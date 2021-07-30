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Конгресс США заявил, что Трамп давил на Минюст для отмены итогов выборов

Конгресс США заявил, что Трамп давил на Минюст для отмены итогов выборов - РИА Новости, 30.07.2021

Конгресс США заявил, что Трамп давил на Минюст для отмены итогов выборов

Комитет по надзору и реформами Палаты представителей США представил доклад, содержащий свидетельства того, что бывший глава государства Дональд Трамп оказывал... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T19:15

2021-07-30T19:15

2021-07-30T19:15

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Комитет по надзору и реформами Палаты представителей США представил доклад, содержащий свидетельства того, что бывший глава государства Дональд Трамп оказывал давление на министерство юстиции с целью отмены результатов президентских выборов 2020 года.В документе содержится вывод председателя комитета Кэролин Мэлоуни, что "президент Трамп напрямую поручил высшему правоохранительному органу (США) принять меры для отмены свободных и справедливых выборов в последние дни его президентства".

https://ria.ru/20210714/tramp-1741174237.html

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