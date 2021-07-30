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RT открыл прием заявок на премию имени Халеда аль-Хатыба
RT открыл прием заявок на премию имени Халеда аль-Хатыба - РИА Новости, 30.07.2021
RT открыл прием заявок на премию имени Халеда аль-Хатыба
RT открывает прием заявок на Международную премию имени Халеда аль-Хатыба в 2021 году, сообщается на сайте телеканала. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T15:28
2021-07-30T15:28
общество
медиа - общество
телеканал rt
халед аль-хатыб
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. RT открывает прием заявок на Международную премию имени Халеда аль-Хатыба в 2021 году, сообщается на сайте телеканала."Телеканал RT открыл прием заявок на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards - ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта. Премия учреждена в память о погибшем в Сирии 30 июля 2017 года журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic. В этом году премия проводится в четвертый раз", - говорится в сообщении.Отмечается, что международная премия имени Халеда аль-Хатыба присуждается в категориях "Лучшая работа из зоны конфликта: текст"; "Лучшая работа из зоны конфликта: видео"; "После войны: текст/видео" - о судьбах людей и целых народов, прошедших войну, и возвращении к мирной жизни. Последняя номинация будет представлена впервые.Победители премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards - 2021 получат денежный приз в размере 200 тысяч рублей. Добавляется, что подать заявку можно на сайте https://award.rt.com, а победители будут объявлены 30 ноября.В первый год наград были удостоены конкурсанты из Ирака, Ирландии и Сингапура. В состав жюри премии вошли иностранные и российские журналисты, в том числе Ирада Зейналова и Евгений Поддубный.В 2019 году на победу претендовали работы из 25 стран. Лауреатами стали представители России, США, Италии и Индии, рассказавшие о конфликтах в Сирии, Ираке и Ливии. В 2020 году премию RT получили военкоры из России, Сирии и Индии.Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью "За отвагу", которая была вручена его семье на первой церемонии вручения наград.
https://ria.ru/20210728/nominatsiya-1743237719.html
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общество, медиа - общество, телеканал rt, халед аль-хатыб, россия
15:28 30.07.2021
 
RT открыл прием заявок на премию имени Халеда аль-Хатыба

RT открыл прием заявок на премию имени Халеда аль-Хатыба за журналистские работы из зоны конфликта

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушки на стенде телеканала RT на Петербургском международном экономическом форуме- 2021 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Девушки на стенде телеканала RT на Петербургском международном экономическом форуме- 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. RT открывает прием заявок на Международную премию имени Халеда аль-Хатыба в 2021 году, сообщается на сайте телеканала.
"Телеканал RT открыл прием заявок на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards - ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта. Премия учреждена в память о погибшем в Сирии 30 июля 2017 года журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic. В этом году премия проводится в четвертый раз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что международная премия имени Халеда аль-Хатыба присуждается в категориях "Лучшая работа из зоны конфликта: текст"; "Лучшая работа из зоны конфликта: видео"; "После войны: текст/видео" - о судьбах людей и целых народов, прошедших войну, и возвращении к мирной жизни. Последняя номинация будет представлена впервые.
Победители премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards - 2021 получат денежный приз в размере 200 тысяч рублей. Добавляется, что подать заявку можно на сайте https://award.rt.com, а победители будут объявлены 30 ноября.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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В первый год наград были удостоены конкурсанты из Ирака, Ирландии и Сингапура. В состав жюри премии вошли иностранные и российские журналисты, в том числе Ирада Зейналова и Евгений Поддубный.
В 2019 году на победу претендовали работы из 25 стран. Лауреатами стали представители России, США, Италии и Индии, рассказавшие о конфликтах в Сирии, Ираке и Ливии. В 2020 году премию RT получили военкоры из России, Сирии и Индии.
Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью "За отвагу", которая была вручена его семье на первой церемонии вручения наград.
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