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В Италии депутат устроил потасовку с охраной, протестуя против санпропусков
В Италии депутат устроил потасовку с охраной, протестуя против санпропусков - РИА Новости, 30.07.2021
В Италии депутат устроил потасовку с охраной, протестуя против санпропусков
Члены оппозиционной партии "Братья Италии" прервали в четверг заседание палаты депутатов национального парламента, протестуя против введения green pass –... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T11:34
2021-07-30T12:03
распространение коронавируса
в мире
италия
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РИМ, 30 июл – РИА Новости. Члены оппозиционной партии "Братья Италии" прервали в четверг заседание палаты депутатов национального парламента, протестуя против введения green pass – санитарных пропусков для доступа в различные учреждения и на массовые мероприятия, депутаты правой партии заняли пространство между трибунами с плакатами "Нет green pass!".В акции приняли участие около двух десятков народных избранников. Их выступление другие депутаты встретили скандированием "Позор! Позор!". На видео, опубликованном в местных СМИ, одного из депутатов пытается схватить служба охраны, после чего тут убегает из зала, уворачиваясь от преследователей.Председательствовавший на заседании депутат Фабио Рампелли прервал заседание на несколько минут. Недовольство "Братьев Италии" вызвал отказ рассмотреть вопрос законности утверждения последнего правительственного декрета, который вводит green pass в Италии с 6 августа.Ранее волна протестов против санитарных пропусков прокатилась по итальянским городам. Наиболее крупные манифестации прошли в Риме и Милане, где собрались по несколько тысяч человек. Различные акции организуются отдельными политическими силами и организациями, не согласных с действиями правительства. Последняя из заметных акций прошла в среду вечером в 12 городах страны.
https://ria.ru/20210727/italiya-1743127967.html
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РИА Новости
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60
Кадры протестов в парламенте Италии против санитарных пропусков
В Италии протесты против санитарных пропусков даже в парламенте. Одного из депутатов пришлось унимать охране. В Италии с 6 августа пускать в рестораны, фитнес-центры, на стадионы и в музеи будут только с QR-кодом.
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в мире, италия, милан, рим, коронавирус covid-19
11:34 30.07.2021 (обновлено: 12:03 30.07.2021)
 
В Италии депутат устроил потасовку с охраной, протестуя против санпропусков

Итальянский депутат устроил потасовку с охраной в парламенте, протестуя против санитарных пропусков

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РИМ, 30 июл – РИА Новости. Члены оппозиционной партии "Братья Италии" прервали в четверг заседание палаты депутатов национального парламента, протестуя против введения green pass – санитарных пропусков для доступа в различные учреждения и на массовые мероприятия, депутаты правой партии заняли пространство между трибунами с плакатами "Нет green pass!".
В акции приняли участие около двух десятков народных избранников. Их выступление другие депутаты встретили скандированием "Позор! Позор!". На видео, опубликованном в местных СМИ, одного из депутатов пытается схватить служба охраны, после чего тут убегает из зала, уворачиваясь от преследователей.
Председательствовавший на заседании депутат Фабио Рампелли прервал заседание на несколько минут. Недовольство "Братьев Италии" вызвал отказ рассмотреть вопрос законности утверждения последнего правительственного декрета, который вводит green pass в Италии с 6 августа.
Ранее волна протестов против санитарных пропусков прокатилась по итальянским городам. Наиболее крупные манифестации прошли в Риме и Милане, где собрались по несколько тысяч человек. Различные акции организуются отдельными политическими силами и организациями, не согласных с действиями правительства. Последняя из заметных акций прошла в среду вечером в 12 городах страны.
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