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В Киеве произошла потасовка между полицией и противниками ЛГБТ-рейва
В Киеве произошла потасовка между полицией и противниками ЛГБТ-рейва - РИА Новости, 30.07.2021
В Киеве произошла потасовка между полицией и противниками ЛГБТ-рейва
В центре Киева произошла потасовка противников рейва ЛГБТ-сообщества и сотрудников полиции. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:08
2021-07-30T18:30
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киев
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КИЕВ, 30 июл — РИА Новости. В центре Киева произошла потасовка противников рейва ЛГБТ-сообщества и сотрудников полиции.Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, у офиса президента Украины, где запланирована акция в защиту прав сексуальных меньшинств, усилили меры безопасности. Одно из требований — принять закон об усилении ответственности за дискриминацию уязвимых групп людей на почве нетерпимости.Стычка произошла между участниками митинга против ЛГБТ-рейва и полицейским кордоном, перекрывшим подход к зданию на улице Банковой, следует из трансляции телеканала "Украина 24". Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. Как позднее заявили в киевской полиции, несколько участников потасовки задержали.Сейчас ситуация спокойная, периодически между протестующими и полицейскими происходят словесные перепалки.Ранее дипмиссии некоторых стран в Киеве выразили обеспокоенность случаями нетерпимости к представителям ЛГБТ на Украине. Совместное заявление опубликовали от имени посольств Австралии, Австрии, Бельгии, Канады, Кипра, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Израиля, Италии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании, США и от имени Канадской полицейской миссии на Украине, а также делегации Европейского союза и его консультативной миссии.Представители ЛГБТ-сообщества ранее неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины. Во время протестов у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с оппонентами.
https://ria.ru/20210719/lgbt-1741850655.html
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РИА Новости
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60
Полиция оттеснила противников акции ЛГБТ у офиса президента в Киеве
Полиция оттеснила противников акции ЛГБТ у офиса президента в Киеве
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в мире, украина, киев, лгбт-сообщество
17:08 30.07.2021 (обновлено: 18:30 30.07.2021)
 
В Киеве произошла потасовка между полицией и противниками ЛГБТ-рейва

Потасовка произошла между противниками ЛГБТ-рейва и полицией у офиса президента Украины в Киеве

Читать ria.ru в
КИЕВ, 30 июл — РИА Новости. В центре Киева произошла потасовка противников рейва ЛГБТ-сообщества и сотрудников полиции.
Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, у офиса президента Украины, где запланирована акция в защиту прав сексуальных меньшинств, усилили меры безопасности. Одно из требований — принять закон об усилении ответственности за дискриминацию уязвимых групп людей на почве нетерпимости.
Стычка произошла между участниками митинга против ЛГБТ-рейва и полицейским кордоном, перекрывшим подход к зданию на улице Банковой, следует из трансляции телеканала "Украина 24". Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. Как позднее заявили в киевской полиции, несколько участников потасовки задержали.
Сейчас ситуация спокойная, периодически между протестующими и полицейскими происходят словесные перепалки.
Ранее дипмиссии некоторых стран в Киеве выразили обеспокоенность случаями нетерпимости к представителям ЛГБТ на Украине. Совместное заявление опубликовали от имени посольств Австралии, Австрии, Бельгии, Канады, Кипра, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Израиля, Италии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании, США и от имени Канадской полицейской миссии на Украине, а также делегации Европейского союза и его консультативной миссии.
Представители ЛГБТ-сообщества ранее неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины. Во время протестов у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с оппонентами.
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