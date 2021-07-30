https://ria.ru/20210730/promobot-1743615106.html

Российский робот "Промобот" начал работать охранником в Берлине

Российский робот "Промобот" начал работать охранником в Берлине - РИА Новости, 30.07.2021

Российский робот "Промобот" начал работать охранником в Берлине

Российский робот "Промобот" начал работать охранником в Берлине, в компании Security-Robotics он занимается консультированием, патрулированием мест со... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T13:30

2021-07-30T13:30

2021-07-30T13:30

технологии

берлин (город)

европа

сколково

сбербанк россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733818635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc171aeca7999c4ba99804c8df86a11f.jpg

ПЕРМЬ, 30 июл - РИА Новости. Российский робот "Промобот" начал работать охранником в Берлине, в компании Security-Robotics он занимается консультированием, патрулированием мест со скоплением людей и видеонаблюдением за сотрудниками, сообщили РИА Новости в компании "Промобот"."Российский сервисный робот "Промобот" начал работу в базирующейся в Берлине компании Security-Robotics. В обязанности робота входит патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями объектов, охрана правопорядка, а также консультирования посетителей", — рассказали в компании.Уточняется, что российский робот может общаться на английском и немецком языках, он будет работать в связке с роботами Spot от компании Boston Dynamics, Argus от SMP Robotics и охранным дроном от Sunflower Labs для наружного патрулирования. Также робот "Промобот" может свободно передвигаться и объезжать препятствия, так как оборудован датчиками препятствий, которые разработаны инженерами компании."Роботы — это технологии сегодняшнего дня. Перспективы охранных систем в Европе требуют автоматизированных решений. Роботы окажут поддержку сотрудникам охранных предприятиях и позволят освободиться от скучных и рутинных задач, сконцентрировавшись на более важных охранных процессах", — цитирует пресс-служба компании "Промобот" исполнительного директора Security-Robotics Алексея Токарева."Международное сотрудничество в целях автоматизации - один из ведущих векторов в стратегии развития компании. В должности охранника робот исключает все так называемые "ошибки человеческого фактора" — он не устаёт, не грубит посетителям, не опаздывает на работу, а самое главное — никогда не ошибается", — отметил директор по развитию компании Олег Кивокурцев.Компания "Промобот" является производителем автономных сервисных роботов. Она основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом "Сколково". Роботы производства этой компании задействованы в 40 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя живых сотрудников. Их можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле.

https://ria.ru/20200721/1574654682.html

https://ria.ru/20200122/1563741885.html

берлин (город)

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, берлин (город), европа, сколково, сбербанк россии, россия