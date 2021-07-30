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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210730/privivka-1743650054.html
На Кубани проверят сообщения о семье, якобы пострадавшей от прививки
На Кубани проверят сообщения о семье, якобы пострадавшей от прививки - РИА Новости, 30.07.2021
На Кубани проверят сообщения о семье, якобы пострадавшей от прививки
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил проверить данные СМИ о семье из четырех человек, которая якобы пострадала после вакцинации от... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T16:12
2021-07-30T16:20
распространение коронавируса
краснодарский край
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил проверить данные СМИ о семье из четырех человек, которая якобы пострадала после вакцинации от коронавирусной инфекции в Краснодарском крае, сообщается на сайте Росздравнадзора.Ранее в ряде СМИ появилась информация, что школьницы из Краснодара осталась сиротой после того, как вся ее семья умерла с разницей в несколько дней якобы после прививки от коронавируса."По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверит распространенную в социальных сетях информацию о том, что в регионе семья из четырех человек, якобы, пострадала после вакцинации от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210730/vaktsinatsiya-1743619247.html
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краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19
16:12 30.07.2021 (обновлено: 16:20 30.07.2021)
 
На Кубани проверят сообщения о семье, якобы пострадавшей от прививки

Мурашко поручил проверить сообщения о якобы пострадавшей от прививки от COVID-19 семье на Кубани

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Sputnik / Мурад Оруджев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил проверить данные СМИ о семье из четырех человек, которая якобы пострадала после вакцинации от коронавирусной инфекции в Краснодарском крае, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что школьницы из Краснодара осталась сиротой после того, как вся ее семья умерла с разницей в несколько дней якобы после прививки от коронавируса.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
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"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверит распространенную в социальных сетях информацию о том, что в регионе семья из четырех человек, якобы, пострадала после вакцинации от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаКраснодарский крайФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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