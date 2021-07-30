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Жителю Орска вынесли приговор за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
Жителю Орска вынесли приговор за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка" - РИА Новости, 30.07.2021
Жителю Орска вынесли приговор за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
Житель Оренбургской области, отправивший заявку на размещение фото с Адольфом Гитлером на акции "Бессмертный полк онлайн", приговорен к одному году... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T15:06
2021-07-30T15:14
происшествия
адольф гитлер
орск
оренбургская область
следственный комитет россии (ск рф)
андрей акимов
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Житель Оренбургской области, отправивший заявку на размещение фото с Адольфом Гитлером на акции "Бессмертный полк онлайн", приговорен к одному году исправительных работ, сообщается на сайте СК РФ."Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Орска Оренбургской области Андрею Акимову. Он признан виновным в совершении преступления... "реабилитация нацизма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"... Приговором суда Акимову назначено наказание в виде 1 года исправительных работ", - говорится в сообщении.Установлено, что не позднее 28 апреля Андрей Акимов отправил на сайт "Банк памяти" заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера для ее трансляции в акции "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла.Подчеркивается, что результаты следственных действий и экспертиз подтвердили причастность фигуранта уголовного дела. Под тяжестью собранных доказательств обвиняемый и сам полностью признал вину, а также раскаялся в содеянном.С учетом изменений в апреле этого года в статью Уголовного кодекса РФ, предусматривающую ответственность за реабилитацию нацизма, в настоящее время наказание за подобные деяния может составлять до 5 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210730/chelyabinsk-1743599631.html
https://ria.ru/20210729/sud-1743396644.html
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происшествия, адольф гитлер, орск, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф), андрей акимов, россия
15:06 30.07.2021 (обновлено: 15:14 30.07.2021)
 
Жителю Орска вынесли приговор за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Житель Орска получил год исправительных работ за фото Гитлера на акции "Бессмертный полк онлайн"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Житель Оренбургской области, отправивший заявку на размещение фото с Адольфом Гитлером на акции "Бессмертный полк онлайн", приговорен к одному году исправительных работ, сообщается на сайте СК РФ.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Орска Оренбургской области Андрею Акимову. Он признан виновным в совершении преступления... "реабилитация нацизма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"... Приговором суда Акимову назначено наказание в виде 1 года исправительных работ", - говорится в сообщении.
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Установлено, что не позднее 28 апреля Андрей Акимов отправил на сайт "Банк памяти" заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера для ее трансляции в акции "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла.
Подчеркивается, что результаты следственных действий и экспертиз подтвердили причастность фигуранта уголовного дела. Под тяжестью собранных доказательств обвиняемый и сам полностью признал вину, а также раскаялся в содеянном.
С учетом изменений в апреле этого года в статью Уголовного кодекса РФ, предусматривающую ответственность за реабилитацию нацизма, в настоящее время наказание за подобные деяния может составлять до 5 лет лишения свободы.
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ПроисшествияАдольф ГитлерОрскОренбургская областьСледственный комитет России (СК РФ)Андрей АкимовРоссия
 
 
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