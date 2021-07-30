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Российский робот "Промобот" начал работать охранником в Берлине
Российский робот "Промобот" начал работать охранником в Берлине - РИА Новости, 30.07.2021
Российский робот "Промобот" начал работать охранником в Берлине
Российский робот "Промобот" начал работать охранником в Берлине, в компании Security-Robotics он занимается консультированием, патрулированием мест со... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T13:30
2021-07-30T13:30
технологии
берлин (город)
европа
сколково
сбербанк россии
россия
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ПЕРМЬ, 30 июл - РИА Новости. Российский робот "Промобот" начал работать охранником в Берлине, в компании Security-Robotics он занимается консультированием, патрулированием мест со скоплением людей и видеонаблюдением за сотрудниками, сообщили РИА Новости в компании "Промобот"."Российский сервисный робот "Промобот" начал работу в базирующейся в Берлине компании Security-Robotics. В обязанности робота входит патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями объектов, охрана правопорядка, а также консультирования посетителей", — рассказали в компании.Уточняется, что российский робот может общаться на английском и немецком языках, он будет работать в связке с роботами Spot от компании Boston Dynamics, Argus от SMP Robotics и охранным дроном от Sunflower Labs для наружного патрулирования. Также робот "Промобот" может свободно передвигаться и объезжать препятствия, так как оборудован датчиками препятствий, которые разработаны инженерами компании."Роботы — это технологии сегодняшнего дня. Перспективы охранных систем в Европе требуют автоматизированных решений. Роботы окажут поддержку сотрудникам охранных предприятиях и позволят освободиться от скучных и рутинных задач, сконцентрировавшись на более важных охранных процессах", — цитирует пресс-служба компании "Промобот" исполнительного директора Security-Robotics Алексея Токарева."Международное сотрудничество в целях автоматизации - один из ведущих векторов в стратегии развития компании. В должности охранника робот исключает все так называемые "ошибки человеческого фактора" — он не устаёт, не грубит посетителям, не опаздывает на работу, а самое главное — никогда не ошибается", — отметил директор по развитию компании Олег Кивокурцев.Компания "Промобот" является производителем автономных сервисных роботов. Она основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом "Сколково". Роботы производства этой компании задействованы в 40 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя живых сотрудников. Их можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле.
https://ria.ru/20200721/1574654682.html
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берлин (город)
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технологии, берлин (город), европа, сколково, сбербанк россии, россия
13:30 30.07.2021
 
Российский робот "Промобот" начал работать охранником в Берлине

Российский робот "Промобот" начал работать охранником в базирующейся в Берлине Security-Robotics

© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкРобот Promobot V.4
Робот Promobot V.4 - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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ПЕРМЬ, 30 июл - РИА Новости. Российский робот "Промобот" начал работать охранником в Берлине, в компании Security-Robotics он занимается консультированием, патрулированием мест со скоплением людей и видеонаблюдением за сотрудниками, сообщили РИА Новости в компании "Промобот".
"Российский сервисный робот "Промобот" начал работу в базирующейся в Берлине компании Security-Robotics. В обязанности робота входит патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями объектов, охрана правопорядка, а также консультирования посетителей", — рассказали в компании.
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Уточняется, что российский робот может общаться на английском и немецком языках, он будет работать в связке с роботами Spot от компании Boston Dynamics, Argus от SMP Robotics и охранным дроном от Sunflower Labs для наружного патрулирования. Также робот "Промобот" может свободно передвигаться и объезжать препятствия, так как оборудован датчиками препятствий, которые разработаны инженерами компании.
"Роботы — это технологии сегодняшнего дня. Перспективы охранных систем в Европе требуют автоматизированных решений. Роботы окажут поддержку сотрудникам охранных предприятиях и позволят освободиться от скучных и рутинных задач, сконцентрировавшись на более важных охранных процессах", — цитирует пресс-служба компании "Промобот" исполнительного директора Security-Robotics Алексея Токарева.
"Международное сотрудничество в целях автоматизации - один из ведущих векторов в стратегии развития компании. В должности охранника робот исключает все так называемые "ошибки человеческого фактора" — он не устаёт, не грубит посетителям, не опаздывает на работу, а самое главное — никогда не ошибается", — отметил директор по развитию компании Олег Кивокурцев.
Компания "Промобот" является производителем автономных сервисных роботов. Она основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом "Сколково". Роботы производства этой компании задействованы в 40 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя живых сотрудников. Их можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле.
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