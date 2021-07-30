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Пассажиры из Нижнего Новгорода бесплатно попадут на "Восточном" в метро

Пассажиры из Нижнего Новгорода бесплатно попадут на "Восточном" в метро - РИА Новости, 30.07.2021

Пассажиры из Нижнего Новгорода бесплатно попадут на "Восточном" в метро

Пассажиры, прибывающие из Нижнего Новгорода на вокзал "Восточный" в Москве поездами "Ласточка" и "Стриж", получат право бесплатной пересадки в метро или на МЦД, РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T14:54

2021-07-30T14:54

2021-07-30T14:54

нижегородская область

нижегородская область

нижний новгород

глеб никитин

московское центральное кольцо (мцк)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл — РИА Новости. Пассажиры, прибывающие из Нижнего Новгорода на вокзал "Восточный" в Москве поездами "Ласточка" и "Стриж", получат право бесплатной пересадки в метро или на МЦД, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Совместный проект правительства Нижегородской области и правительства Москвы стартует в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Право на бесплатную пересадку на станции "Черкизовская" столичного метрополитена и станции "Локомотив" МЦД для пассажиров, прибывающих из Нижнего Новгорода скоростными поездами "Ласточка" и "Стриж", действует с 1 августа по 31 декабря 2021 года.По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, "единая платежная транспортная система сделает Нижний Новгород и Москву еще ближе"."Поездка из Нижнего Новгорода в Москву занимает всего четыре часа, и оба города идеальны для путешествия. В этом году у москвичей есть особый повод ознакомиться с Нижним Новгородом, а нижегородцам в честь 800-летия города мы дарим бесплатную поездку на метро или МЦК и нашу карту "Тройка", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Оформить бесплатную пересадку можно, приложив карту "Тройка" к специальным валидаторам на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде и на Восточном вокзале в Москве или привязать железнодорожный билет "Нижний Новгород — Москва" к карте "Тройка" в личном кабинете на сайте new.mosmetro.ru или в приложении "Метро Москвы".

https://ria.ru/20210525/dobrorubli-1733776923.html

нижегородская область

нижний новгород

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нижегородская область, нижний новгород, глеб никитин, московское центральное кольцо (мцк)