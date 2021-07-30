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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920
Выборы президента США — 2020
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Конгресс США заявил, что Трамп давил на Минюст для отмены итогов выборов
Конгресс США заявил, что Трамп давил на Минюст для отмены итогов выборов - РИА Новости, 30.07.2021
Конгресс США заявил, что Трамп давил на Минюст для отмены итогов выборов
Комитет по надзору и реформами Палаты представителей США представил доклад, содержащий свидетельства того, что бывший глава государства Дональд Трамп оказывал... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T19:15
2021-07-30T19:15
выборы президента сша — 2020
в мире
выборы президента сша
сша
конгресс сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Комитет по надзору и реформами Палаты представителей США представил доклад, содержащий свидетельства того, что бывший глава государства Дональд Трамп оказывал давление на министерство юстиции с целью отмены результатов президентских выборов 2020 года.В документе содержится вывод председателя комитета Кэролин Мэлоуни, что "президент Трамп напрямую поручил высшему правоохранительному органу (США) принять меры для отмены свободных и справедливых выборов в последние дни его президентства".
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в мире, выборы президента сша, сша, конгресс сша, дональд трамп
19:15 30.07.2021
 
Конгресс США заявил, что Трамп давил на Минюст для отмены итогов выборов

Конгресс США: экс-президент Трамп давил на минюст с целью отмены итогов выборов 2020 года

© REUTERS / OCTAVIO JONESБывший президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками на митинге в штате Флорида
Бывший президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками на митинге в штате Флорида - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© REUTERS / OCTAVIO JONES
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Комитет по надзору и реформами Палаты представителей США представил доклад, содержащий свидетельства того, что бывший глава государства Дональд Трамп оказывал давление на министерство юстиции с целью отмены результатов президентских выборов 2020 года.
"Комитет получил ключевые доказательства попыток президента Трампа отменить итоги выборов 2020 года", - говорится в выдержке из доклада.
В документе содержится вывод председателя комитета Кэролин Мэлоуни, что "президент Трамп напрямую поручил высшему правоохранительному органу (США) принять меры для отмены свободных и справедливых выборов в последние дни его президентства".
Бывший президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками на митинге в штате Флорида - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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Выборы президента США — 2020В миреВыборы президента СШАСШАКонгресс СШАДональд Трамп
 
 
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