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В Дании призвали превратить "Северный поток — 2" в пиррову победу России
В Дании призвали превратить "Северный поток — 2" в пиррову победу России - РИА Новости, 30.07.2021
В Дании призвали превратить "Северный поток — 2" в пиррову победу России
Западным странам надо сделать все, чтобы найти способ превратить газопровод "Северный поток — 2" в пиррову победу Москвы, написал в статье для издания... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T03:00
2021-07-30T06:25
уффе эллеманн-йенсен
россия
северный поток — 2
газпром
евросоюз
олег аксютин
москва
дания
сша
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Западным странам надо сделать все, чтобы найти способ превратить газопровод "Северный поток — 2" в пиррову победу Москвы, написал в статье для издания Berlingske бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен.По его мнению, чтобы снизить угрозу зависимости от российского газа, необходимо как можно скорее достроить газопровод из Норвегии в Польшу.Также датский дипломат предложил в качестве альтернативы закупать американский сжиженный газ. Наконец, он выразил мнение, что общая энергетическая политика Европы тоже могла бы оказать давление на россиян на рынке голубого топлива."Северный поток — 2" — почти достроенный газопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, рассчитывающие продвигать в Евросоюз свой СПГ, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.Вашингтон четыре раза вводил санкции, пытаясь помешать строительству, однако оно все же вышло на финальную стадию. На прошлой неделе США и Германия достигли соглашения: в частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят проект, а Берлин обязался добиваться сохранения транзита российского газа через Украину.Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу, и подчеркивая, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.Ранее глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес сообщил, что более дорогой американский СПГ может негативно сказаться на экологии из-за способа производства (фрекинга), сложного маршрута доставки и необходимости специального охлаждения и сжижения.В свою очередь, зампред правления "Газпрома" Олег Аксютин сравнил размер углеродного следа от американского сжиженного газа в Европе со следами вымершего динозавра. Он представил данные независимых исследований, согласно которым, российский трубопроводный газ отличается минимальным экологическим следом по сравнению с его потенциальными конкурентами в Европе — поставщиками СПГ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20210729/sanktsii-1743437956.html
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уффе эллеманн-йенсен, россия, северный поток — 2, газпром, евросоюз, олег аксютин, москва, дания, сша, в мире
03:00 30.07.2021 (обновлено: 06:25 30.07.2021)
 
В Дании призвали превратить "Северный поток — 2" в пиррову победу России

Экс-глава МИД Дании Эллеманн-Йенсен призвал устроить России проблемы из-за "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Западным странам надо сделать все, чтобы найти способ превратить газопровод "Северный поток — 2" в пиррову победу Москвы, написал в статье для издания Berlingske бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен.
По его мнению, чтобы снизить угрозу зависимости от российского газа, необходимо как можно скорее достроить газопровод из Норвегии в Польшу.
"У европейцев должна быть возможность перекрыть кран, когда понадобится надавить на Россию", — высказался Эллеманн-Йенсен.
Также датский дипломат предложил в качестве альтернативы закупать американский сжиженный газ. Наконец, он выразил мнение, что общая энергетическая политика Европы тоже могла бы оказать давление на россиян на рынке голубого топлива.
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Вашингтон четыре раза вводил санкции, пытаясь помешать строительству, однако оно все же вышло на финальную стадию. На прошлой неделе США и Германия достигли соглашения: в частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят проект, а Берлин обязался добиваться сохранения транзита российского газа через Украину.
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Ранее глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес сообщил, что более дорогой американский СПГ может негативно сказаться на экологии из-за способа производства (фрекинга), сложного маршрута доставки и необходимости специального охлаждения и сжижения.
В свою очередь, зампред правления "Газпрома" Олег Аксютин сравнил размер углеродного следа от американского сжиженного газа в Европе со следами вымершего динозавра. Он представил данные независимых исследований, согласно которым, российский трубопроводный газ отличается минимальным экологическим следом по сравнению с его потенциальными конкурентами в Европе — поставщиками СПГ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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