимир зеленский, джо байден, сша, киев, украина, в мире
01:29 30.07.2021 (обновлено: 06:06 30.07.2021)
Пушков высмеял обещания Украины про встречу Зеленского с Байденом
Сенатор Пушков: Зеленский потребует от Байдена "каяться" за "Северный поток — 2"