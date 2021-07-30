RT открыл прием заявок на премию имени Халеда аль-Хатыба
RT открыл прием заявок на премию имени Халеда аль-Хатыба за журналистские работы из зоны конфликта
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушки на стенде телеканала RT на Петербургском международном экономическом форуме- 2021 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. RT открывает прием заявок на Международную премию имени Халеда аль-Хатыба в 2021 году, сообщается на сайте телеканала.
"Телеканал RT открыл прием заявок на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards - ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта. Премия учреждена в память о погибшем в Сирии 30 июля 2017 года журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic. В этом году премия проводится в четвертый раз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что международная премия имени Халеда аль-Хатыба присуждается в категориях "Лучшая работа из зоны конфликта: текст"; "Лучшая работа из зоны конфликта: видео"; "После войны: текст/видео" - о судьбах людей и целых народов, прошедших войну, и возвращении к мирной жизни. Последняя номинация будет представлена впервые.
Победители премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards - 2021 получат денежный приз в размере 200 тысяч рублей. Добавляется, что подать заявку можно на сайте https://award.rt.com, а победители будут объявлены 30 ноября.
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В первый год наград были удостоены конкурсанты из Ирака, Ирландии и Сингапура. В состав жюри премии вошли иностранные и российские журналисты, в том числе Ирада Зейналова и Евгений Поддубный.
Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью "За отвагу", которая была вручена его семье на первой церемонии вручения наград.