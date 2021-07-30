https://ria.ru/20210730/proizvodstvo-1743661549.html
В Самарской области запустили уникальное производство для египетской АЭС
В Самарской области запустили уникальное производство для египетской АЭС - РИА Новости, 30.07.2021
В Самарской области запустили уникальное производство для египетской АЭС
Производство устройств локализации расплава для четырех блоков атомной электростанции в Египте запустили в пятницу на заводе "ТЯЖМАШ" в Самарской области,... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T16:56
2021-07-30T16:56
2021-07-30T16:56
атомстройэкспорт
египет
самарская область
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/141158/99/1411589938_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6e1043c47392fb088a102b89ac4d7705.jpg
САМАРА, 30 июл - РИА Новости. Производство устройств локализации расплава для четырех блоков атомной электростанции в Египте запустили в пятницу на заводе "ТЯЖМАШ" в Самарской области, сообщила пресс-служба правительства региона."Сызранское предприятие ОА "ТЯЖМАШ" приступает к изготовлению устройств локализации расплава для четырех блоков атомной электростанции "Эль-Дабаа", которая находится в Египте. Соответствующий акт запуска готовности производства был подписан в пятницу, 30 июля", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в церемонии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, первый заместитель генерального директора Росатома по атомной энергетике, президент инжиниринговой компании "АСЭ" Александр Локшин, министр электроэнергетики и возобновляемой энергии Египта Шакер Мохамед и председатель управления по атомным электростанциям Египта Амгед Эль-Вакиль."Благодаря внедрению самых передовых технологий, ответственному труду многотысячного коллектива "ТЯЖМАШ" сегодня мы делаем еще один шаг в развитии сотрудничества между Россией и Египтом, Самарской областью и египетскими компаниями. "ТЯЖМАШ", пройдя масштабную модернизацию за последние годы, сегодня оснащен самым современным оборудованием для выполнения заказов любой сложности. Задача по поставке оборудования для атомной электростанции в Египте будет выполнена в срок и на самом высоком уровне", - цитирует Азарова пресс-служба.Отмечается, что по заказу "АСЭ" для египетской электростанции "ТЯЖМАШ" поставляет мостовые электрические краны кругового действия для четырех энергоблоков, а уже через год начнется отправка устройств локализации расплава."Сегодняшнее действительно знаковое событие является результатом усердной совместной работы проектных команд как с российской, так и с египетской сторон. Отрадно, что египетско-российская команда показывает хорошие результаты, и все стоящие перед ней задачи по реализации проекта успешно выполняются", – приводит пресс-служба слова Шакера."Прежде всего, хочу подчеркнуть важность этого проекта для Росатома и России в целом. Такие масштабные проекты, как сооружение атомной электростанции, могут быть реализованы только при полном взаимопонимании команд заказчика и подрядчика, и мы очень благодарны египетской стороне, что такая атмосфера на проекте присутствует", - цитирует пресс-служба Локшина.Он отметил, что "ТЯЖМАШ" является надежным партнером госкорпорации."ТЯЖМАШ" является одним из крупнейших машиностроительных предприятий России, на заводе в настоящее время работают почти семь тысяч человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210727/lukashenko-1743097780.html
египет
самарская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/141158/99/1411589938_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8a7278365faaf03359845bf20a16cb37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атомстройэкспорт, египет, самарская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия
В Самарской области запустили уникальное производство для египетской АЭС
На заводе "ТЯЖМАШ" Самарской области запустили уникальное производство для египетской АЭС
САМАРА, 30 июл - РИА Новости.
Производство устройств локализации расплава для четырех блоков атомной электростанции в Египте
запустили в пятницу на заводе "ТЯЖМАШ" в Самарской области
, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Сызранское предприятие ОА "ТЯЖМАШ" приступает к изготовлению устройств локализации расплава для четырех блоков атомной электростанции "Эль-Дабаа", которая находится в Египте. Соответствующий акт запуска готовности производства был подписан в пятницу, 30 июля", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в церемонии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, первый заместитель генерального директора Росатома
по атомной энергетике, президент инжиниринговой компании "АСЭ
" Александр Локшин, министр электроэнергетики и возобновляемой энергии Египта Шакер Мохамед и председатель управления по атомным электростанциям Египта Амгед Эль-Вакиль.
"Благодаря внедрению самых передовых технологий, ответственному труду многотысячного коллектива "ТЯЖМАШ" сегодня мы делаем еще один шаг в развитии сотрудничества между Россией и Египтом, Самарской областью и египетскими компаниями. "ТЯЖМАШ", пройдя масштабную модернизацию за последние годы, сегодня оснащен самым современным оборудованием для выполнения заказов любой сложности. Задача по поставке оборудования для атомной электростанции в Египте будет выполнена в срок и на самом высоком уровне", - цитирует Азарова пресс-служба.
Отмечается, что по заказу "АСЭ" для египетской электростанции "ТЯЖМАШ" поставляет мостовые электрические краны кругового действия для четырех энергоблоков, а уже через год начнется отправка устройств локализации расплава.
"Сегодняшнее действительно знаковое событие является результатом усердной совместной работы проектных команд как с российской, так и с египетской сторон. Отрадно, что египетско-российская команда показывает хорошие результаты, и все стоящие перед ней задачи по реализации проекта успешно выполняются", – приводит пресс-служба слова Шакера.
"Прежде всего, хочу подчеркнуть важность этого проекта для Росатома и России в целом. Такие масштабные проекты, как сооружение атомной электростанции, могут быть реализованы только при полном взаимопонимании команд заказчика и подрядчика, и мы очень благодарны египетской стороне, что такая атмосфера на проекте присутствует", - цитирует пресс-служба Локшина.
Он отметил, что "ТЯЖМАШ" является надежным партнером госкорпорации.
"ТЯЖМАШ" является одним из крупнейших машиностроительных предприятий России, на заводе в настоящее время работают почти семь тысяч человек.