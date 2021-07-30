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В Самарской области запустили уникальное производство для египетской АЭС

В Самарской области запустили уникальное производство для египетской АЭС - РИА Новости, 30.07.2021

В Самарской области запустили уникальное производство для египетской АЭС

Производство устройств локализации расплава для четырех блоков атомной электростанции в Египте запустили в пятницу на заводе "ТЯЖМАШ" в Самарской области,... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T16:56

2021-07-30T16:56

2021-07-30T16:56

атомстройэкспорт

египет

самарская область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

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САМАРА, 30 июл - РИА Новости. Производство устройств локализации расплава для четырех блоков атомной электростанции в Египте запустили в пятницу на заводе "ТЯЖМАШ" в Самарской области, сообщила пресс-служба правительства региона."Сызранское предприятие ОА "ТЯЖМАШ" приступает к изготовлению устройств локализации расплава для четырех блоков атомной электростанции "Эль-Дабаа", которая находится в Египте. Соответствующий акт запуска готовности производства был подписан в пятницу, 30 июля", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в церемонии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, первый заместитель генерального директора Росатома по атомной энергетике, президент инжиниринговой компании "АСЭ" Александр Локшин, министр электроэнергетики и возобновляемой энергии Египта Шакер Мохамед и председатель управления по атомным электростанциям Египта Амгед Эль-Вакиль."Благодаря внедрению самых передовых технологий, ответственному труду многотысячного коллектива "ТЯЖМАШ" сегодня мы делаем еще один шаг в развитии сотрудничества между Россией и Египтом, Самарской областью и египетскими компаниями. "ТЯЖМАШ", пройдя масштабную модернизацию за последние годы, сегодня оснащен самым современным оборудованием для выполнения заказов любой сложности. Задача по поставке оборудования для атомной электростанции в Египте будет выполнена в срок и на самом высоком уровне", - цитирует Азарова пресс-служба.Отмечается, что по заказу "АСЭ" для египетской электростанции "ТЯЖМАШ" поставляет мостовые электрические краны кругового действия для четырех энергоблоков, а уже через год начнется отправка устройств локализации расплава."Сегодняшнее действительно знаковое событие является результатом усердной совместной работы проектных команд как с российской, так и с египетской сторон. Отрадно, что египетско-российская команда показывает хорошие результаты, и все стоящие перед ней задачи по реализации проекта успешно выполняются", – приводит пресс-служба слова Шакера."Прежде всего, хочу подчеркнуть важность этого проекта для Росатома и России в целом. Такие масштабные проекты, как сооружение атомной электростанции, могут быть реализованы только при полном взаимопонимании команд заказчика и подрядчика, и мы очень благодарны египетской стороне, что такая атмосфера на проекте присутствует", - цитирует пресс-служба Локшина.Он отметил, что "ТЯЖМАШ" является надежным партнером госкорпорации."ТЯЖМАШ" является одним из крупнейших машиностроительных предприятий России, на заводе в настоящее время работают почти семь тысяч человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/lukashenko-1743097780.html

египет

самарская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атомстройэкспорт, египет, самарская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия