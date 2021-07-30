https://ria.ru/20210730/prigovor-1743635883.html

Жителю Орска вынесли приговор за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Жителю Орска вынесли приговор за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка" - РИА Новости, 30.07.2021

Жителю Орска вынесли приговор за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Житель Оренбургской области, отправивший заявку на размещение фото с Адольфом Гитлером на акции "Бессмертный полк онлайн", приговорен к одному году... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T15:06

2021-07-30T15:06

2021-07-30T15:14

происшествия

адольф гитлер

орск

оренбургская область

следственный комитет россии (ск рф)

андрей акимов

россия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Житель Оренбургской области, отправивший заявку на размещение фото с Адольфом Гитлером на акции "Бессмертный полк онлайн", приговорен к одному году исправительных работ, сообщается на сайте СК РФ."Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Орска Оренбургской области Андрею Акимову. Он признан виновным в совершении преступления... "реабилитация нацизма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"... Приговором суда Акимову назначено наказание в виде 1 года исправительных работ", - говорится в сообщении.Установлено, что не позднее 28 апреля Андрей Акимов отправил на сайт "Банк памяти" заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера для ее трансляции в акции "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла.Подчеркивается, что результаты следственных действий и экспертиз подтвердили причастность фигуранта уголовного дела. Под тяжестью собранных доказательств обвиняемый и сам полностью признал вину, а также раскаялся в содеянном.С учетом изменений в апреле этого года в статью Уголовного кодекса РФ, предусматривающую ответственность за реабилитацию нацизма, в настоящее время наказание за подобные деяния может составлять до 5 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210730/chelyabinsk-1743599631.html

https://ria.ru/20210729/sud-1743396644.html

орск

оренбургская область

россия

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происшествия, адольф гитлер, орск, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф), андрей акимов, россия