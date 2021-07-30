Пассажиры из Нижнего Новгорода бесплатно попадут на "Восточном" в метро
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажир оплачивает проезд в Московском метрополитене
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл — РИА Новости. Пассажиры, прибывающие из Нижнего Новгорода на вокзал "Восточный" в Москве поездами "Ласточка" и "Стриж", получат право бесплатной пересадки в метро или на МЦД, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Совместный проект правительства Нижегородской области и правительства Москвы стартует в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Право на бесплатную пересадку на станции "Черкизовская" столичного метрополитена и станции "Локомотив" МЦД для пассажиров, прибывающих из Нижнего Новгорода скоростными поездами "Ласточка" и "Стриж", действует с 1 августа по 31 декабря 2021 года.
"Также к юбилею Нижнего Новгорода выпущена специальная карта "Тройка" в уникальном дизайне. Карту можно будет получить бесплатно на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде у волонтеров. Воспользовавшись ею, можно оплатить проезд во всех видах городского транспорта Москвы, и уже в ближайшее время "Тройку" будут принимать в общественном транспорте Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, "единая платежная транспортная система сделает Нижний Новгород и Москву еще ближе".
"Использование в Нижнем Новгороде и в Москве одной проездной карты удобно тем нижегородцам, которые по работе или по каким-то личным обстоятельствам часто бывают в столице. Кроме того, для москвичей Нижний Новгород уже давно стал одним из туристических центров, куда они часто приезжают на праздники или в выходные. Столичным гостям также не придется совершать никаких дополнительных манипуляций, чтобы пользоваться общественным транспортом в Нижнем Новгороде", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
"Поездка из Нижнего Новгорода в Москву занимает всего четыре часа, и оба города идеальны для путешествия. В этом году у москвичей есть особый повод ознакомиться с Нижним Новгородом, а нижегородцам в честь 800-летия города мы дарим бесплатную поездку на метро или МЦК и нашу карту "Тройка", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Оформить бесплатную пересадку можно, приложив карту "Тройка" к специальным валидаторам на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде и на Восточном вокзале в Москве или привязать железнодорожный билет "Нижний Новгород — Москва" к карте "Тройка" в личном кабинете на сайте new.mosmetro.ru или в приложении "Метро Москвы".