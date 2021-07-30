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В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку "Красноярск"
В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку "Красноярск" - РИА Новости, 30.07.2021
В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку "Красноярск"
Атомная подлодка "Красноярск" проекта "Ясень-М" спущена в пятницу на воду в Северодвинске для Военно-морского флота РФ, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:07
2021-07-30T12:07
2021-07-30T12:07
безопасность
северодвинск
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Атомная подлодка "Красноярск" проекта "Ясень-М" спущена в пятницу на воду в Северодвинске для Военно-морского флота РФ, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Для Военно-морского флота торжественно спущен на воду атомный подводный ракетный крейсер четвертого поколения "Красноярск", построенный по усовершенствованному проекту "Ясень-М", - сказали в ведомстве.
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безопасность, северодвинск, россия
В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку "Красноярск"
В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку "Красноярск", построенную по проекту "Ясень-М"