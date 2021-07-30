03:00 30.07.2021 (обновлено: 06:25 30.07.2021)
В Дании призвали превратить "Северный поток — 2" в пиррову победу России
Экс-глава МИД Дании Эллеманн-Йенсен призвал устроить России проблемы из-за "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в Германии
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Западным странам надо сделать все, чтобы найти способ превратить газопровод "Северный поток — 2" в пиррову победу Москвы, написал в статье для издания Berlingske бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен.
По его мнению, чтобы снизить угрозу зависимости от российского газа, необходимо как можно скорее достроить газопровод из Норвегии в Польшу.
"У европейцев должна быть возможность перекрыть кран, когда понадобится надавить на Россию", — высказался Эллеманн-Йенсен.
Также датский дипломат предложил в качестве альтернативы закупать американский сжиженный газ. Наконец, он выразил мнение, что общая энергетическая политика Европы тоже могла бы оказать давление на россиян на рынке голубого топлива.
Вашингтон четыре раза вводил санкции, пытаясь помешать строительству, однако оно все же вышло на финальную стадию. На прошлой неделе США и Германия достигли соглашения: в частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят проект, а Берлин обязался добиваться сохранения транзита российского газа через Украину.
Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу, и подчеркивая, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.
Ранее глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес сообщил, что более дорогой американский СПГ может негативно сказаться на экологии из-за способа производства (фрекинга), сложного маршрута доставки и необходимости специального охлаждения и сжижения.
В свою очередь, зампред правления "Газпрома" Олег Аксютин сравнил размер углеродного следа от американского сжиженного газа в Европе со следами вымершего динозавра. Он представил данные независимых исследований, согласно которым, российский трубопроводный газ отличается минимальным экологическим следом по сравнению с его потенциальными конкурентами в Европе — поставщиками СПГ.
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