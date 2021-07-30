https://ria.ru/20210730/privivka-1743650054.html

На Кубани проверят сообщения о семье, якобы пострадавшей от прививки

На Кубани проверят сообщения о семье, якобы пострадавшей от прививки - РИА Новости, 30.07.2021

На Кубани проверят сообщения о семье, якобы пострадавшей от прививки

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил проверить данные СМИ о семье из четырех человек, которая якобы пострадала после вакцинации от... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T16:12

2021-07-30T16:12

2021-07-30T16:20

распространение коронавируса

краснодарский край

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил проверить данные СМИ о семье из четырех человек, которая якобы пострадала после вакцинации от коронавирусной инфекции в Краснодарском крае, сообщается на сайте Росздравнадзора.Ранее в ряде СМИ появилась информация, что школьницы из Краснодара осталась сиротой после того, как вся ее семья умерла с разницей в несколько дней якобы после прививки от коронавируса."По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверит распространенную в социальных сетях информацию о том, что в регионе семья из четырех человек, якобы, пострадала после вакцинации от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210730/vaktsinatsiya-1743619247.html

краснодарский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19