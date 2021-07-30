https://ria.ru/20210730/pushkov-1743532810.html

Пушков высмеял обещания Украины про встречу Зеленского с Байденом

Пушков высмеял обещания Украины про встречу Зеленского с Байденом - РИА Новости, 30.07.2021

Пушков высмеял обещания Украины про встречу Зеленского с Байденом

Сенатор Алексей Пушков в ироничной форме прокомментировал в Telegram предстоящую встречу американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T01:29

2021-07-30T01:29

2021-07-30T06:06

германия

россия

северный поток — 2

дженнифер псаки

верховная рада украины

алексей пушков

владимир зеленский

джо байден

сша

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в ироничной форме прокомментировал в Telegram предстоящую встречу американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского.Ранее председатель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского будет проходить на "повышенных тонах" после соглашения США и Германии по "Северному потоку — 2".Представитель Совфеда выразил сожаление, что мир не увидит, как Зеленский "устроит выволочку" Байдену и заставит его "каяться" за позицию по российскому газопроводу.Однако, по его мнению, этого не произойдет, поскольку Киеву "некуда больше податься".Сенатор заключил, что такие высказывания направлены на доверчивую украинскую публику.Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сообщила, что США ожидает визита Зеленского 30 августа.

https://ria.ru/20210705/zelenskiy-1739816172.html

https://ria.ru/20210728/potok-1743329800.html

германия

россия

сша

киев

украина

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