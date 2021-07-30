https://ria.ru/20210730/potok-1743534751.html

В Дании призвали превратить "Северный поток — 2" в пиррову победу России

В Дании призвали превратить "Северный поток — 2" в пиррову победу России - РИА Новости, 30.07.2021

В Дании призвали превратить "Северный поток — 2" в пиррову победу России

Западным странам надо сделать все, чтобы найти способ превратить газопровод "Северный поток — 2" в пиррову победу Москвы, написал в статье для издания... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T03:00

2021-07-30T03:00

2021-07-30T06:25

уффе эллеманн-йенсен

россия

северный поток — 2

газпром

евросоюз

олег аксютин

москва

дания

сша

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Западным странам надо сделать все, чтобы найти способ превратить газопровод "Северный поток — 2" в пиррову победу Москвы, написал в статье для издания Berlingske бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен.По его мнению, чтобы снизить угрозу зависимости от российского газа, необходимо как можно скорее достроить газопровод из Норвегии в Польшу.Также датский дипломат предложил в качестве альтернативы закупать американский сжиженный газ. Наконец, он выразил мнение, что общая энергетическая политика Европы тоже могла бы оказать давление на россиян на рынке голубого топлива."Северный поток — 2" — почти достроенный газопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, рассчитывающие продвигать в Евросоюз свой СПГ, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.Вашингтон четыре раза вводил санкции, пытаясь помешать строительству, однако оно все же вышло на финальную стадию. На прошлой неделе США и Германия достигли соглашения: в частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят проект, а Берлин обязался добиваться сохранения транзита российского газа через Украину.Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу, и подчеркивая, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.Ранее глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес сообщил, что более дорогой американский СПГ может негативно сказаться на экологии из-за способа производства (фрекинга), сложного маршрута доставки и необходимости специального охлаждения и сжижения.В свою очередь, зампред правления "Газпрома" Олег Аксютин сравнил размер углеродного следа от американского сжиженного газа в Европе со следами вымершего динозавра. Он представил данные независимых исследований, согласно которым, российский трубопроводный газ отличается минимальным экологическим следом по сравнению с его потенциальными конкурентами в Европе — поставщиками СПГ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210729/sanktsii-1743437956.html

https://ria.ru/20210728/potok-1743329800.html

https://ria.ru/20210728/senatory-1743356856.html

россия

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дания

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